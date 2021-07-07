طريقة عمل حلى الكاسات الباردة بكل سهولة في المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل حلى الكاسات الباردة في المنزل بكل سهولة، من المعروف عن فصل الصيف سخونة الجو وارتفاع في درجة الحرارة مما يتطلب بعض من الأشياء المثلجة مثل الآيس كريم بأنواعه والعصائر، والكثير منا يقوم بشراء كل هذه الأشياء من الخارج ولا أحد يعرف كيف تم صنعها ولا من قام بها، لذلك من الأفضل والأضمن القيام بعمل كل منها في المنزل بطريقة صحيحة وصحية، وهذا النوع من الحلى يحتوي على مجموعة من المكونات المفيدة التي تغذي الجسم منها الحليب والقشطة وغيرهم، وسوف نعرض عليكم مشاهدينا الكرام مكونات عمل حلى الكاسات الباردة وطريقة تحضير كل طبقة منه.

مكونات عمل حلى الكاسات الباردة

تعد مكونات عمل حلى الكاسات الباردة من أبسط المكونات التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:

الطبقة الأولي

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

٤ باكيت من بسكويت الكاكاو.

ملعقة كبيرة من القشطة.

شرائح من الموز للجوانب.

الطبقة الثانية

نصف كوب من الحليب المكثف.

كوب من الكريمة الشانتيه.

٢٠٠ جرام من القشطة.

٢ قطعة من الجبنة المربعات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ باكيت من الكريم كراميل.

كوب من الحليب المثلج.

للتزيين

بندق مجروش.

بسكويت كاكاو مطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة إعداد هذه الكاسات من الطرق البسيطة التي تتم في وقت قصير وهذه الطريقة كما يلي:

تحضير الطبقة الأولي

نقوم بوضع بسكويت الكاكاو في الكبة ونطحن جيداً حتى يتم طحنه ناعماً. نضيف عليه بعد ذلك ملعقتين الزبدة والقشطة ونضربهم مع بعض حتى يتجانس الخليط. ثم نوزع هذا الخليط على الكاسات ونضغط جيداً بالملعقة، ونضع شرائح الموز في الجوانب.

تحضير الطبقة الثانية