العجية اليابانية السحرية لخبز الحليب الرائع هش وخفيف جدا كالقطن للفطور ومفيد للأطفال، خبز الحليب من ضمن المخبوزات الخفيفة التي يفضلها الجميع خاصة وأنها سهلة وسريعة التحضير ويمكن تناولها في أي وقت مع أي طعام أخر لذا هي مفضلة لدى الأغلبية وإليكم أشهر وأسرع الطرق لعملها. العجية اليابانية السحرية لخبز الحليب الرائع هش وخفيف جدا كالقطن للفطور ومفيد للأطفال العجية اليابانية السحرية لخبز الحليب الرائع هش وخفيف جدا كالقطن للفطور ومفيد للأطفال طريقة تحضير خبز الحليب في المنزل مكونات تحضير خبز الحليب كيلو دقيق.

كوب ونصف حليب.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب زبدة.

ملعقة صغيرة ملح.

بيضة.

ملعقة فانيليا.

٥ ملاعق حليب بودرة. طريقة تحضير خبز الحليب في وعاء نضع السكر والحليب والملح والخميرة معًا ثم نبدأ بالضرب بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.

نضيف البيضة والفانيليا واللبن البودر للخليط السابق ونبدأ بالضرب مجددًا.

نبدأ بإضافة الدقيق بعد ذلك مع العجن المستمر حوالي خمس دقائق ثم نبدأ بوضع الزبدة تدريجيًا مع العجن حتى تختلط مع العجينة.

ترك العجينة حوالي ساعتين لتركها تختمر.

تقطيع العجينة حسب حجم الرغيف المطلوب ثم فردها على شكل أسطوانة ووضعها في صواني الفرن المدهونة بالسمنة وتركها حوالي ساعتين حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

في فرن ساخن وعلى درجة حرارة متوسطة يتم إدخال الصواني الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي المحمر من أعلى ومن أسفل ثم يتم تقديمها. طريقة تحضير خبز الحليب مكونات خبز الحليب ٣ أكواب دقيق.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب سمنة.

ربع كوب سكر.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير خبز الحليب في وعاء العجن نضيف الماء الدافئ مع الخميرة والسكر والحليب والملح والتقليب المستمر حتى الذوبان.

ثم نبدأ بإضافة الحليب والبيض والفانيليا مع الضرب بالمضرب جيدًا.

نبدأ بإضافة الدقيق تدريجيًا مع العجن ونبدأ بوضع السمنة تدريجياً مع العجن وترك العجينة ترتفع حوالي ساعة.

تقطيع العجينة على حسب حجم الرغيف المرغوب فيه.

فرد الرغيف على حسب الشكل المفضل ثم رص العجينة في صواني الفرن وتركها حتى يتضاعف حجمها وإدخالها فرن ساخن على نار متوسطة حتى تحمر من أعلى ومن أسفل. مكونات خبز الحليبطريقة تحضير خبز الحليب الوسوم

العجية اليابانية السحرية لخبز الحليب الرائع هش وخفيف جدا كالقطن للفطور ومفيد للأطفال، خبز الحليب من ضمن المخبوزات الخفيفة التي يفضلها الجميع خاصة وأنها سهلة وسريعة التحضير ويمكن تناولها في أي وقت مع أي طعام أخر لذا هي مفضلة لدى الأغلبية وإليكم أشهر وأسرع الطرق لعملها. العجية اليابانية السحرية لخبز الحليب الرائع هش وخفيف جدا كالقطن للفطور ومفيد للأطفال العجية اليابانية السحرية لخبز الحليب الرائع هش وخفيف جدا كالقطن للفطور ومفيد للأطفال طريقة تحضير خبز الحليب في المنزل مكونات تحضير خبز الحليب كيلو دقيق.

كوب ونصف حليب.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب زبدة.

ملعقة صغيرة ملح.

بيضة.

ملعقة فانيليا.

٥ ملاعق حليب بودرة. طريقة تحضير خبز الحليب في وعاء نضع السكر والحليب والملح والخميرة معًا ثم نبدأ بالضرب بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.

نضيف البيضة والفانيليا واللبن البودر للخليط السابق ونبدأ بالضرب مجددًا.

نبدأ بإضافة الدقيق بعد ذلك مع العجن المستمر حوالي خمس دقائق ثم نبدأ بوضع الزبدة تدريجيًا مع العجن حتى تختلط مع العجينة.

ترك العجينة حوالي ساعتين لتركها تختمر.

تقطيع العجينة حسب حجم الرغيف المطلوب ثم فردها على شكل أسطوانة ووضعها في صواني الفرن المدهونة بالسمنة وتركها حوالي ساعتين حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

في فرن ساخن وعلى درجة حرارة متوسطة يتم إدخال الصواني الفرن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي المحمر من أعلى ومن أسفل ثم يتم تقديمها. طريقة تحضير خبز الحليب مكونات خبز الحليب ٣ أكواب دقيق.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب سمنة.

ربع كوب سكر.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير خبز الحليب في وعاء العجن نضيف الماء الدافئ مع الخميرة والسكر والحليب والملح والتقليب المستمر حتى الذوبان.

ثم نبدأ بإضافة الحليب والبيض والفانيليا مع الضرب بالمضرب جيدًا.

نبدأ بإضافة الدقيق تدريجيًا مع العجن ونبدأ بوضع السمنة تدريجياً مع العجن وترك العجينة ترتفع حوالي ساعة.

تقطيع العجينة على حسب حجم الرغيف المرغوب فيه.

فرد الرغيف على حسب الشكل المفضل ثم رص العجينة في صواني الفرن وتركها حتى يتضاعف حجمها وإدخالها فرن ساخن على نار متوسطة حتى تحمر من أعلى ومن أسفل. مكونات خبز الحليبطريقة تحضير خبز الحليب

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