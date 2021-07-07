ازالة شعر العانة بدون الم بمسحة واحدة من الملح والنشا تخلصي نهائيا من الشعر في دقائق معدودة

جميع النساء والفتيات يعانون من ألم إزالة الشعر وبالأخص شعر الأماكن الحساسة، فهي من أكثر الأماكن التي لا تقدرين على تحمل الألم بسبب انها ناعمة وشديد الحساسية، فالشعر الزائد يعد من أكثر الأشياء المزعجة التي يعاني منها جميع النساء حول العالم ويتعرضون إلى الخجل والإحراج منه، كما يتعرضون إلي التعب في إزالته.

ازالة شعر العانة بدون الم

شعر العانة أي المناطق الحساسة من أكثر الأشياء المزعجة والصعبة في إزالتها، ولذلك وبعد بحث وجدنا لكي وصفات طبيعية تساعدك على القضاء على شعر العانة والاماكن الحساسة بدون ألم أو تعب، وأفضل هذه الوصفات ما يلي:

وصفة الملح

الملح متواجد في جميع المنازل ولكن لا نعلم أنه السحر الذي سيحميكي من الشعور بألم اثناء ازالة الشعر.

فقط كل ما عليكي سوى أن تقومي بخلط كمية من الملح و الكركم وماء الورد في وعاء مزجهم.

ثم قومي بتنظيف المكان المراد إزالة الشعر منه وقومي بتوزيع الخليط جيدًا بشكل دائري واتركيه حتى يجف، ثم قومي بإزالته عكس اتجاه نمو الشعر.

تكرار هذه الوصفة قد يؤدي إلى القضاء التام على نمو الشعر.

وصفة النشا

النشا متواجدة في جميع البيوت، فقط كل ما عليك هو احضار بياض بيضة كبيرة واضافة ملعقة نشا كبيرة وخلط المكونات جيدًا حتى يصبح عجينة.

نظفي المكان وضيفي العجينة على المكان المراد إزالة الشعر منه ووزعيها بشكل دائري.

اتركي الخليط حتى يجف ثم قومي بفركة عكس نمو الشعر، تلك الوصفة ستساعدك على إزالة الشعر نهائيا بدون ألم.

دقيق الشوفان يمكنه أن يخلصك من ألم إزالة الشعر، وتلك عن طريق إضافة ملعقتين من دقيق الشوفان و موز مهروسة ناعم ونخلطهم بشكل جيد.

ننظف المنطقة الحساسة ثم تقومي بتوزيع العجينة على المكان بشكل دائري مع الاستمرار في الفرك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

وصفة الشوفان

هذه الطريقة من أشهر وأفضل الطرق لإزالة الشعر.

نصائح للعناية بالمناطق الحساسة

هناك بعض الإرشادات التي تساعدك على عدم التهاب الاماكن الحساسة، وهي: