أقوى خلطة تبييض منزلية لتفتيح البشرة والجسم بسرعة فائقة ودون أضرار، إليكي سيدتي خلطة مبيضة بإمتياز لوجهك ورقبتك وهي مناسبة أيضاً لتفتيح الآثار الداكنة في جسمك، مكوناتها بسيطة جداً ولكنها قوية وذات فاعلية كبيرة في تبييض وتفتيح البشرة،مع توحيد لونها وإزالةالشحوب والبقع بسرعة فائقة، وسوف لن تحتاجي مرطب لبشرتك بعد استعمال هذه الخلطة لأن لها خصائص مرطبة للبشرة، لذا فهي تعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها وحمايتها من الجفاف.

أقوى خلطة تبييض منزلية لتفتيح البشرة

ولنبدأ مباشرة مع محتويات الخلطة وهي نصف حبة من الخيار متوسطة الحجم، صابون دوف، ملعقة كبيرة من زيت الأطفال جونسون ويمكنك تعويضه بزيت جوز الهند، ملعقة صغيرة ممتلئة من نشا الذرة، قطرات من عصير الليمون. الخيار يعزز حيوية البشرة ويزيل التصبغات كذلك يعالج المسام المفتوحة في البشرة ويشدها، له دور هام في علاج الهالات السوداء كما يزيل البقع وآثار حب الشباب والندوب من الوجه. أما صابونة دوف فهي مرطب فعال جداً لترطيب وتنعيم البشرة، أيضاً تنظفها بفاعلية وتزيل الخلايا الميتة والرؤوس السوداء وتطهر المسامات.

طريقة التحضير والإستخدام

يتم غسل كمية الخيار وبشرها على الجهة الناعمة من المبشرة، وفي وعاء وباستخدام مصفاة دقيقة الثقوب يتم تصفية مبشور الخيار ليتم استخراج عصير الخيار. ومن ناحية أخرى يتم بشر صابون دوف بمقدار ملعقتين كبيرتين بإستخدام الجهة الناعمة من المبشرة، ثم يتم إضافة مقدار مبشور الصابون على الوعاء الذي به عصير الخيار ثم يتم إضافة مقدار نشا الذرة. يتم بعدها الخلط جيداً وتحريك المكونات جيداً حتى يتم تذويب الصابون ودمجه مع نشا الذرة،

وفي إناء قابل للطهي يتم وضع الخليط به ويرفع على نار هادئة مع التحريك المستمر ليتم الحصول على خليط كريمي، بعد ذلك يتم غلق النار ويضاف إلى الخليط مقدار زيت جونسون وأيضاً عصير الليمون الحامض ثم يتم خلط المكونات مرة أخرى جيداً حتى تندمج مع الزيت، وفي علبة زجاجية نظيفة يتم وضع الكريم فيها ويمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة.

تبييض البشرة دون أضرار

على بشرة نظيفة سواءً بشرة الوجه أو أي منطقة في الجسم يتم وضع كمية مناسبه من الكريم، ويتم تدليك البشرة جيداً بأطراف الأصابع حتى يتغلغل هذا الكريم في أعماق البشرة، على بشرة الوجه يترك الكريم مدة نصف ساعة ثم يغسل بعد ذلك جيداً بالماء، وعلى بشرة الجسم يترك مدة ربع ساعة ثم تشطف المنطقة بالماء جيداً، يكرر هذا الكريم ثلاثة مرات في الأسبوع وستلاحظين نتيجة أكثر من رائعة ومن أول إستعمال.