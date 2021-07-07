طريقة عمل معمول العيد بالسميد من أهم مظاهر الأعياد

معمول العيد بالسميد من وصفات مظاهر الأعياد عند تحضيره في المنزل مع افراد الأسرة يدخل البهجة والسرور عليهم دائما تفضل ربات البيوت عمل معمول العيد بالسميد بأكثر من طريقة وحشوة مختلفة مثل حشوة الجوز والفستق والتمر ويضاف عليه نكهات محببة المعمول من أشهر الوصفات المشهورة في الوطن العربي حيث يتم تحضيره في أيام العيد بكميات كبيرة من أجل تقديمها للضيوف وتوزيعها على الجيران من خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم طريقة معمول العيد بالسميد من هنا يجب اتباع المقادير والمكونات وطريقة التحضير بدقة وعناية للحصول على أفضل النتائج. طريقة عمل معمول العيد بالسميد و مقاديره طريقة عمل معمول العيد بالسميد و مقاديره المقادير.. لابد من أحضار 6 أكواب دقيق سميد ناعم أو خشن أو الاثنين.

أحضار4 كاسات من السمن البلدي أو النباتي أو الزبدة وتترك لتنقع لمدة 24 ساعة.

مقدار 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض المخصص للمخبوزات.

عدد 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

اربع ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة محلب حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة من اليانسون عبارة عن حب مغلي في كاسين ماء.

سمسم مقدار2 ملعقة كبيرة. مكونات حشوة معمول التمر وزن كيلو تمر.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نحضر نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودره.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي أو السمن. طريقة تحضير معمول العيد بالسميد نحضر وعاء عميق وكبير ونضع فيه 6 أكواب سميد ثم نضيف عليه اربع أكواب من السمن حتى يكون السميد مقرمش وهش. يقلب السميد بالسمن جيدا حتى يتشرب السمن. ثم يغطى الوعاء بكيس بلاستيك ويترك لمدة يوم كامل في المطبخ. نعود ثاني يوم ونقلب السميد جيدا ثم نحضر وعاء ونضع فيه كل المكونات الجافة بعد نخلها من كوبين ونصف طحين منخول والبيكنج بودر والملح واللبن البودر ويضاف المحلب. ثم تسكب المكونات الجافة فوق خليط السميد بالسمن. نضيف ماء اليانسون المغلي ونعجن باليدين. ثم يغطى العجين ويترك جانبا لمدة ساعة. طريقة تحضير حشوة معمول العيد نحضر وعاء ونضع فيه قطع العجوة من غير النواة، ثم يضاف عليها نصف معلقة صغيرة من الهيل المطحون و ملعقة كبيرة قرفة ونصف ملعقة جوزة الطيب ونصف ملعقة جنزبيل بودرة وعليهم ملعقتين كبيرتين سكر نضيف عليهم ملعقتين من زيت الذرة ونبدأ العجن باليدين.

ثم نأخذ من حشوة العجوة ونشكلها على هيئة كرات صغيرة ونرصها في طبق واسع مسطح ونتركها جانبا.

نحضر عجينة المعمول ونضيف عليها مقدار ملعقتين من السمسم وتعجن مرة اخرثم نقوم بتشكيلها على شكل كرات ونعمل بها فتحة في المنتصف ويوضع بها كرة العجوة ونقوم بلفها على شكل كرة مرة اخرى ونضعها في قالب التشكيل الخشبي بعد دهنه بقليل من الزيت حتى لا تلتصق ثم نقلبها لتأخذ شكل القالب الخشبي.

نرص قطع المعمول في صينية الخبز وندخلها الفرن السابق تشغيله حتى ينضج ويختمر المعمول. مكونات حشوة معمول التمرطريقة تحضير معمول العيد بالسميدطريقة تحضير حشوة معمول العيد يخرج من الفرن ونضعه في طبق التقديم ويرش عليه السكر البودر. الوسوم

معمول العيد بالسميد من وصفات مظاهر الأعياد عند تحضيره في المنزل مع افراد الأسرة يدخل البهجة والسرور عليهم دائما تفضل ربات البيوت عمل معمول العيد بالسميد بأكثر من طريقة وحشوة مختلفة مثل حشوة الجوز والفستق والتمر ويضاف عليه نكهات محببة المعمول من أشهر الوصفات المشهورة في الوطن العربي حيث يتم تحضيره في أيام العيد بكميات كبيرة من أجل تقديمها للضيوف وتوزيعها على الجيران من خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم طريقة معمول العيد بالسميد من هنا يجب اتباع المقادير والمكونات وطريقة التحضير بدقة وعناية للحصول على أفضل النتائج. طريقة عمل معمول العيد بالسميد و مقاديره طريقة عمل معمول العيد بالسميد و مقاديره المقادير.. لابد من أحضار 6 أكواب دقيق سميد ناعم أو خشن أو الاثنين.

أحضار4 كاسات من السمن البلدي أو النباتي أو الزبدة وتترك لتنقع لمدة 24 ساعة.

مقدار 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض المخصص للمخبوزات.

عدد 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

اربع ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة محلب حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة من اليانسون عبارة عن حب مغلي في كاسين ماء.

سمسم مقدار2 ملعقة كبيرة. مكونات حشوة معمول التمر وزن كيلو تمر.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نحضر نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودره.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي أو السمن. طريقة تحضير معمول العيد بالسميد نحضر وعاء عميق وكبير ونضع فيه 6 أكواب سميد ثم نضيف عليه اربع أكواب من السمن حتى يكون السميد مقرمش وهش. يقلب السميد بالسمن جيدا حتى يتشرب السمن. ثم يغطى الوعاء بكيس بلاستيك ويترك لمدة يوم كامل في المطبخ. نعود ثاني يوم ونقلب السميد جيدا ثم نحضر وعاء ونضع فيه كل المكونات الجافة بعد نخلها من كوبين ونصف طحين منخول والبيكنج بودر والملح واللبن البودر ويضاف المحلب. ثم تسكب المكونات الجافة فوق خليط السميد بالسمن. نضيف ماء اليانسون المغلي ونعجن باليدين. ثم يغطى العجين ويترك جانبا لمدة ساعة. طريقة تحضير حشوة معمول العيد نحضر وعاء ونضع فيه قطع العجوة من غير النواة، ثم يضاف عليها نصف معلقة صغيرة من الهيل المطحون و ملعقة كبيرة قرفة ونصف ملعقة جوزة الطيب ونصف ملعقة جنزبيل بودرة وعليهم ملعقتين كبيرتين سكر نضيف عليهم ملعقتين من زيت الذرة ونبدأ العجن باليدين.

ثم نأخذ من حشوة العجوة ونشكلها على هيئة كرات صغيرة ونرصها في طبق واسع مسطح ونتركها جانبا.

نحضر عجينة المعمول ونضيف عليها مقدار ملعقتين من السمسم وتعجن مرة اخرثم نقوم بتشكيلها على شكل كرات ونعمل بها فتحة في المنتصف ويوضع بها كرة العجوة ونقوم بلفها على شكل كرة مرة اخرى ونضعها في قالب التشكيل الخشبي بعد دهنه بقليل من الزيت حتى لا تلتصق ثم نقلبها لتأخذ شكل القالب الخشبي.

نرص قطع المعمول في صينية الخبز وندخلها الفرن السابق تشغيله حتى ينضج ويختمر المعمول. مكونات حشوة معمول التمرطريقة تحضير معمول العيد بالسميدطريقة تحضير حشوة معمول العيد يخرج من الفرن ونضعه في طبق التقديم ويرش عليه السكر البودر.

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