طريقة عمل الكباب المصري المشوي بطريقة الحاتي

يختلف الكباب المصري المشوي عن غيره من الأنواع الأخرى قليلًا والكباب عبارة عن طبق من اللحم يتم تحضيره بطريقة معينة مع الدهن ويتم شويه على الفحم بعض البلدان يقومون بإضافة أعشاب حسب البلد مثل الزعفران في بعض البلدان وانتشر الكباب مع الخضروات مثل الباذنجان المشوي والفلفل والبقدونس والبصل والطماطم والنعناع في بلدان عديدة ومن بينها مصر وإليك طريقة تقديم الكباب المصري المشوي . الكباب المصري المشوي الكباب المصري المشوي المقادير: بصلة حمراء كبيرة للتتبيلة

2 طماطم للتتبيلة

ملعقة ملح

ملعقة زعتر جاف

ربع ملعقة فلفل أسود مطحون

كيلو من اللحم بدون دهن

12 حبة بصل صغيرة للشوي

10 حبات طماطم شيري للشوي

فلفل أخضر مقطع لمكعبات

ملعقة صغيرة من الزيت

فحم . طريقة تحضير الكباب المصري لعمل تتبيلة الكباب المصري في محضرة الطعام افرمي البصل ثم الطماطم من ثم ضعي عصير الطماطم والبصل معًا وعليهم الملح والفلفل والزعتر وانقعي فيهم اللحم يمكنك إضافة قليل من الفلفل الحار وبهار اللحم، وغطي الخليط وضعيه في الثلاجة واتركيه بها لمدة 5 ساعات أو يوم بليلة .

قومي بإشعال الفحم في موقد الفحم أو تسخين الفرن حسب التفضيل

ووزعي اللحم على الأسياح المنظفة والمغسولة بالماء لو أسياخ خشبية أحرصي على وضعها بالماء فترة حتى لا تحترق وضعي قطعة لحم ثم قطعة طماطم ثم قطعة لحم ثم بصلة صغيرة ثم قطعة لحم ثم قطعة فلفل وهكذا بقية المكونات.

ضعي الأسياخ على الفحم وقلبيها من وقت لأخر، لو تريدين الكباب بالفرن ضعيهم في صينية وبها قطعة فحم محمية وأدخليهم للفرن .

بعد ذلك قدمي الكباب المصري المشوي مع البطاطس المحمرة، والخبز أو الأرز البسمتي وسلطة الطحينة والثومية .

يمكنك حسب تفضيلك الشخصي إضافة قليل من البهار الإيطالي أو البهار الهندي لإعطائك الطعم المُختلف . طريقة الكباب المصري التركي طريقة تحضير الكباب المصريطريقة الكباب المصري التركي المكونات: لحم ضأن.

بصل أحمر مفروم.

ثوم مفري.

كزبرة جافة.

ملعقتين كمون صغيرة.

ملعقة شطة حمراء صغيرة.

ملعقتين زيت زيتون. طريقة التحضير: ضغي اللحم والبصل والثوم في إناء وضيفي التوابل الملح والفلفل والشطة والكزبرة الجافة وزيت الزيتون.

قلبي شرائح اللحم مع التتبيلة جيدًا ثم ضعيهم في الثلاجة.

ضعي اللحم في الأسياخ وضعيهم على شواية الفحم وتابعي الشواء حتى تمام النضج.

ضعي قطع اللحم على طبق التقديم المغطى بأوراق البقدونس المفري وقدميها. الوسوم

يختلف الكباب المصري المشوي عن غيره من الأنواع الأخرى قليلًا والكباب عبارة عن طبق من اللحم يتم تحضيره بطريقة معينة مع الدهن ويتم شويه على الفحم بعض البلدان يقومون بإضافة أعشاب حسب البلد مثل الزعفران في بعض البلدان وانتشر الكباب مع الخضروات مثل الباذنجان المشوي والفلفل والبقدونس والبصل والطماطم والنعناع في بلدان عديدة ومن بينها مصر وإليك طريقة تقديم الكباب المصري المشوي . الكباب المصري المشوي الكباب المصري المشوي المقادير: بصلة حمراء كبيرة للتتبيلة

2 طماطم للتتبيلة

ملعقة ملح

ملعقة زعتر جاف

ربع ملعقة فلفل أسود مطحون

كيلو من اللحم بدون دهن

12 حبة بصل صغيرة للشوي

10 حبات طماطم شيري للشوي

فلفل أخضر مقطع لمكعبات

ملعقة صغيرة من الزيت

فحم . طريقة تحضير الكباب المصري لعمل تتبيلة الكباب المصري في محضرة الطعام افرمي البصل ثم الطماطم من ثم ضعي عصير الطماطم والبصل معًا وعليهم الملح والفلفل والزعتر وانقعي فيهم اللحم يمكنك إضافة قليل من الفلفل الحار وبهار اللحم، وغطي الخليط وضعيه في الثلاجة واتركيه بها لمدة 5 ساعات أو يوم بليلة .

قومي بإشعال الفحم في موقد الفحم أو تسخين الفرن حسب التفضيل

ووزعي اللحم على الأسياح المنظفة والمغسولة بالماء لو أسياخ خشبية أحرصي على وضعها بالماء فترة حتى لا تحترق وضعي قطعة لحم ثم قطعة طماطم ثم قطعة لحم ثم بصلة صغيرة ثم قطعة لحم ثم قطعة فلفل وهكذا بقية المكونات.

ضعي الأسياخ على الفحم وقلبيها من وقت لأخر، لو تريدين الكباب بالفرن ضعيهم في صينية وبها قطعة فحم محمية وأدخليهم للفرن .

بعد ذلك قدمي الكباب المصري المشوي مع البطاطس المحمرة، والخبز أو الأرز البسمتي وسلطة الطحينة والثومية .

يمكنك حسب تفضيلك الشخصي إضافة قليل من البهار الإيطالي أو البهار الهندي لإعطائك الطعم المُختلف . طريقة الكباب المصري التركي طريقة تحضير الكباب المصريطريقة الكباب المصري التركي المكونات: لحم ضأن.

بصل أحمر مفروم.

ثوم مفري.

كزبرة جافة.

ملعقتين كمون صغيرة.

ملعقة شطة حمراء صغيرة.

ملعقتين زيت زيتون. طريقة التحضير: ضغي اللحم والبصل والثوم في إناء وضيفي التوابل الملح والفلفل والشطة والكزبرة الجافة وزيت الزيتون.

قلبي شرائح اللحم مع التتبيلة جيدًا ثم ضعيهم في الثلاجة.

ضعي اللحم في الأسياخ وضعيهم على شواية الفحم وتابعي الشواء حتى تمام النضج.

ضعي قطع اللحم على طبق التقديم المغطى بأوراق البقدونس المفري وقدميها.

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