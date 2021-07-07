تعرفي علي افضل طريقة لتحضير أقوي كريم أساس طبيعي عالي التغطية في منزلك

طريقة تحضير أقوي كريم أساس طبيعي عالي التغطية الذي يجب اختياره بعناية فائقة نظراً لانتشار الكثير من الأنواع الموجودة في الأسواق، فهو أول الخطوات التي تتم قبل وضع المكياج، فهو يساعد على توحيد لون البشرة وإخفاء كل العيوب الموجودة بها، ولكن افضل فاونديشن هو ما يتم تحضيره في المنزل لأحتوائه على مكونات طبيعية.

أقوي كريم أساس طبيعي عالي التغطية

أن تحضير كريم الأساس في البيت ليس بالمهمة الصعبة كما يعتقد الكثير من النساء بل على العكس فهو سهل للغاية ويتم فقط تحضير المكونات المطلوبة والعمل على إتباع بعض الخطوات السهلة سوف تحصلين على أقوي كريم أساس طبيعي عالي التغطية بالإضافة إلى تصنيع كميات كبيرة تكفي لاستخدام أكثر من شهر.

كيفية تحضير أقوي كريم أساس طبيعي

توجد الكثير من الوصفات التي يمكن الاستعانة بها للحصول على كريم طبيعي بجودة عالية منها:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من بودرة التلج. ملعقة صغيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة من الجلسرين. ملعقة كبيره من خل التفاح. عدد 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

تخلط كافة المكونات السابقة حتى يتم تجانسها بشكل كامل والحصول على كريم ذو ملمس ناعم، ثم يوضع في علبه نظيفة ومعقمة مسبقاً، يترك في الثلاجة حتى يتم استخدامه، وهو مناسب لأصحاب البشرة التي تتميز باللون الفاتح

المكونات:

ربع كوب من الكاكاو الخام . ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودر. ملعقة كبيرة من القرفة. ثلث كوب من زيت اللافندر. عشرة نقاط فيتامين ھ ، (متوفر في كبسولات بالصيدليات). ملعقة كبيرة من الطمي الجاف.

طريقة تحضير الوصفة الثانية

قومي بإضافة كل المكونات علي بعضها حتى يتم عمل خليط متجانس، والحصول علي خليط ذو ملمس ناعم كما يمكنك التحكم في درجة لون الخليط علي حسب لون بشرتك عبر كمية الكاكاو المضافة ، ثم يوضع في علبه نظيفة ومعقمة مسبقاً، يترك في الثلاجة حتى يتم استخدامه، وهو مناسب لأصحاب البشرة التي تتميز باللون الأسمر.