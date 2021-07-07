كريم الكركم الخلطة المعجزة لتبييض الوجه والجسم كله وازالة الجلد الميت والتصبغات هتبقي بيضة مثل الثلج

الوجه والجسم الأبيض الخالي من أي بقع أو تصبغات هو حلم جميع النساء، وخصوصًا المقبلات على الزواج، انتشر في الأسواق المنتجات التي تعمل على تبيض الوجه والجسم، ولكن معظمها قد يكون غير مناسب للمناطق الحساسة في الجسم أو الوجه واليوم سوف نقدم لكم بعض خلطات الكركم الطبيعية الأمنة للحصول على وجه وجسم ابيض ومشرق.

خلطة الكركم لتفتيح الوجه والجسم

توجد العديد من خلطات الكركم الطبيعية والأمنة لتبيض الوجه والجسم، والتي لا تسبب أي تلف أو أضرار للجسم أو الوجه أو الأماكن الحساسة، ومن هذه الخلطات ما يلي:

خلطة الكركم ودقيق اللوز

الكركم من المنتجات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الجسم بسرعة، ولكن بشرط المواظبة على الوصفة بالكمية المناسبة والمدة المحددة.

مكونات الخلطة

ربع كوب من دقيق اللوز.

4 ملاعق كبيرة من الكركم الخاص بالبشرة.

عصير نصف ثمرة خيار.

عصير ربع ليمونة.

وعاء للخلط.

فرشاة لتوزيع الخليط.

يتم مزج الكركم ودقيق اللوز وعصير الخيار بالإضافة إلى ذلك عصير الليمونة، في وعاء صغير حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك يتم عمل حمام بخار للجسم، لفتح مسام الجسم والوجه والتخلص من أي أوساخ موجودة على الجسم والوجه.

بعدها، بواسطة فرشاة توزيع الخليط، يتم فرد الخليط على الجسم والوجه جيدًا.

نضع خلطة على الجسم لمدة ساعة، ثم بعد ذلك يتم فرك الخليط من على الجسم والوجه باستخدام أصابع اليد أو فرشاة الصنفرة.

بعدها يتم غسل الجسم بسائل الاستحمام والماء الدافئ، للتخلص من بقايا الخليط.

بعدها يتم تنشيف الجسم، بواسطة فوطة قطنية وترطيب الجسم جيدًا بزيت الورد الطبيعي.

يتم تكرار الوصفة لمدة 3 مرات في الأسبوع ولمدة شهرين على الأقل للحصول على النتائج التي تريدينها.

يعمل الكركم على تفتيح الجسم، وإزالة البقع من الجسم والوجه.

يزيل الكلف والنمش من الوجه والجسم.

التخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء التي توجد على الجسم والوجه.

منح الجسم والوجه النضارة واللمعان.

يجعل الجسم ناعم كالحرير، لاحتوائه على العديد من الزيوت الطبيعية.

يعوض التالف من الكولاجين الموجود في الجسم، وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة جدًا من الكولاجين الطبيعي.

طريقة إعداد واستخدام الخلطةفوائد الكركم للجسم والوجه