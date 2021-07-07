اعملي بروتين طبيعي للشعر في مطبخك بمكونات سهلة وغير مكلفة لشعر زي الحرير

نقدم لجميع الفتيات طريقة تحضير بروتين طبيعي للشعر في البيت لتنعيمه كالحرير، حيث أن منتجات العناية بالشعر تعتبر باهظة الثمن ولا تحقق النتيجة المرغوب بها، ولذلك نقدم لكم وصفات طبيعية يمكن تحضيرها بمكونات تحتوي على خصائص وفيتامينات مفيدة للشعر وغير مكلفة أيضاً، ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة بدون تعب أو وقت كبير، تابعونا سوف نستعرض معكم مجموعة من الوصفات في الفقرات التالية. بروتين طبيعي للشعر في البيت بروتين طبيعي للشعر في البيت مكونات الوصفة: ثمرة من الأفوكادو الطازج.

حوالي ملعقة من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة من زيت الجوجوبا.

ممكن ملعقة من عسل النحل. طريقة تطبيق الوصفة: أولاً نهرس الأفوكادو بشكل جيد حتى يصبح ناعم في بولة صغيرة.

ثم نقوم بإضافة كلاً من زيت الزيتون والجوجوبا والعسل له.

نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على معجون ناعم ومتجانس.

ويمكن الحصول على نعومته من خلال خلطه في الخلاط.

نقوم بغسل الشعر جيداً، ثم نوزع عليه هذا المعجون، ونركز على الأطراف.

ثم نغطي الشعر جيداً، ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسله جيداً بالماء والشامبو.

ونكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شعر ناعم بسرعة. طريقة عمل بروتين منزلي لفرد الشعر طريقة تطبيق الوصفة:طريقة عمل بروتين منزلي لفرد الشعر مكونات الوصفة: تعتمد هذه الوصفة على زيت جوز الهند فقط. طريقة التطبيق: نقوم بتحضير كمية مناسبة من زيت جوز الهند ونوزعه على الشعر الجاف.

ونغطيه بعد ذلك ونتركه طوال الليل.

وفي صباح اليوم التالي نقوم بغسله جيداً بالماء والشامبو.

يجب تكرار هذه الوصفة يومياً للحصول على أفضل نتيجة في أسرع وقت. بروتين لفرد الشعر في البيت بروتين لفرد الشعر في البيت مكونات الوصفة: 4 ملعقة من زيت الزيتون.

حوالي 2 ملعقة من العسل.

تقريبا 2 ملعقة من الجلسرين. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بمزج كلاً من العسل مع الجلسرين وزيت الزيتون جيداً في بولة.

ونستمر في التحريك حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بتوزيعه على الشعر الجاف جيداً بحيث نغطيه كله.

ثم نغطي الشعر بالغطاء البلاستيكي جيداً.

نتركه مغطى لمدة ساعة على الأقل، ثم نغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة. طريقة تطبيق الوصفة: الوسوم

نقدم لجميع الفتيات طريقة تحضير بروتين طبيعي للشعر في البيت لتنعيمه كالحرير، حيث أن منتجات العناية بالشعر تعتبر باهظة الثمن ولا تحقق النتيجة المرغوب بها، ولذلك نقدم لكم وصفات طبيعية يمكن تحضيرها بمكونات تحتوي على خصائص وفيتامينات مفيدة للشعر وغير مكلفة أيضاً، ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة بدون تعب أو وقت كبير، تابعونا سوف نستعرض معكم مجموعة من الوصفات في الفقرات التالية. بروتين طبيعي للشعر في البيت بروتين طبيعي للشعر في البيت مكونات الوصفة: ثمرة من الأفوكادو الطازج.

حوالي ملعقة من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة من زيت الجوجوبا.

ممكن ملعقة من عسل النحل. طريقة تطبيق الوصفة: أولاً نهرس الأفوكادو بشكل جيد حتى يصبح ناعم في بولة صغيرة.

ثم نقوم بإضافة كلاً من زيت الزيتون والجوجوبا والعسل له.

نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على معجون ناعم ومتجانس.

ويمكن الحصول على نعومته من خلال خلطه في الخلاط.

نقوم بغسل الشعر جيداً، ثم نوزع عليه هذا المعجون، ونركز على الأطراف.

ثم نغطي الشعر جيداً، ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسله جيداً بالماء والشامبو.

ونكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شعر ناعم بسرعة. طريقة عمل بروتين منزلي لفرد الشعر طريقة تطبيق الوصفة:طريقة عمل بروتين منزلي لفرد الشعر مكونات الوصفة: تعتمد هذه الوصفة على زيت جوز الهند فقط. طريقة التطبيق: نقوم بتحضير كمية مناسبة من زيت جوز الهند ونوزعه على الشعر الجاف.

ونغطيه بعد ذلك ونتركه طوال الليل.

وفي صباح اليوم التالي نقوم بغسله جيداً بالماء والشامبو.

يجب تكرار هذه الوصفة يومياً للحصول على أفضل نتيجة في أسرع وقت. بروتين لفرد الشعر في البيت بروتين لفرد الشعر في البيت مكونات الوصفة: 4 ملعقة من زيت الزيتون.

حوالي 2 ملعقة من العسل.

تقريبا 2 ملعقة من الجلسرين. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بمزج كلاً من العسل مع الجلسرين وزيت الزيتون جيداً في بولة.

ونستمر في التحريك حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بتوزيعه على الشعر الجاف جيداً بحيث نغطيه كله.

ثم نغطي الشعر بالغطاء البلاستيكي جيداً.

نتركه مغطى لمدة ساعة على الأقل، ثم نغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة. طريقة تطبيق الوصفة:

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