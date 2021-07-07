لن تصدقي معجزة هندية لتطويل وتكثيف الشعر لحد كعب رجلك هيطول بسرعة البرق خلال أسبوع

الخلطات الهندية قد حقق شعبية في جميع البلاد بنتائجها المذهلة في مجال العناية بالشعر، فهناك العديد من الخلطات الطبيعية المضمونة التي تساعد على تطويل الشعر بشكل سريع جدًا، بمواد طبيعية وخلطات محددة، تساعد أيضًا في نعومة، وتكثيف الشعر وعلاج العديد من المشاكل، فقد اتجه الكثير من النساء في البحث وراء هذه الخلطات لتوفير الأموال، وايضًا لحماية شعرهن من المواد الكيميائية الضارة.

خلطات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه

هناك العديد من الوصفات الهندية المتنوعة والمختلفة التي يستخدمها الهنديات لحماية شعرهن، وزيادة طوله وكثافته وأهم هذه الوصفات مايلى:

خلطة زيت السمسم مع زيت الأملا

يستخدم هذه الوصفة الكثير من الفتيات الهنديات، ولأن زيت املا من أكثر الزيوت الغنية بالمواد المفيدة للشعر، وتساعد في تطويلة، وتغذيته، ويتم خلطة مع زيت السمسم المفيد أيضًا لتعزيز نمو الشعر، وزيادة

طريقة تحضير الخلطة

اخلطي ٥ ملاعق من زيت الاملاح مع ٥ ملاعق من زيت السمسم.

اغسلي شعرك جيدًا، وبعد ذلك إدهني بيهم شعرك من الجذور حتى الأطراف

دلكي فروة الرأس جيدًا أثناء وضع الزيت

لابد من تكرار هذه الوصفة مرتين اسبوعيًا، حتى يتم تعزيز نمو الشعر والاستفادة من الخلطة.

خلطة جوز الهند والكاري

من المعروف أن زيت جوز الهند مهم جدًا للشعر، فهو ليس مجرد زيت طبيعي بل فهو يساعد على تطويل الشعر وزيادة كثافته بكل رائع وهذه الوصفة هي:

المكونات

٤ ملاعق من زيت جوز الهند

٣ ملاعق كبار من أوراق الكاري

طريق التحضير والتطبيق على الشعر:

اخلطي كلًا من الزيوت التي تم تحضيرها معًا، وبعد ذلك قومي بتسخين الخلطة، وبعد ذلك اتركي الخليط حتى يهدأ، ثم وزعيه على الشعر من الجذور، للأطراف.

كرري الوصفة عدة مرات اسبوعيًا.

وصفة اللبن الرائب الهندية لتطويل الشعر

هذا من احد الوصفات الهندية التي تستخدم لتطويل الشعر وتغذيته، وزيادة نعومته، وهذا يرجع إلى الفوائد الأساسية الموجودة في اللبن الرائب وطريقة تطبيق الوصفة كالتالي:

المكونات

علبة من الزبادي أو ٥ ملاعق من اللبن الرائب

ربع كوب من مسحوق الأملا

طريقة التطبيق على الشعر