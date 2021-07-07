من غير مضرب كهربائي و بكوب واحد من اللبن عملت اكبر كمية من الكريم شانتيه والسر في معلقة واحده ويناسب جميع الحلويات

من غير مضرب كهربائي و بكوب واحد من اللبن عملت اكبر كمية من الكريم شانتيه والسر في معلقة واحده، الكريم شانتيه من أنواع الكريمة التي تستخدم في تزيين الحلويات وإعطاءها نكهة خاصة ولذيذة ويمكن شرائه جاهز ويمكن عمله منزليًا كي يكون أكثر صحة وضمانًا وإليكم بعض الطرق لعمل الكريم شانتيه في المنزل بأسهل الطرق فتابعونا.

من غير مضرب كهربائي و بكوب واحد من اللبن عملت اكبر كمية من الكريم شانتيه

طريقة عمل الكريم شانتيه في المنزل

مكونات عمل الكريم شانتيه في المنزل

كوب ونصف من اللبن السائل.

ملعقتان من الجيلاتين.

نصف كأس من الماء.

ملعقتان من الفانيليا.

نصف كأس من السكر الأبيض.

في وعاء على النار نضع الحليب حتى يسخن تمامًا.

نقوم بإذابة الماء مع الجيلاتين حتى يذوب كل كمية الجيلاتين.

نضع في الخلاط الكهربائي الجيلاتين المذاب في الماء والحليب والفانيليا والسكر ويتم الخلط تدريجياً حتى الحصول على قوام كريمي ثقيل.

يتم وضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة تحضيركيفية تحضير الكريم شانتيه في المنزل بمكونات اقتصادية

مكونات تحضير الكريم شانتيه بمكونات اقتصادية

كوب سكر بودر.

٢ بياض بيضة.

قالب زبدة.

نصف ليمون مبشور.

ملعقة كبيرة فانيليا.

في الخلاط الكهربائي نضع الليمون المبشور مع بياض البيض ويتم الضرب لعدة دقائق.

يتم إضافة السكر تدريجياً مع استمرار الضرب ثم نضيف الزبدة بعد ذلك مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على قوام ثقيل.

نتركه في الثلاجة لعدة ساعات لحين الاستخدام.

طريقة تحضير الكريم شانتيه بمكونات اقتصاديةأسهل طريقة لتحضير الكريم شانتيه في المنزل

مكونات طريقة لتحضير الكريم شانتيه

ربع كوب من كريم الشانتيه البودرة.

نصف كوب سكر بودر.

كوب إلا ربع ماء مثلج.

ملعقة من الفانيليا.

في وعاء عميق نضع الكريم الشانتيه مع اللبن والفانيليا والسكر مع التقليب حتى الذوبان.

مع اللبن والفانيليا والسكر مع التقليب حتى الذوبان. نضع كل الخليط في الخلاط الكهربائي والاستمرار في الخلط حوالي عشر دقائق حتى الحصول على قوام ثقيل.

نضع الخليط في الثلاجة لعدة ساعات لحين الاستخدام كي يبرد ويأخذ قوام أثقل.

طريقة تحضير الكريم شانتيه