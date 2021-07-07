كيكة البسكويت الباردة بدون فرن تتحضر في 10 دقايق

كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، يعد كيك البسكويت البارد من أكثر الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق ويكثر تناولها في وجبة الإفطار بجانب كأس من الشاي ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها استطعنا أن نقدم إليكم اليوم طريقة تحضير كيك البسكويت البارد بدون فرن.

مقادير تحضير كيك البسكويت البارد بدون فرن:

يتم تحضير كيك البسكويت البارد باستخدام مكونات بسيطة وسهل شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية هذه المقادير:

كأس من الحليب.

خمسة ملاعق من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من النوتيلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

أربعة علب من البسكويت.

طريقة تحضير كيك البسكويت البارد بدون فرن:

تتسم طريقة تحضير كيك البسكويت بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت نهائياً في التحضير وبإمكان الجميع أن يقوموا بتحضيرها في المنزل وإليكم خطوات تحضير كيك البسكويت البارد:

الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلأً من الحليب والكاكاو ويتم خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض لحين أن تمتزج المكونات جيداً مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم رفعها من على النار وتركها لحين أن تبرد ثم يتم إضافة الزبدة والنوتيلا إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب لحين أن يمتزج الخليط. بعد ذلك يتم ترتيب طبقات البسكويت في طبق مصنوع من البايركس وبعد ذلك يتم وضع طبقة من الخليط الكريمي ثم طبقة من البسكويت ثم طبقة من الكريمة لحين أن يتم الانتهاء من الكميات وبشكل نهائي. يتم وضعه في الثلاجة وتركه لحين أن يبرد ثم يتم تقديمه.

طريقة عمل صوص الشكولاتة:

من الممكن أن يتم وضع طبقة من صوص الشوكولاتة لتزيين الكيك وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير صوص الشوكولاتة: