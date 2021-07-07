الصيف جه وده معناه ان الجو حر وخلاص جه وقت البحر والمصيف والبيسين، فلو كنتي محجبة وبتدوري على الجديد في موضة البوركيني عشان تاخدي فكرة قبل ما تنزلي تشتري، أو لو حتى كنتي مش محجبة بس بتحبي تلبسي بوركيني عن المايوهات العادية، في المقال ده هنقولك بالصور.. أحدث ستايلات البوركيني للمحجبات لموضة صيف 2021
بالصور.. أحدث ستايلات البوركيني للمحجبات لموضة صيف 2021
تقريباً 90% من المايوهات البوركيني الموجودة في الأسواق والمحلات وحتى في أكبر الماركات بتكون سوداء أو كحلي غامقة، لكن الموضوع ده اتغير دلوقتي خلاص وبقينا نقدر نلاقي بسهولة مايوهات بلوان مختلفة وكمان بنقشات وخطوط متداخلة، وبقصات وستايلات غير بعض.
ازاي تنسقي البوركينى؟
لو بتميلي أكتر للبساطة أو الـ basic style تقدري دايما تختاري اللون الأسود أو الكحلي اللي اتكلمنا عليهم، لكن لو حابة تضيفي لمسة صيفية مميزة، ممكن فوق الاسود تختاري قطعة ملونة بلون فسفوري او درجة واضحة تلبسيها كأنها سكيرت او كاش مايوه، جربي ألوان ازي الفوشيا والموف والاحمر وممكن الاصفر والاورانج كمان، القطعة دي هتخليكي بصريا تباني اطول وارفع مع larger hips فده هيدي لوك أنثوي اكتر، وممكن تختاريها من خامة التل او اليفون وهما بيعتبروا اكتر خامتين مناسبتين.
لكن لو كنتي من محبي الألوان، فالخيارات قدامك مالهاش عدد، ممكن تلبسي اللون الرصاصي الفاتح او الموف وبيعتبروا موضة جدا السنة دي وبرضه تنسقيهم مع كاش مايوه من اختيارك لو حبيتي، او يكون اسود بتوب ملون او العكس، يعني قدامك كل الخيارات عشان تنطلقي وتجربي حتى الوان او نقشات انتي مش متعودة عليها.
ماتنسيش الـ Hat
الـhat بتعتبر اضافة مهمة جدا للوك البوركينى بتاعك خلال أيام المصيفن مش بس عشان هي اضافة funky وإليجانت وشيك في نفس الوقت، لكن هي مهمة زيها زي النضارة والصن بلوك، عشان تحميكي من الشمس.
ومفيش قاعدة معينة لاختيارها، المهم تكون كبيرة كفاية انها تضلل على وشك وتكون عجباكي وبس، كهده انتي جاهزة وبنتمنى ليكي اجازة صيف سعيدة.
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