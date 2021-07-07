تخلص من الشيب علاج الشعر الأبيض في 5 دقائق فقط بمكون واحد في المنزل

تعرف على طريقة علاج الشعر الأبيض حيث أن اكتشاف تلك الخصلة الأولى من الشعر الأبيض سوف تحزنين جدا. من أكثر ردود الأفعال شيوعًا: هي قصه أو اقتلاعه من الجذر والبكاء عليه لمدة ساعة. ولكن بمجرد قبول حقيقة أن الشعر الأبيض ليس دائمًا نتيجة الشيخوخة، تبدأ في البحث عن طرق لإخفائه أو منعه من التكاثر. إذا كنت تعانين من الشيب المبكر وتبحثين عن بعض العلاجات المنزلية الفعالة للشعر الأبيض فأنت في المكان الصحيح.

علاج الشعر الأبيض

قبل أن نكشف عن بعض العلاجات المنزلية الطبيعية للشعر الأبيض، هل تعلمين ما الذي يسبب الشيب المبكر؟ ألق نظرة على أسباب الشيب المبكر للشعر:

أجهاد.

ضغط دم مرتفع.

الحرمان من النوم.

التصرف الجيني.

اضطراب الغدة الدرقية.

نقص فيتامين ب 12

التدخين.

أمراض المناعة الذاتية.

عصير البصل

قد لا يكون عصير البصل أفضل علاج منزلي لرائحة الشعر الأبيض، لكنه بالتأكيد يعمل! بصرف النظر عن كونه مضادًا للبكتيريا والفطريات بطبيعته، فإنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز نمو الشعر وتمنعه ​​من أن يصبح هشًا وضعيفًا. غني بمضادات الأكسدة، حيث التطبيق المنتظم لعصير البصل يمنع الشيب عن طريق تعزيز نمو الشعر الأسود. الكاتلاز هو إنزيم للشعر موجود في البصل ويعمل على منع شيب الشعر.

طريقة الاستخدام: ابشري بصلة واحدة واستخرج العصير منها.

ثم دلكي فروة رأسك بالعصير الطازج بالطريقة التي تستخدمين بها الزيت.

استخدمي كل العصير لتغطية باقي شعرك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي واتبعي ذلك بالشامبو والبلسم المعتاد.

نصيحة احترافية: إذا وجدت أن الرائحة نفاذة جدًا، أضف بضع قطرات من زيت اللافندر أو النعناع الأساسي إلى العصير.

أوراق الكاري للشيب

نعم، أوراق الكاري نفسها التي تضيف نكهة ورائحة لأطباقك الهندية المفضلة مليئة بفيتامين ب الذي يعيد الصبغة في بصيلات الشعر ويمنع الشيب. لن يؤدي استخدامه بانتظام إلى حل مشكلة الشيب المبكر فحسب، بل إن وجود بيتا كيراتين سيجعل شعرك أقوى ويمنع تساقطه .

طريقة الاستخدام: خذ مجموعة من أوراق الكاري واغليها في زيت جوز الهند حتى تفقد الأوراق كل لونها وتتحول إلى اللون الأسود.

ثم قم بتدليك هذا الزيت على الأقل 2-3 مرات في الأسبوع واتركه طوال الليل.

اغسلي في صباح اليوم التالي بالشامبو والبلسم المعتاد.

نصيحة: أضيفي أوراق الكاري المطحونة إلى قناع شعرك المعتاد لجعله أكثر فعالية.

اللوز للشعر

اللوز هو مصدر قوة للكتلاز والنحاس، وكلاهما ضروري للحفاظ على شعر صحي وكذلك منع شيب الشعر. يمكن استخدام اللوز بعدة طرق مختلفة للحصول على فوائدها. مباشرة من تناول اللوز كل يوم إلى وضع معجونه أو الزيت أو الحليب على الشعر، تعمل جميع الطرق بشكل جيد في تحفيز فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الأسود.