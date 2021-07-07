في ربع ساعة ومن غير شفرات وبدون الأم إزالة شعر الوجه والجسم كلة من أول استخدام إزالة بلا عوده

في ربع ساعة ومن غير شفرات وبدون الأم إزالة شعر الوجه والجسم كلة من أول استخدام، إزالة الشعر من الأشياء التي تهم المرأة كثيرًا وهذا يرجع لنظافتها الشخصية وتختلف كمية الشعر من سيدة لأخرى ولكن في النهاية وجود هذا الشعر بأي كمية ولو صغير لابد من إزالته والتخلص منه للشعور بالنظافة وسوف نتعرف على كثير من الوصفات المنزلية المستخدمة في إزالة الشعر فتابعونا.في ربع ساعة ومن غير شفرات وبدون الأم إزالة شعر الوجه والجسم كلة من أول استخدام
الوصفة الأولى لإزالة شعر الوجه والجسم كلة
- في إناء عميق نضع ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة كبيرة من النشا مع بياض بيضة وخاطهم جيدًا
حتى الحصول على خليط متجانس.
- فرد هذا الخليط على المكان الموجود فيه الشعر ثم تركه حتى يجف تمامًا ثم تقشيره
عن طريق الفرك حتى يزيل الشعر الموجود.
- يتم غسل المنطقة جيدًا ويمكن تكراره مرتين أسبوعيا لإزالة الشعر الصغير الذي ينمو سريعًا.
الوصفة الثانية إزالة شعر الوجه والجسم
- عصير ليمونه كاملة مع نصف كوب ماء وملعقتين من الدقيق الأبيض ثم خلطهم معًا للحصول
على عجينة سائلة ثم فردها على الجسم.
- نترك العجينة حتى تجف تمامًا ثم يتم فكرها في اتجاه نمو الشعر.
- نقوم بغسل المنطقة بعد ذلك ونلاحظ إزالة الشعر تمامًا.
من أفضل طرق إزالة الشعر هي حيث أنها تعمل على تفتيح الجسم وإزالة الشعر منه نهائيًا ومن مرة واحدة.
- في وعاء نضع نصف كوب سكر مع ربع كوب ماء مع عصير ليمونه.
- يرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح ثقيل وسميك ثم إغلاق النار وفرد الخليط
على الرخام حتى يبرد ثم تجميعه ويتم تحريكه حوالي خمس دقائق حتى يلين.
- يتم فرد قطعة من الخليط على مكان إزالة الشعر وتركها حوالي دقيقتين ثم الشد مع اتجاه نمو الشعر
مع التكرار حتى التخلص من كل الشعر الموجود
- بعد هذه الوصفة يمكن تكرارها كل شهر أو مرتين في الشهر.
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في ربع ساعة ومن غير شفرات وبدون الأم إزالة شعر الوجه والجسم كلة من أول استخدام، إزالة الشعر من الأشياء التي تهم المرأة كثيرًا وهذا يرجع لنظافتها الشخصية وتختلف كمية الشعر من سيدة لأخرى ولكن في النهاية وجود هذا الشعر بأي كمية ولو صغير لابد من إزالته والتخلص منه للشعور بالنظافة وسوف نتعرف على كثير من الوصفات المنزلية المستخدمة في إزالة الشعر فتابعونا.في ربع ساعة ومن غير شفرات وبدون الأم إزالة شعر الوجه والجسم كلة من أول استخدام
الوصفة الأولى لإزالة شعر الوجه والجسم كلة
- في إناء عميق نضع ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة كبيرة من النشا مع بياض بيضة وخاطهم جيدًا
حتى الحصول على خليط متجانس.
- فرد هذا الخليط على المكان الموجود فيه الشعر ثم تركه حتى يجف تمامًا ثم تقشيره
عن طريق الفرك حتى يزيل الشعر الموجود.
- يتم غسل المنطقة جيدًا ويمكن تكراره مرتين أسبوعيا لإزالة الشعر الصغير الذي ينمو سريعًا.
الوصفة الثانية إزالة شعر الوجه والجسم
- عصير ليمونه كاملة مع نصف كوب ماء وملعقتين من الدقيق الأبيض ثم خلطهم معًا للحصول
على عجينة سائلة ثم فردها على الجسم.
- نترك العجينة حتى تجف تمامًا ثم يتم فكرها في اتجاه نمو الشعر.
- نقوم بغسل المنطقة بعد ذلك ونلاحظ إزالة الشعر تمامًا.
من أفضل طرق إزالة الشعر هي حيث أنها تعمل على تفتيح الجسم وإزالة الشعر منه نهائيًا ومن مرة واحدة.
- في وعاء نضع نصف كوب سكر مع ربع كوب ماء مع عصير ليمونه.
- يرفع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح ثقيل وسميك ثم إغلاق النار وفرد الخليط
على الرخام حتى يبرد ثم تجميعه ويتم تحريكه حوالي خمس دقائق حتى يلين.
- يتم فرد قطعة من الخليط على مكان إزالة الشعر وتركها حوالي دقيقتين ثم الشد مع اتجاه نمو الشعر
مع التكرار حتى التخلص من كل الشعر الموجود
- بعد هذه الوصفة يمكن تكرارها كل شهر أو مرتين في الشهر.
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