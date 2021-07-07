كونسيلر بطريقة سحرية لأخفاء الهالات السوداء والبقع والشوائب بسهولة وفي المنزل

يعتبر الكونسيلر من أساسيات المكياج التي تمنحك تغطية مثالية ويخفي العيوب بطريقة سحرية، كما أن لا يمكن للفتيات الاستغناء عنه نهائيا، حيث يوجد للعديد من الفتيات من يعاني من وجود الهالات السوداء وبعض الشوائب التي توجد في الوجه كل هذا يتم زواله بوضع الكونسيلر أو ما يسمى بخافي العيوب، حيث تتعدد درجات الكونسيلر على حسب لون كل بشرة، فهناك يوجد الكونسيلر الفاتح والذي يتناسب مع البشرة الفاتحة، والكونسيلر الغامق والذي يتناسب مع البشرة السمراء، فيوجد البعض من الفتيات لا يعرفون تحديد درجه الكونسيلر التي تتناسب مع لون بشرتهم، نتيجة لذلك يبدو الوجه بلون غير مقبول وجذاب، ومع العلم أنه غالي الثمن ولكن لا ينطبق على البشرة، ولكن يمكن معالجته، وهناك العديد من الاستخدامات للكونسيلر مثل تحديد الحواجب، أو تكثيف الرموش، أو تثبيت الروج، أو كبديل لكريم الأساس، ويمكن صنع كونسيلر بأبسط المكونات المنزلية والمتوفرة في صنع ومعالجة الكونسيلر باستخدام كريم مرطب مع أحمر الخدود، وكريم أساس وكريم مرطب، وبذلك تحصلي على كونسيلر خافي للعيوب تماما وآمن وصحي على بشرتك.

كيفية عمل الكونسيلر في المنزل، باستخدام خلطة كريم المرطب مع أحمر الخدود للحصول على نتائج مذهلة وبأقل تكلفة.

ملعقة واحدة صغيرة من كريم المرطب.

إضافة القليل من أحمر الخدود.

نحضر وعاء صغير ونضيف فيه ملعقة صغيرة كريم مرطب، ونضيف إليها كمية قليلة أولا من أحمر الخدود.

نقلب المكونين جيدا بعودة أسنان خشبي.

يتم إضافة أحمر الخدود للوصول إلى لون بشرتك، فإذا كانت بشرتك فاتحة نضيف كمية أكبر من أحمر الخدود، أما إذا كانت بشرتك سمراء نضيف كمية قليلة من أحمر الخدود.

ثم ضعي الكونسيلر الذي تم تحضيره تحت العينين أولا لمعرفة مدى ملائمته على بشرتك. وبذلك حصلتي على كونسيلر وخافي العيوب بطريقة سحرية وجذابة و بأقل تكلفة.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من بودرة أكسيد الزنك.

نقوم بإحضار أناء ونضع به ملعقة من جل الصبار ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

ثم نقوم بإضافة بودرة أكسيد الزنك إلي الخليط مع التقليب حتي الحصول علي اللون المطلوب والمناسب للون بشرتك وبعد خلط المكونات جيدا تكوني قد حصلتي علي أفضل كونسيلر.

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