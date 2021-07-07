- 1/2
- 2/2
جمانة الصباغ الأربعاء,07 تموز (يوليو) 2021 - 18:00
ما دوت الخليج فوائد الشاي الاخضر بعد الاكل، ويمتاز الشاي الاخضر كواحد من أفضل المشروبات الساخنة وحتى الباردة، التي ينصح بتناولها على الدوام نظراً لخصائصه الصحية الفريدة التي تجعل منه كنزاً غذائياً عالياً.
والشاي الأخضر أو الشاي الياباني هو نوع من الشاي قليل الأكسدة خلال تصنيعه. وعلى عكس الشاي الأحمر، لا يتم تخمير الشاي الأخضر.
خلال العقود القليلة الماضية، تعرَض الشاي الأخضر للكثير من الدراسات العلمية والطبية لتحديد مدى فوائده الصحية المزعومة، وقد أثبتت بعضها أن الذين يشربون الشاي الأخضر أقل إصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.
يعد تناول الشاي الاخضر مفيداً في كافة الأوقات، لكن ماذا عن فوائده بعد الاكل؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم.
ما دوت الخليج فوائد الشاي الاخضر بعد الاكل
كما أسلفنا، فإن الشاي الأخضر غني بالعناصر الغذائية المهمة وعلى رأسها مضادات الأكسدة، التي تمنع الجذور الحرة المسببة للأمراض والشيخوخة.
ومن فوائد الشاي الاخضر بعد الاكل:
- تحسين عملية الهضم، كون مستخلصات الشاي الأخضر تؤثر على تحليل الجسم للطعام من خلال زيادة أكسدة الدهون والتحسين من حساسية الأنسولين والقدرة على تحمل الجلوكوز بحسب نتائج العديد من الدراسات.
والمعروف أن زيادة أكسدة الدهون يعني قيام الجسم بتحويل الدهون المخزنة إلى طاقة بشكل أفضل، ما يعد مهماً في عملية إنقاص الوزن. أما نتائجه الايجابية على الانسولين والجلوكوز، فيشير الباحثون إلى أن مستخلص الشاي الأخضر يحسن من عمل الإنسولين في الجسم.
لكن من الضروري التنبه إلى هذا المستخلص المُركَز قد يُسبب مشاكل في الكبد بحالات نادرة، لذ ينبغي الاعتدال في استهلاك الشاي الأخضر، كما ينصح المصابون بمشاكل في الكبد بضرورة تجنبه.
- كذلك وجد الباحثون أن استهلاك الكاتيشين وهو أحد البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر، يُبطئ عمل الإنزيمات الهاضمة، ما يعني عدم امتصاص الأمعاء لجميع السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها، وبالتالي المساهمة في فقدان الوزن.
هذا وتجدر الإشارة إلى ان الجرعة الموصى بها من الشاي الاخضر تتراوح بين 2-3 أكواب في اليوم، أو ما يعادل بين 100-750 ميللغرام من مستخلصات الشاي الأخضر.
ما دوت الخليج فوائد الشاي الاخضر الصحية
يمتاز الشاي الأخضر بجملة من الفوائد الصحية نستعرضها باختصار في التالي:
- المساعدة على حرق الدهون وتعزيز الأداء البدني.
- حماية الدماغ عند التقدم بالسن من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والباركنسون.
- تقليل خطر الإصابة بالعدوى.
- تحسين صحة الأسنان وتقليل إصابتها بالتسوس.
- التخلص من رائحة الفم الكريهة.
- تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
- المساعدة على خفض ضغط الدم.
- تقليل خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام وتحسين صحة العظام، خاصة لدى السيدات بعد انقطاع الطمث.
- المحافظة على صحة البشرة من الشيخوخة المبكرة.
- تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما دوت الخليج فوائد الشاي الاخضر بعد الاكل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.