طريقة عمل الطحينة الخام البيضاء الأصلية للمشويات والأكلات العادية بكل سهولة في المنزل

طريقة عمل الطحينة هي من أساسيات السلطات على سفرتك التي يبحث عنها الجميع لفتح شهيتهم عن الطعام ولها طريقتان في التحضير بالسمسم والفول السوداني الطحينة يعشق تناولها خام بجانب العسل الأسود وهي أكله مميزة يتناولها الجميع بجانب الفطير المشلتت أو الفطير الفلاحي اللذيذ وتدخل في صناعة الحلاوة الطحينة وبعض الحلويات.

طريقة عمل الطحينة الخام

السمسم فوائده عديدة يعد من البذور المفيدة للجسم ينظم ضغط الدم، لأحتوائه على الماغنسيوم، يمنع تراكم الدهون في الشرايين، يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ه، ج، ب، يحتوي على الدهون الأحادية الغير مشبعة، يقلل من خطر الأصابة النوبات القلبية، يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، يحارب الألتهاب، يحارب الأمراض السرطانية، يحتوي على الحديد والكالسيوم والروتين والأحماض الأمنه التي تحتاجها المرأة الحامل ومفيدة أيضا للجنين، تحتوي على نسبة عالية من الألياف المفيدة التي تمنع حدوث أمساك طوال فترة الحمل، ومفيد أيضا لمن يبحث عن زياده وزنه بشكل طبيعي وصحي وأمن، مفيد أيضا لعظام الأنسان، يقي من مرض هشاشة العظام، يحتوي على نسبة عاليه من الماغنسيوم والنحاس.

الفول السوداني يعتبر من المسليات التي لا يستغني عنها أي منزل وخاصة في شهر رمضان يدخل السوداني في الحلويات والسلطات والحوادق ومن فوائده، يحتوي على الفيتامينات، المعادن الثمينة المختلفه، مفيد أيضا لمن يبحث عن خسارة الوزن، يحتوي على حمض الفوليك، تمنع تكوين الصحوات المرارية في الكلى، يحمي من السرطان، يمنع الأكتئاب. يقلل من خطر حدوث السكته الدماغية، يزيد من حرق نسبة كبيرة من الدهون المتراكمة في الجسم، يحتوي على نسبة عالية من البروتين، يعد من المنشطات الطبيعة لدى الرجال، فهو غني بحمض (الأرجينين) الذي بعمل على مشكلة ضعف الأنتصاب، يزيد من الخصوبة لديهم، يقلل من خطر الأصابة بمرض السكر.

طريقة عمل الطحينة الخام بالسمسم

المكونات

كوب سمسم أبيض.

كوب سمسم محمص.

كوب زيت نباتي فاتح اللون.

طريقة التحضير

نغسل السمسم الأبيض والمحمص.

نتركهم يجفوا تماما من الماء.

نضع السمسم بالتدريج في المطحنة.

نفرم الكمية بأكملها فرماً ناعم.

نضع في الخلاط الكهربائي نصف كوب الزيت.

تخفق الزيت لمدة دقيقتين حتى يفتح لونه أكثر.

نضع السمسم بأكمله في الخلاط.

نخلطهم مع الزيت جيداً.

لمدة دقيقة كاملة.

نصب باقي كمية الزيت بالتدريج.

نترك الخلاط مستمر في الخفق.

حتى نحصل على خليط سائل مناسب.

يصب في برطمان محكم الغلق.

نضعه على رخامه المطبخ حين الأستخدام.

طريقة عمل الطحينة بالفول السوداني

المكونات

كوب سوداني مقشر ومحمص.

كوب سمسم أبيض.

ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

كوب زيت نباتي.

طريقة التحضير