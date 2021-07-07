طريقة عمل اللحمة الضاني المشوية بالفرن بخطوات سهلة ونكهة جميلة

تعتبر اللحمة الضاني المشوية من أشهي الأكلات اللذيذة التي تقدم على السفرة المصرية، تمتاز بنكهة لذيذة ومختلفة عن اللحمة العادية، حيث يكثر تقديمها في عيد الأضحى المبارك ويتشارك الأهل عمل العزائم وتقدم هي كطبق رئيسي على السفرة، ويعد تقديمها بالطريقة المشوية هي من أفضل الطرق حيث لا يقبل الكثير من الأشخاص على طريقة تقديمها كالطريقة العادية وهي السلق، لذلك تعد طريقة تقديم اللحمة علي الطريقة المشوية داخل الفرن هي من أشهي الأكلات وأطعمها، وتختلف طريقة الشوي من شخص لآخر ولكن من خلال مكونات بسيطة جداً يمكننا تقديم أشهى طريقة لعمل اللحمة الضاني المشوية وبخطوات سهلة جداً من خلال هذا المقال.

مكونات عمل اللحمة الضاني المشوية

تتكون الوصفة من مكونات سهلة تميزها بطعم ورائحة جميلة ومكونات هي كما يلي:-

كيلو من اللحم الضاني.

2 بصلة كبيرة.

قرن من الفلفل الأحمر الحار حسب الرغبة.

قرن من الفلفل الرومي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة زبادي كبيرة.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة سكر.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة جداً يمكننا تحضير اللحمة الضاني المشوية داخل المنزل بطعم وريحة شهية مثل المطاعم والطريقة هي كما يلي:-

نبدأ بغسل اللحمة جيداً بالماء والملح والخل، ثم نتركها جانباً لكي تصفي تماماً من الماء. نستخدم الكبة الكهربائية لخلط كلاً من البصل والفلفل الأخضر والأحمر، حتي يصبح الخليط ناعم جداً. نستخدم وعاء متسع ونضع به كلاً من الزبادي وخليط البصل الفلفل الناعم، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود. ثم نضع الخل والسكر ونقلب المكونات معاً، حتي تتجانس مع بعضها البعض. ثم نضيف إليها قطع اللحم ونقلبها تماماً مع التتبيلة، حتي تغطي قطع اللحم تماماً بالخليط. تترك داخل التتبيلة لمدة ساعتين داخل الثلاجة مع مراعاة تغطيتها، لكن يفضل وضعها ليلة كاملة في التتبيلة إذا كان هناك متسع من الوقت.

طريقة التسوية

يمكننا تسوية اللحمة بطريقة سهلة هي كما يلي:-