هدية العيد للعرائس كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر بمكون واحد فقط بدون أي مواد كيميائية

هدية العيد للعرائس كيراتين طبيعي لفرد الشعر، من أهم مشكلات الشعر التي يعاني منها الكثيرون الشعر الخشن والمجعد، ويبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في علاج مشاكل الشعر بأسرع وقت، فيمكنك إتباع روتين صحي مفيد لشعرك باستخدام مواد طبيعية والبعد عن مستحضرات التجميل التي تسبب تساقط الشعر وتزيد من خشونة الشعر، فمع قرب العيد نقدم للعرايس أفضل طريقة لعمل كيراتين طبيعي في البيت.

هدية العيد للعرائس كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

وصفة جوز الهند بالموز

المكونات

كوب من زيت جوز الهند.

كوب من زيت الزيتون.

ثلاث قشرات من الموز.

طريقة التحضير

قومي بإحضار خلاط كهربائي وضعي جميع المكونات وقومي بخلطهم جيداً حتي تحصلي على خليط متجانس، قومي بوضع الخليط في وعاء وضعية على النار حتي يغلي، يرفع الخليط من على النار ويضع جانباً حتي يبرد، ثم عليك وضعة في علبة زجاج وتركه في الثلاجة حتي يبرد بشكل تام ويتماسك ويصبح قوامة كريمي، وعليك توزيع الخليط على الشعر بعد تقسيمة إلي أقسام من الجذور وحتى الأطراف، عليك تغطية الشعر بقبعة الاستحمام لمدة ساعتين، ثم قم بغسل شعرك جيداً بالشامبو تكرر الوصفة مرة أسبوعياً.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر بمكون واحد

وصفة زيت الزيتون بالأفاكادو

المكونات

كوب من زيت الزيتون.

حبة من الأفاكادو.

بيضة.

2 ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

عليك إحضار وعاء وضعي به الأفاكادو ثم قومي بهرسة جيداً حتي تحصلي على عجينة ناعمة، قومي بوضع باقي المكونات مع التقليب الجيد حتي تختلط جميع المكونات، قومي بتقسيم شعرك وتوزيع الخليط على جميع أجزاء الشعر، يتم تغطية الشعر بقبعة من البلاستيك ومنشفة دافئة اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن 8ساعات وذلك لتحصلي على نتيجة فعالة

من المنتشر استخدام الكيراتين الصناعي لترطيب الشعر وتنعيمه ولكنه ضار جداً للاحتوائة على نسبة 2% من مادة الفورلدهايد والتي تؤثر بالاضرار على الشعر.

كما أن الكيراتين الصناعي يسبب الكثير من الأمراض مثل سلطان الجلد فلذلك يجب الحرص على عدم استخدامة.

نصائح هامة للحفاظ على الشعر والبعد عن الكيراتين الصناعي