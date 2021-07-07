فوايد الجنزبيل للصحة والبشرة والشعر بيشاركها معانا الخبراء

الجنزبيل معروف بخصائصة الطبية المفيدة ، وانه مصدر للفيتامينات والمغذيات الدقيقة والزيوت الاساسية اللي ليها تأثيرات تقوية وتنشيط ومضادة لالتهابات الجسم ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم فوايد الجنزبيل للصحة والبشرة وكمان للشعر ، من خلال وصفات طبيعية تقدري تعمليها بسهولة في البيت.

فوايد الجنزبيل للصحة والبشرة والشعر:

نصايح مهمة قبل استخدام الجنزبيل:

متستخدميش الجنزبيل لو بتعاني من مشاكل في القلب او الكبد ، او لو حرارة جسمك عالية ، او لو اتعرضت الاغشية المخاطية للتلف ، ومتستخدميش الجنزبيل كمان لو بتعاني من اي نزيف في الجروح او في التلت التاني والتالت من الحمل.

الجنزبيل مفيد لو مبشور او طازة ، وكمان زيته الاساسي مفيد جدا ، وتقدري تضيفيه للاطباق والمعجنات والمشروبات.

اتأكدي انك مش بتعاني من حساسية من الجنزبيل قبل ما تحطي ماسك الجنزبيل ، ممكن تعملي اختبار حساسية وتحطي منه عند تنية الكوع وتشوفي تأثيره على بشرتك قبل ما تستخدميه على وشك.

1- بيحارب السيلوليت:

مقشر الجنزبيل بيساعد على تدفئة بشرتك وتحسين الدورة الدموية ، وبيزيل التورم لمنع تشكل السيلوليت.

امزجي 1 معلقة كبيرة من الجنزبيل المبشور مع ½ لتر من عصير الجنزبيل ، وضيفي من 1 – 1 ½ كوباية من ملح البحر الخشن ، خدي من المقشر ده على سفنجة وابدأي دلكي بيها كل الاماكن اللي فيها سيلوليت.

2- بيسرع عملية التمثيل الغذائي وبيمنع الغثيان:

لو بتعاني من مشاكل في الهضم او بتعاني من دوار البحر او الغثيان اثناء الحمل ، ممكن تمضغي الجنزبيل الطازة ، او تضيفي بعض الجنزبيل الطازة للشاي.

3- بيقوي الاظافر وبيساعدها على النمو:

دوبي من 1 – 2 معلقة كبيرة من زبدة الشيا ، ضيفي لها 1 – 2 معلقة صغيرة من زيت الافوكادو ، 3 – 5 نقط من زيت الباتشولي العطري ، 3 – 5 نقط من زيت الجنزبيل ، و 5 – 7 نقط من زيت الليمون ، اخلطي كل المكونات في علبة او برطمان نضيف ، واستخدميه كماسك او كريم للايدين والاظافر.

ملحوظة: زي ما قولنا اي حاجة للبشرة اعملي لها اختبار حساسية الاول قبل الاستخدام.

4- بيقوي المناعة:

الجنزبيل بيحتوي على تركيز عالي من حمض الاسكوربيك والفيتامينات A, B, الزنك, الكالسيوم, اليود, والمضادات الحيوية الطبيعية, ومضادات الفطريات ، وده بيخليه مقوي للجسم وبيزود من مقاومة الجسم للامراض المختلفة.

– ضيفي 1 معلقة صغيرة من الجنزبيل المبشور ل 250 مل من الشاي الاسود او الاخضر.

– او افرمي من 2 – 4 ليمونات و 400 جرام من الجنزبيل الطازة وضيفيهم ل 250 جرام من العسل ، وخدي من الخليط 1 معلقة كبيرة كل يوم الصبح قبل الوجبات ، وخلال مواسم الانفلونزا.

5- بيخفف الالم:

الجنزبيل مفيد جدا مع الالتهابات والالم ، بما فيهم الام العضلات بعد التمرين المكثف والام الدورة الشهرية والتهاب المفاصل ، اعملي خليط من كميات متساوية من الجنزبيل والكركم وعصير ليمونتين ومعلقة صغيرة من العسل وماية.

6- بينشط عمل الدماغ:

استهلاك الجنزبيل بيبطء من شيخوخة وموت خلايا الدماغ وبيقاوم الامراض التنكسية العصبية زي مرض الزهايمر وباركنسون ، بالاضافة ان الجنزبيل بيساعد على تحسين كل الوظائف المعرفية وبيساعد في الحفاظ على قوة الذاكرة.

7- بيحارب عملية الشيخوخة:

الجنزبيل بيحتوي على كميات كبيرة جدا من مضادات الاكسدة ، وبيسرع عملية التجديد في الجسم ، وبيزيل الجذور الحرة والسموم المسببة للشيخوخة.

8- بيساعد على انقاص الوزن:

الجنزبيل بيحتوي على كتير من العناصر الحارقة ، وبيسرع عملية التمثيل الغذائي ، وبيقلل الشهية ، ضيفي الجنزبيل الطازة لاطباقك ومشروباتك ، لو شربتي شاي الجنزبيل قبل 30 دقيقة من وجباتك ، هتاكلي كمية اقل ، وممكن كمان تضيفي الجنزبيل المبشور والقرفة ورشة من الفلفل الاحمر لكوباية زبادي وتاكليها هتساعدك على التخسيس.

9- مثير للشهوة الجنسية:

الجنزبيل بيساعد على تنشيط الدورة الدموية ، وزيادة الهرمونات ، وده بدوره بيساعد على زيادة الشهوة الجنسية للزوجين.

10- لبشرة متوهجة ومشرقة:

اخلطي كميات متساوية من الجنزبيل المبشور والعسل وعصير الليمون ، واعملي بيهم ماسك لتجديد شباب البشرة ، حطيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعدها اغسليه.

11- ليه تأثير مضاد للورم:

بعض العناصر الموجودة في الجنزبيل عندها القدرة على مقاومة السرطان ، وتخفيف الاعراض اللي ممكن تحصل اثناء العلاج الكيميائي.

12- بيساعد على التخلص من البثور:

– اخلطي 1 معلقة صغيرة من الجنزبيل المبشور و 1 معلقة صغيرة من خل التفاح ، حطي الخليط ده على اماكن الحبوب لازالة الالتهاب والاحمرار بسرعة.

– او اخلطي 1 معلقة صغيرة من الجنزبيل المبشور و 1 معلقة صغيرة من العسل مع شوية لبن ، حطي الخليط على البشرة وسيبية لمدة من 10 – 15 دقيقة واغسليه.

13- تطبيع تكوين الدم:

حسب الابحاث ان استهلاك الجنزبيل بانتظام ممكن انه يأدي لتطبيع مستوى الكوليسترول وسكر الدم ، وممكن انه يقلل من خطر حدوث مضاعفات محتملة ، بالاضافة ان الجنزبيل بيساعد على مقاومة تجلطات الدم وارتفاع ضغط الدم ، اغلي بعض الجنزبيل مع عود قرفة في الماية ، سيبيه يبرد ، واشربي المشروب ده من 2 – 3 مرات في اليوم.

14- بيحفز نمو الشعر وبيمنع التساقط والقشرة:

الجنزبيل بيساعد على زيادة تدفق الدم في فروة الراس ، وبيمد الجذور بالمغذيات ، وبيحفز نمو الشعر لمنع تساقط الشعر.

– ماسك مقوي للشعر: امزجي الجنزبيل المبشور مع زيت الجوجوبا ودلكي بيه الشعر وفروة الراس ، وسيبيه على الشعر 30 دقيقة وبعدها اغسليه.

– تحفيز نمو الشعر: انقعي كمية من الجنزبيل المبشور والثوم في الماية ، وسيبيه شوية ، بعدها ضيفي للخليط ده زيت زيتون او زيت جوز الهند ودلكي بيه جذور الشعر.

– ماسك للقشرة: اخلطي جزئين من الجنزبيل المبشور مع 3 اجزاء من زيت الزيتون او زيت السمسم ، حطي الخليط على فروة راسك وسيبيه لمدة من 15 – 25 دقيقة واغسليه ، استخدمي الماسك ده مرتين في الاسبوع.

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