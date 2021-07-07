ما دوت الخليج فوائد الشاي الاخضر بعد الاكل، ويمتاز الشاي الاخضر كواحد من أفضل المشروبات الساخنة وحتى الباردة، التي ينصح بتناولها على الدوام نظراً لخصائصه الصحية الفريدة التي تجعل منه كنزاً غذائياً عالياً.

والشاي الأخضر أو الشاي الياباني هو نوع من الشاي قليل الأكسدة خلال تصنيعه. وعلى عكس الشاي الأحمر، لا يتم تخمير الشاي الأخضر.

خلال العقود القليلة الماضية، تعرَض الشاي الأخضر للكثير من الدراسات العلمية والطبية لتحديد مدى فوائده الصحية المزعومة، وقد أثبتت بعضها أن الذين يشربون الشاي الأخضر أقل إصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

يعد تناول الشاي الاخضر مفيداً في كافة الأوقات، لكن ماذا عن فوائده بعد الاكل؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم.

ما دوت الخليج فوائد الشاي الاخضر بعد الاكل

كما أسلفنا، فإن الشاي الأخضر غني بالعناصر الغذائية المهمة وعلى رأسها مضادات الأكسدة، التي تمنع الجذور الحرة المسببة للأمراض والشيخوخة.

ومن فوائد الشاي الاخضر بعد الاكل:

تحسين عملية الهضم، كون مستخلصات الشاي الأخضر تؤثر على تحليل الجسم للطعام من خلال زيادة أكسدة الدهون والتحسين من حساسية الأنسولين والقدرة على تحمل الجلوكوز بحسب نتائج العديد من الدراسات.

والمعروف أن زيادة أكسدة الدهون يعني قيام الجسم بتحويل الدهون المخزنة إلى طاقة بشكل أفضل، ما يعد مهماً في عملية إنقاص الوزن. أما نتائجه الايجابية على الانسولين والجلوكوز، فيشير الباحثون إلى أن مستخلص الشاي الأخضر يحسن من عمل الإنسولين في الجسم.

لكن من الضروري التنبه إلى هذا المستخلص المُركَز قد يُسبب مشاكل في الكبد بحالات نادرة، لذ ينبغي الاعتدال في استهلاك الشاي الأخضر، كما ينصح المصابون بمشاكل في الكبد بضرورة تجنبه.

كذلك وجد الباحثون أن استهلاك الكاتيشين وهو أحد البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر، يُبطئ عمل الإنزيمات الهاضمة، ما يعني عدم امتصاص الأمعاء لجميع السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها، وبالتالي المساهمة في فقدان الوزن.

هذا وتجدر الإشارة إلى ان الجرعة الموصى بها من الشاي الاخضر تتراوح بين 2-3 أكواب في اليوم، أو ما يعادل بين 100-750 ميللغرام من مستخلصات الشاي الأخضر.

ما دوت الخليج فوائد الشاي الاخضر الصحية

يمتاز الشاي الأخضر بجملة من الفوائد الصحية نستعرضها باختصار في التالي: