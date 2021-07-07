فوائد عصير البطيخ وطريقة عمل عصير البطيخ بالنعناع المثلج وموهيتو البطيخ زي المحلات

تعرفوا علي أسهل طريقة لعمل عصير البطيخ بالنعناع وموهيتو البطيخ في البيت زي المحلات بطريقة سهلة، يعد البطيخ من أشهر الفواكه الصيفية انتشرا والذي يكثر الجميع من شرائها وتناولها، كما أن عصير البطيخ أصبح منتشرا بكثرة في الأوانه الأخيرة حيث انه يرطب الجسم ويجعله منتعشا بسبب حرارة الشمس الحارقة. عصير البطيخ بالنعناع عصير البطيخ بالنعناع سوف نتعرف علي كيفية عمل مشروب البطيخ بالنعناع في المنزل بطريقة سريعة ومختلفة سوف يحبها الجميع. مكونات عصير البطيخ بالنعناع ثمانيه ورقات من النعناع الطازج

ملعقتين من عصير الليمون

أربعة أكواب من قطع البطيخ

نصف كوب من السكر طريقة التحضير نقوم أولا بتنظيف البطيخ وغسله من الخارج جيدا، ثم نقوم بقطيعه قطع صغيرة وخالية من البذور.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه نصف كمية النعناع مع السكر وعصير الليمون.

نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيدا حتي يذوب السكر تماما مع المكونات.

نضع البطيخ المقطع النظيف في الخلاط مع باقي المكونات ونخلطهم مع بعض مرة أخري.

نقوم بصب العصير في أكواب التقديم مع تزينيها ببعض أوراق النعناع ثم تقدم. طريقة عمل موهيتو البطيخ طريقة عمل موهيتو البطيخ المكونات نصف بطيخة مقطعة

كوب ونصف من الصودا

ربع كوب من السكر طريقة التحضير نحضر نصف البطيخة بعد غسلها من الخارج جيدا ثم نقطعها مع أزالة البذور منها.

نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع فيه السكر مع قطع البطيخ ونقوم بخلطهم جيدا.

نضيف بعد ذلك الصودا ( أي نوع من الصودا ولكن يفضل السفن أب) الي البطيخ.

نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيدا لمدة دقيقتين حتي تمتزج المكونات ببعضها.

نصب الموهيتو في الأكواب وتقدم مع بعد قطع الثلج. فوائد عصير البطيخ فوائد عصير البطيخ يحتوي البطيخ علي الكثير من الفوائد المتنوعة لذلك سوف نتعرف علي بعض تلك الفوائد فيما يلي: يساعد البطيخ في إزالة السموم من الجسم وذلك عن طريق تحفيز عمل الكليتين، وكذلك فانه يقلل من حمض اليوريك في الجسم.

يوجد في البطيخ كميات عالية وكثيرة من الأحماض الأمينية، التي تعمل علي تقوية تدفق الدم في الأوعية الدموية في جيم الأنسان.

يوجد في البطيخ مركب الليكوبين والذي يعمل علي تحسين الرؤية، ويساعد أيضا في تخفيض الإجهاد التأكسدي في العين. الوسوم

تعرفوا علي أسهل طريقة لعمل عصير البطيخ بالنعناع وموهيتو البطيخ في البيت زي المحلات بطريقة سهلة، يعد البطيخ من أشهر الفواكه الصيفية انتشرا والذي يكثر الجميع من شرائها وتناولها، كما أن عصير البطيخ أصبح منتشرا بكثرة في الأوانه الأخيرة حيث انه يرطب الجسم ويجعله منتعشا بسبب حرارة الشمس الحارقة. عصير البطيخ بالنعناع عصير البطيخ بالنعناع سوف نتعرف علي كيفية عمل مشروب البطيخ بالنعناع في المنزل بطريقة سريعة ومختلفة سوف يحبها الجميع. مكونات عصير البطيخ بالنعناع ثمانيه ورقات من النعناع الطازج

ملعقتين من عصير الليمون

أربعة أكواب من قطع البطيخ

نصف كوب من السكر طريقة التحضير نقوم أولا بتنظيف البطيخ وغسله من الخارج جيدا، ثم نقوم بقطيعه قطع صغيرة وخالية من البذور.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه نصف كمية النعناع مع السكر وعصير الليمون.

نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيدا حتي يذوب السكر تماما مع المكونات.

نضع البطيخ المقطع النظيف في الخلاط مع باقي المكونات ونخلطهم مع بعض مرة أخري.

نقوم بصب العصير في أكواب التقديم مع تزينيها ببعض أوراق النعناع ثم تقدم. طريقة عمل موهيتو البطيخ طريقة عمل موهيتو البطيخ المكونات نصف بطيخة مقطعة

كوب ونصف من الصودا

ربع كوب من السكر طريقة التحضير نحضر نصف البطيخة بعد غسلها من الخارج جيدا ثم نقطعها مع أزالة البذور منها.

نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع فيه السكر مع قطع البطيخ ونقوم بخلطهم جيدا.

نضيف بعد ذلك الصودا ( أي نوع من الصودا ولكن يفضل السفن أب) الي البطيخ.

نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيدا لمدة دقيقتين حتي تمتزج المكونات ببعضها.

نصب الموهيتو في الأكواب وتقدم مع بعد قطع الثلج. فوائد عصير البطيخ فوائد عصير البطيخ يحتوي البطيخ علي الكثير من الفوائد المتنوعة لذلك سوف نتعرف علي بعض تلك الفوائد فيما يلي: يساعد البطيخ في إزالة السموم من الجسم وذلك عن طريق تحفيز عمل الكليتين، وكذلك فانه يقلل من حمض اليوريك في الجسم.

يوجد في البطيخ كميات عالية وكثيرة من الأحماض الأمينية، التي تعمل علي تقوية تدفق الدم في الأوعية الدموية في جيم الأنسان.

يوجد في البطيخ مركب الليكوبين والذي يعمل علي تحسين الرؤية، ويساعد أيضا في تخفيض الإجهاد التأكسدي في العين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوائد عصير البطيخ وطريقة عمل عصير البطيخ بالنعناع المثلج وموهيتو البطيخ زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.