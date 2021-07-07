أسرع طريقة لتكثيف الشعر الخفيف وإنبات الفراغات فى أسبوع والنتيجة رائعة

أسرع طريقة لتكثيف الشعر الخفيف وإنبات الفراغات فى أسبوع،

من أهم المشاكل التي قد يعانى منها الكثير مشكلة ضعف الشعر وتساقطه مما يجعله خفيف ويظهر فراغات فى الرأس.

لذلك بعد بحث كبير فى مجالات العناية بالشعر والاطلاع على العديد من الوصفات لتكثيف الشعر وإنبات الفراغات

نقدم لكم بعض من طرق معالجة الشعر الخفيف وكيفية الحفاظ عليه من التساقط بنتائج مبهرة.

تكثيف الشعر وإنبات الفراغات فى أسرع وقت

تعد مشكلة الشعر الخفيف من أكثر المشاكل التي يصعب التعامل معها،

كما أن تلك المشكلة قد تنتج بسبب الاستخدام الخطأ لأدوات تجفيف الشعر أو تمشيط الشعر بفرشاة قوية

تؤدى إلى تساقط الشعر ، وأيضا استخدام بعض أنواع الشامبو قد يتلف الشعر ويفقده الترطيب

الأمر الذي يسبب ضعف الشعر وتساقطه وظهور فراغات بالشعر.

عصير البصل لتكثيف الشعر والتخلص من الفراغات

البصل من أفضل المكونات الطبيعية لتكثيف الشعر وإنبات الفراغات لأنه يحتوى على نسب عالية من الكبريت

ويحتوى البصل أيضا على مضادات الأكسدة وفعال جدا فى علاج التهابات فروة الرأس

يغذى الشعر عن طريق تعزيز عملية تدفق الدم إلى الرأس.

يتم تقشير بصلتان كبيرتان ثم تقطع قطع صغيرة لسهولة ضربها بالخلاط الكهربائي.

يتم وضع قطع البصل داخل الخلاط ويتم مزجهم مع زيت النعناع لتخفيف الرائحة.

نقوم بتصفية عصير البصل، ونقسم الشعل إلى خصال لسهولة وضع العصير عليه.

يدلك الشعر بعصير البصل لمدة عشر دقائق ثم يترك على الشعر لمدة نصف ساعة.

نقوم بشطف الشعر جيدا بالشامبو، ويتم تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات فى الأسبوع للحصول على شعر كثيف.

عمل مزيج عصير البصل مع العسل لتكثيف الشعر ومليء الفراغات من أروع الماسكات

وذلك عن طريق مزج عصير البصل مع العسل ويطبق على الشعر لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالشامبو جيدا.

التأكد من تصفية عصير البصل جيد من الشوائب حتى لا تتعلق بالشعر.

ضرورة مزج عصير البصل بالزيوت العطرية النفاذة لتهدئة رائجة البصل.

تجربة عصير البصل على جزء صغير من الشعر ضمان عدم وجود حساسية منه للشعر.

الاهتمام بتناول غذاء صحي متكامل من الخضروات والأسماك واللحوم.

قص أطراف الشعر المتقصفة مرة كل ثلاث أشهر لحمايته من التلف.

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وضرورة تغطية الرأس عند السير فى النهار.

لتحفيز نمو الشعر يجب التدليك بزيت جوز الهند لفروة الرأس من حين لأخر

يجب شرب قدر كافي من الماء على مدار اليوم للحماية من الجفاف.

نصائح هامة عند استخدام عصير البصل لتكثيف وتعزيز نمو الشعرنصائح عامة لتكثيف الشعر وزيادة كثافته بصورة طبيعية