خلطة توريد الشفايف طبيعيا في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة

جميع النساء يريدون الحصول على شفاة وردية خالية من أي اسمرار، ولأن الشفاه من أهم ما يميز الوجه، ويجب أن لا يقل الاهتمام بها عن الاهتمام بباقي الوجه، والبشرة ولذلك يجب عمل بعض الخلطات المناسبة للشفاه والمفيدة من خلال بعض المواد الطبيعية التي تعطي للشفاه جمالًا وعلاج أي اسمرار لها ومنحها اللون الوردي بدون اي تكاليف.خلطة خل التفاح للشفاه
خل تفاح يعتبر من الأحماض، والتي يساعد في تفتيح الشفاة بشكل كبير، وايضًا تقشيرها وإزالة الجلد الميت ويتم استخدامه من خلال الآتي:
المكونات
- 1 ملعقة واحدة صغيرة من خل عصير التفاح.
- قطرات من الماء.
- قطعة من القطن النظيف قطن.
طريقة التحضير والتطبيق
- في البداية قومي بتنظيف شفايفك جيدًا وإزالة أي بقايا مكياج موجودة. فيها.
- بعد ذلك قومي بوضع الخل الأبيض وتخفيف بقطرات المياه.
- اغمسي قطنة في هذا السائل.
- بعد ذلك ضعي القطنة على الشفايف وتدليكها بالقطن.
- اتركي الخليط على الشفايف لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تمامًا.
- قومي بعد ذلك بغسلها جيدًا، ويرجى تكرار الوصفة أكثر من مرة واحدة
هناك طريقة أخرى يمكن فيها استخدام خل التفاح بغرض تقشير الشفايف وازالة خلايا الجلد الميت، والقصور الغير مرغوب بها، وتوريدها بشكل ملحوظ وهي كالأتي:
المكونات
- 1 ملعقة كبيرة من خل تفاح
- 2 ملعقة صغيرة من السكر
- 1 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي
- 1 ملعقة من معجون الأسنان
طريقة التحضير
- قومي بإحضار إناء عميق وضعي به كل المكونات، وابدأي في خلطهم جيدًا حتى يتم التجانس بالكامل
- بعد ذلك أحضري فرشاة صغيرة و اغمسيها في الخليط
- بعد ذلك دلكي بها شفايفك بحركات دائرية حتى يتم تقشير كل خلايا الجلد الميت الموجودة على الشفاه،
- اتركية فترة، ثم أعيدي التدليك مرة أخري ولكن بهدوء
- قومي بغسل شفايفك ولكن أثناء غسيلها قومي أيضًا بالتدليك بهذه الفرشاة وبعد ذلك تغسل جيدًا
- سوف تلاحظي النتيجة بمجرد الانتهاء من هذه الخلطة، وسوف تستمتعين شفايف جميلة وجذابة، واختفاء على اسمرار على الشفايف.
- كرري هذه العملية من حين لآخر حتى تحافظي على هذه النتيجة.
الوسوم
جميع النساء يريدون الحصول على شفاة وردية خالية من أي اسمرار، ولأن الشفاه من أهم ما يميز الوجه، ويجب أن لا يقل الاهتمام بها عن الاهتمام بباقي الوجه، والبشرة ولذلك يجب عمل بعض الخلطات المناسبة للشفاه والمفيدة من خلال بعض المواد الطبيعية التي تعطي للشفاه جمالًا وعلاج أي اسمرار لها ومنحها اللون الوردي بدون اي تكاليف.خلطة خل التفاح للشفاه
خل تفاح يعتبر من الأحماض، والتي يساعد في تفتيح الشفاة بشكل كبير، وايضًا تقشيرها وإزالة الجلد الميت ويتم استخدامه من خلال الآتي:
المكونات
- 1 ملعقة واحدة صغيرة من خل عصير التفاح.
- قطرات من الماء.
- قطعة من القطن النظيف قطن.
طريقة التحضير والتطبيق
- في البداية قومي بتنظيف شفايفك جيدًا وإزالة أي بقايا مكياج موجودة. فيها.
- بعد ذلك قومي بوضع الخل الأبيض وتخفيف بقطرات المياه.
- اغمسي قطنة في هذا السائل.
- بعد ذلك ضعي القطنة على الشفايف وتدليكها بالقطن.
- اتركي الخليط على الشفايف لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تمامًا.
- قومي بعد ذلك بغسلها جيدًا، ويرجى تكرار الوصفة أكثر من مرة واحدة
هناك طريقة أخرى يمكن فيها استخدام خل التفاح بغرض تقشير الشفايف وازالة خلايا الجلد الميت، والقصور الغير مرغوب بها، وتوريدها بشكل ملحوظ وهي كالأتي:
المكونات
- 1 ملعقة كبيرة من خل تفاح
- 2 ملعقة صغيرة من السكر
- 1 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي
- 1 ملعقة من معجون الأسنان
طريقة التحضير
- قومي بإحضار إناء عميق وضعي به كل المكونات، وابدأي في خلطهم جيدًا حتى يتم التجانس بالكامل
- بعد ذلك أحضري فرشاة صغيرة و اغمسيها في الخليط
- بعد ذلك دلكي بها شفايفك بحركات دائرية حتى يتم تقشير كل خلايا الجلد الميت الموجودة على الشفاه،
- اتركية فترة، ثم أعيدي التدليك مرة أخري ولكن بهدوء
- قومي بغسل شفايفك ولكن أثناء غسيلها قومي أيضًا بالتدليك بهذه الفرشاة وبعد ذلك تغسل جيدًا
- سوف تلاحظي النتيجة بمجرد الانتهاء من هذه الخلطة، وسوف تستمتعين شفايف جميلة وجذابة، واختفاء على اسمرار على الشفايف.
- كرري هذه العملية من حين لآخر حتى تحافظي على هذه النتيجة.
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