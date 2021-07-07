حضري أقوى ماسك للتخلص من التجاعيد نهائياً وتجديد شباب بشرتك مرة أخرى، جئنا لكم اليوم بوصفة مجربة وفعالة لعلاج مشكلة التجاعيد والخطوط الدقيقة طبيعياً من جذورها، ومساعدة البشرة على التخلص من علامات التقدم في السن وتجديد شبابها مرة أخرى. يحتوي هذا الماسك أيضاً على مضادات البكتيريا وخصائص مرطبة للبشرة، لذلك فهي تزيل التشققات الجلدية التي تُظهر الوجه بمظهر شاحب، أيضاً هذا الماسك يحمي البشرة من أشعة الشمس لذا فإنه مفيد للغاية في هذا الوقت من العام.

أقوى ماسك للتخلص من التجاعيد نهائياً

مفاجأة هذا القناع الرائع أنه يعتمد أساساً على قشور الموز، هل يمكنك تخيل أن تلك القشور التي تقليها في القمامة عادة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج، بالاضافة إلى مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، وهي من المكونات الهامة لصحة الجلد حيث تعالج التصبغات وتقلل التهابات الجلد، بالإضافة إلى دورها في تفتيح البشرة وتقليل ظهور التجاعيد وتقليل الانتفاخ والتورم حول العين، وأيضاً تساعد على إنتاج الكولاجين الذي تحتاجه دائما البشرة لكي تبقى صحية ونضرة.بقية مكونات الماسك هي نصف حبة من البطاطس متوسطة الحجم، كوب متوسط من الماء، ملعقتين صغيرتين من مسحوق بذور الكتان الغنية بمضادات الأكسدة والاوميجا 3.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم إزالة قشور حبة واحدة من الموز للاستعانة بها في تجهيز الماسك ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة الحجم، ومن جانب آخر يتم تقشير البطاطس وتقطيع نصفها إلى قطع صغيرة الحجم، وفي إناء قابل للطهي يتم وضع المكونات ثم يُضاف إليه مقدار الماء، ثم يوضع الإناء على نار هادئة حتى يتم سلق قشور الموز والبطاطس لمدة من عشر دقائق إلى خمس عشر دقيقة.بعد ذلك تغلق النار وفي خلاط كهربائي يتم وضع الخليط ويُخلط جيداً.

بعد ذلك يتم تحضير وعاء ويتم أخذ مقدار ملعقتين كبيرتين من خليط البطاطس مع قشور الموز وتضاف إلى الوعاء، ثم يتم إضافة مسحوق بذور الكتان ويتم الخلط والدمج جيداً ليتم الحصول على خليط كريمي. يتم تنظيف البشرة بماء دافئ ثم تجفف وتطبق الخلطة على الوجه مع تدليكه جيداً حتى يتغلغل الماسك في أعماق البشرة، تطبق على كامل الوجه ثم تترك لمدة 20 دقيقة أو حتى تجف، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، يكرر هذا الماسك بشكل يومي للحصول على نتيجة رائعة، يمكنك الاحتفاظ بخليط البطاطس مع قشور الموز في الثلاجة صالح للاستخدام لمدة أسبوع.