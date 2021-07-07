طريقة عمل صابونة الجزر الرهيبة في المنزل لتفتيح البشرة والجسم بالكامل

تعتبر صابونة الجزر، من أفضل أنواع الصابون الذي يساعد علي تفتيح البشرة إلي عشر درجات، تعطي هذه الصابونة نعومة وملمس ناعم جداً للجسم، لأنها تحتوي علي مجموعة من العناصر والفيتامينات المضادة للأكسدة مما يجعلها أكثر نعومة، سوف يجعل هذا النوع من الصابون بشرتك وجسمك أكثر لمعان ونعومة وبياض، تعمل علي إزالة الجلد الميت والأوساخ من مسام البشرة والجسم، تعتبر هذه الصابونة من أحسن وأفضل أنواع الصابون الذي يفتح البشرة والجسم خلال أيام قليلة، سوف تحصلين من بعد استخدامك لهذه الصابونة علي بشرة صافية وبيضاء وأكثر إشراقاً وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، تزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر مع تقدم السن، وتبحث السيدات دائماً علي خلطة أو وصفة طبيعية لا تؤذي ولا تضر البشرة، لذلك ننصح جميع السيدات باستخدام صابونة الجزر للحصول علي بشرة صافية ونقيه مثل القمر، لذا سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل صابونة الجزر الرهيبة في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل صابونة الجزر

تعرفي من خلال هذه المقالة علي أبسط مكونات صابونة الجزر وهي كالاتي:-

ثلاث ملاعق من قشور الجزر مبشورة.

2 معلقة كبيرة من عصير الجزر.

مقدار معلقة صغيرة من زيت الجزر.

نصف كوب حليب مغلي.

صابونة جلسرين مبشورة.

4 ملاعق كبار من نشا الذرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي طريقة تحضير صابونة الجزر المذهلة في التفتيح بخطوات سهلة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء عميق، ونضع به الصابون المبشور ثم نضيف عليه الحليب المغلي، ونمزجهم جيداً حتي يذوب الصابون. بعد كدة نضع عليهم قشور الجزر المبشورة وعصير الجزر، ونستمر في الخفق حتي تذوب جميع المكونات وتتجانس. نقوم بعد ذلك بإضافة النشا و زيت الجزر، ونقلب كويس حتي يتكون لدينا قوام كريمي ومتماسك. نحضر قوالب صغيرة الحجم، ونبدأ بسكب الخليط داخلها ونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 12 ساعة، حتي تتماسك وتصبح جاهزة للاستخدام.

فوائد صابونة الجزر للبشرة والجسم

هناك فوائد كثيرة جداً لهذه الصابونة سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-