ماسك التفاح والعسل لتفتيح البشرة وعلاج حب الشباب ومحاربة التجاعيد

ماسك التفاح والعسل ، أحد أهم أنواع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والذي يستخدمه الكثير من السيدات لفعاليته المعروفة والمضمونة في تنظيف وتغذية وترطيب وتفتيح ونضارة ونعومة البشرة، وتفتيح المسام، وحل جميع مشاكل البشرة التي تزعج الكثير من السيدات مثل البكتيريا المسببة لحب الشبات، والبثور السوداء، علاوة على البقع الداكنة والتصبغات وخاصة أصحاب البشرة الدهنية، وبالإضافة إلى أنه يحارب التجاعيد، ويمنع ظهور علامات التقدم في العمر، ويجدد خلايا البشرة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة، كما أنه يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة والتي يعاني منها أصحاب البشرة الدهنية على الأخص، وتعد طريقة تحضير هذا الماسك سهلة جداً، ومكوناته بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، كما أن مكوناته طبيعية، وآمنة على البشرة، وخالية من أي مواد كيميائية تضر البشرة، كما يمكنكم تحضير ماسك القهوة لتفتيح البشرة بمكونات بسيطة، وبطريقة سهلة جداً، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل ماسك التفاح والعسل لتفتيح ونضارة البشرة وحل جميع مشاكلها.

مكونات ماسك التفاح والعسل

يتكون هذا الماسك من مكونات سهلة وبسيطة تنظف البشرة من الشوائب والبثور السوداء، وتكسبها النضارة والنعومة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

حبة تفاح متوسطة الحجم.

5 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على ماسك التفاح والعسل لنضارة وترطيب وتنظيف البشرة، وعلاج مشاكل البشرة، بخطوات سهلة وبسيطة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

أولاً نقوم بإزالة اللب الداخلي للتفاحة. ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه التفاحة منزوعة اللب والعسل الأبيض، ثم نخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم نسكب الخليط في علبة بلاستيك محكمة الغلق، وبذيك يكون الماسك جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

إليكم في هذه الخطوات نوضح لكم طريقة استخدام الماسك، وهي كالآتي: