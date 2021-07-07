تجهيزات عزومة 10 إفراد في اقل من ساعة والأكلات المقترحة ابرز العادات والتقاليد في الوطن العربي بشكل خاص تبادل العزائم بين الأهل والأصحاب والاقارب، ونتيجة لذلك نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا تفاصيل تجهيزات عزومة في اقل من ساعة حيث يستغرق تحضير الطعام الي المدعوين وقت طويل ومجهود كبير، وسوف نسهل عليكي سيدتي هذة التفاصيل من خلال هذا المقال الذي يغطي تفاصيل الموضوع، وبشكل خاص نجد إن العزيمة للاحباب والمقريبن تتم في المناسبات السعيدة، منها النجاح والزفاف والاعياد الاجتماعية والدينية، ومن صم سوف نقدم لحضراتكم افضل الأكلات المقترحة، وخطوات تنظيم هذا اليوم المميز، لضمان مقابلة الضيوف علي اكمل وجة وتقديم الطعام افضل مايكون.

تجهيزات عزومة 10 إفراد

يتم عمل عزومات مستمرة في دائرة المعارف والأحبة والمقربين، لكسب الود ودوامة وضمان استمرار الزيارات بين المحبوبين، ومن ثم سوف نستعرض معكم الان اهم خطوات تجهيزات عزومة 10 إفراد في اقل من ساعة والأكلات المقترحة

عليكي تحديد نوع الأكل قبل العزومة ب 3 أيام علي الاقل ومن المقترح إن تكون الأكلات خفيفة وعملية تناولها سهلة ولا تحتاج إلى جهد. يتم شراء مستلزمات الطعام قبل الموعد المحدد للعزومة وفقا لعدد الافراد. تنظيف الشقة وفرشها بصورة مميزة وانيقة. عليكي تحديد الملابس الخاصة بك لإستقبال الضيوف بصورة متالقة. يتم اختيار الأطباق اللازمة لتقديم الطعام. تحديد انواع العصائر والمشروبات التي تقدم للضيوف. تجهيز الحلوي المناسبة للضيوف مثل بعض المعجنات او كيكة الرواني المميزة.

الأكلات المقترحة للعزائم

تجهيزات عزومة 10 إفراد في اقل من ساعة والأكلات المقترحة في حالة وجود عزيمة يتم تجهيز أنواع مميزة من الطعام وتقديمها للضيوف بشكل وطريقة مميزة، ونقدم لكم العديد من الأكلات المقترحة في العزومات

اولا الاكلات الرئيسية

المشويات بانواعها المتعددة مثل الشيش كباب أو الفراخ المشوية وكذلك الكفتة المشوية. الطواجن المميزة مثل طاجن بامية باللحمة أو طاجن لسان عصفور بالكبد. الأسماك وشوربة السي فود. طاجن البشاميل والبانية. بطاطس شيبسي مميزة بنكهات مختلفة.

ثانيا العصائر والمشروبات

عصائر بمختلف أنواعها ويفضل أن تكون فريش. المشروبات الغازية في حالة الرغبة.

ثالثا الحلوي

كيك بمختلف أنواعها مثل كيكة البرتقال او كيكة الرواني الشهية. بلح الشام او الزلابية. المهلبية اللذيذة.

تنظيم الاكل وتجهيزة

وتعتبر من أهم الخطوات لضمان نجاح العزومة، وعليكي سيدتي تنظيم الاكل وتجهيزة قبل العزومة بيومين فقط وذلك عن طريقة عمل خطة بتفاصيل اصناف الطعام، واماكن الشراء وأوائل التجهيزات وذلك حتى لا تتوتري وخاصة اذا كنتي تعدين كل الطعام بمفردك ولا يوجد مساعدات، ويتم تجهيز الأساسيات فقط وترك التسوية ليوم إستضافة الوافدين للمنزل، ويمكنك متابعة موقعنا للتعرف علي وصفات مميزة للعزومات.