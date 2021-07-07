اسرار صبغ الشعر بالمنزل كالمحترفين أصبغي شعرك باللون اللي تحبيه ووفري فلوسك

اسرار صبغ الشعر بالمنزل ، مع اقتراب العيد تبحث الفتيات والسيدات عن طرق سريعة وفعالة لصبغ الشعر دون الحاجة للذهاب إلي صالونات التجميل ودفع المبالغ الباهظة، حيث ترغب الكثير من السيدات والفتيات في تغير لون شعرهن لأنه يعطى السيدات مظهر وشكل جديد ومختلف، وكذلك تغطي الصيغة الشعيرات البيضاء التي تظهر في مقدمة الرأس، لذلك كثر البحث عن طريقة جديدة لصبغ الشعر والأن سوف نتعرف على طريقة فعالة ومجربة لصبغ الشعر من خلال موقع ثقفني.

اسرار صبغ الشعر بالمنزل

إذا كنتي تبحثين عن أفضل طريقة لصبغ الشعر الأبيض وتغطيته فهذه الصبغة تخلصك من شيب الشعر والقضاء على الشعر الأبيض نهائياً بطريقة سهلة وبسيطة.

صبغ الشعر بالمنزل باللون البني الغامق

الآن سوف نقدم لكي طريقة صبغ الشعر بالمنزل باللون البني الفاتح والغامق في المنزل بطريقة مختلفة تغنيكي عن الذهاب إلى صالون التجميل، فقط كل ما يجب عليكي هو إحضار تلك المكونات :

٢ ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

كمية مناسبة من بودر القهوة حسب طول الشعر.

مقدار مناسب من الماء.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الحناء.

قومي بإضافة جوز الهند، وبودر القهوة، وزيت الخروع، والحناء، في إناء زجاجي نظيف

قلبي المكونات مع إضافة الماء تدريجيًا حتي الحصول علي قوام كثيف.

ضعي الخليط في الميكروويف لمدة ١٥ ثانية حتى يدفئ.

قسمي شعرك إلي أربعة أجزاء بواسطة مشط خشبي، ثم قومي بتوزيع الخليط على الشعر بواسطة فرشاة، وترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين، مع تغطية الشعر بغطاء حراري.

بعد انتهاء المدة المحددة، قوني بغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك، مع مراعاة استخدام شامبو لا يتلف الصبغة.

طريقة تحضير صبغة الشعرصبغ الشعر باللون البني الفاتح

لا يقتصر ابداً صبغ الشعر بالمنزل باللون البني على درجة واحدة من هذا اللون، بل تتعدد درجات صبغة اللون البني للشعر ما بين البني الغامق، والبني العسلي، والبني الفاتح وصولاً إلى درجات الشعر الأشقر، ويتم تحديد درجة اللون المراد الحصول عليه من خلال تحديد لون الشعر الحالي، وهذه طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح، سوف نحتاج إلي:

٢ ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

٢ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

٢ ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

زيت الزيتون حسب طول الشعر.

٢ حبة بيض.

اخلطي المكونات جميعها في إناء جيدا إلى أن تتجانس ويصبح لديكي خليط كريمي، ثم مشطي شعرك بواسطة مشط خشبي

قومي بوضع الصبغة على شعرك من الجذور إلى الأطراف ولفي شعرك بغطاء حراري، واتركيها مدة 3 ساعات إلى 4 ثم اغسلي شعرك جيداً ، وسوف تلاحظين تغيير لون شعرك ويمكنك تكرار الوصفة حسب درجة اللون البني التي ترغبي في الحصول عليها.

طريقة تحضير الصبغة