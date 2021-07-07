سر نجاح الكيكة العادية الهشة في المنزل بأبسط المكونات لأروع مذاق بدون شراء من الخارج

سر نجاح الكيكة العادية الهشة ، كثيرًا من ربات البيوت يرغبن في عمل الكيكة في المنزل ولكنهن يفشلن في إعدادها بالطريقة الصحيحة، فعلى الرغم من أنها من أسهل المخبوزات التي يمكن إعدادها إلا أنها قد تفشل في بعض المرات نتيجة لبعض الأخطاء التي ترتكبها المرأة أثناء عملها، علمًا بأن الكيكة العادية يمكن تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة وقد تكون متواجدة دائمًا بداخل كل مطبخ، ولكن المشاكل التي تظهر من هبوط الكيك أو تشققه أو عدم ارتفاعه قد تؤدي إلى بعد المرأة عن عملها مرة أخرى، لأن الجميع بالطبع يرغب في معرفة أسرار عمل صينية الكيكة المنفوشة الرائعة.

سر نجاح الكيكة العادية الهشة

هناك العديد من المشاكل التي تكون هي السبب وراء عدم نجاح الكيك، حيث أنه دائمًا ما يحتاج إلى أسرار خاصة ليخرج كل مرة في صورة مشرفة ترضي كافة أفراد الأسرة، ومن بين أسرار نجاح الكيك :

لابد أن تكون كافة المكونات الداخلة في إعداد الكيك بدرجة حرارة الغرفة، سواء الزبدة أو الحليب أو البيض، وهذا يعني ضرورة إخراجها قبل فترة كافية من إعداد الكيك.

يجب تسخين الفرن جيدًا قبل البدء في إعداد الكيك، لأنه بمجرد دخولها إلى الفرن لابد أن يكون ساخن، وتوضع به حتى النضج.

مراعاة دهن قالب الكيك بالزبد أو السمن مع تبطينه بالقليل من الدقيق المرشوش أو ورق الزبدة، للحصول على أفضل نتيجة بدون حرق القاعدة.

ضرورة نخل الدقيق مع كافة ا لمكونات الجافة وتركها جانبًا إلى أن يتم خلط باقي المكونات السائلة، للحصول على كيك اسفنجي هش.

مراعاة خفق البيض جيدًا لإدخال أكبر كمية من الهواء به، وعدم إضافة الدقيق يجب التحريك بشيء خفيف من أسفل لأعلى لكي يختفي الدقيق تمامًا مع مراعاة عدم المبالغة في الخفق بعد إضافة الدقيق.

توضع الكيكة في الرف الأوسط مع ضبط درجة الحرارة حسب الوصفة، وعدم فتح الفرن قبل مرور نصف ساعة على الأقل.

ممكن اختبار نضج الكيك عن طريق وضع عود خشبي في المنتصف، وإذا خرج نظيف فأن هذا يعني أن الكيك أصبح ناضج وجاهز.

أسباب عدم انتفاخ الكيك

تعاني أغلب ربات البيوت من عدم انتفاخ الكيك أو أنه غير ناضج من الداخل، ويرجع السبب وراء عدم نضجه من الداخل رغم أنه ارتفع ووصل إلى الاحتراق إلى أن درجة حرارة الفرن غير مناسبة، فتكون عالية وتجعل التسوية تتم من الخارج دون الداخل، والحل في ذلك هو ضبط الحرارة وتقليلها وتغطية الكيك بورق الفويل حتى لا يجف السطح، أما عدم انتفاخ الكيك فيكون السبب في ذلك :