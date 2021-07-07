الفازلين المعجزة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف في ساعتين سيجعله ناعم زي الحرير

الفازلين له العديد من الفوائد المختلفة التي أدهشت الكثير من النساء، وأصبح متواجد في الكثير من المنازل، فهو أصبح لا غنى عنه لأنه يساعد على التخلص من مشاكل الشعر المختلفة فهو ينعم الشعر الجاف ويجعله لامعًا جذابًا، وايضًا يطول الشعر، ويمنع تقصفة بشكل فعال، ويدخل في العديد من الوصفات الطبيعية، المفيدة جدًا للشعر وهذا ما تبحث العديد من النساء.

خلطة الفازلين لتنعيم الشعر الجاف

هي عبارة عن خلطة بمكونات طبيعية تعطي نعومة ولمعان جذاب للشعر الجاف أو العادي وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة هي كالأتي:

المكونات

ملعقتين من كريم الفازلين

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التطبيق

ضعي كل المكونات الموجودة وامزجي الخليط حتى يصبح متجانس بالكامل مع بعض.

قومي بالخطوة التالية وهي توزيع الخليط على الشعر، راعي أثناء التوزيع أن يتم ذلك من فروة الرأس وحتى الأطراف، وذلك للقضاء على جفاف فروة الرأس أيضًا، وأطراف الشعر، وقومي بتدليك الشحنة تتغلغل الخلطة لكل الشعر.

قومي بارتداء غطاء للرأس بلاستيك حتى يساعد على تدفئة الشعر.

يترك على الشعر لمدة ٦ساعات أو أكثر.

بعد ذلك اغسلي شعرك جيدًا بالماء الدافئ والشامبو.

طريقة اخرى لتنعيم الشعر بالفازلين

يمكن استخدام كريم الفازلين بطريقة أخرى بدون اي اضافات كحمام كريم للشعر الجاف أو حتى العادي والطريقة كالآتي:

قومي بوضع كمية من الفازلين على كل الشعر بدايتًا من الجذور إلى أطراف الشعر.

وبعد ذلك يوضع على الشعر غطاء بلاستيكي أو فوطة دافئة.

ويترك لفترة لا تقل عن ٦ ساعات وبعد ذلك يغسل الشعر جيدًا بالبلسم فقط والماء الدافئ

سوف تلاحظين نعومة للشعر رائعة بالإضافة إلى لمعان الشعر، وسهولة تصفيفة.

هذه الطريقة يفضل تكرارها كل اسبوع او اكثر من ذلك حتى تدوم النعومة و تستمر لأطول فترة.

يساعد على نعومة الشعر ولمعانه.

يساعد في ترطيب فروة الشعر.

تنظيف الشعر الجاف وتخليصه من القشرة الناتجة عن جفاف فروة الشعر.

يساعد أيضًا على علاج الشعر المتقصف والنهاية المنقسمة.

فوائد تطبيق خلطة الفازلين للشعر الجاف