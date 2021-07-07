طريقة عمل كريم الكركم والحلبة لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

يعتبر كريم الكركم والحلبة ، من أحسن وأجود أنواع الكريم الذي يعمل على إزالة التجاعيد وشد الوجه وتفتيح البشرة في أسرع وقت، ويعد من أهم مستحضرات التجميل التي تجعل الوجه ناصع البياض ومشرق، كما يساعد على ترطيب البشرة الجافة ويزيل النمش والكلف من الوجه، ويعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس المحرقة والتي تضر بالجلد، ويساعد على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت، ويزيل أثار وعلامات تقدم السن، ويعمل على تكبير الخدود، لاحتوائه على بذور نبات الحلبة والزيوت النباتية، التي تمنح البشرة النعومة الكاملة، ويمكن عمل ماسك الحلبة من بذور نبات الحلبة الذي يحتوي على الفوائد العديدة للبشرة، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على طريقة عمل كريم والحلبة والكركم الرهيب في المنزل.

مكونات عمل كريم الكركم والحلبة

يحتوي هذا النوع من الكريم على مكونات بسيطة تتوفر في كل منزل وهى كالآتي:-

ملعقة واحدة من مسحوق الكركم المطحون.

ملعقة واحدة من بذور نبات الحلبة المطحونة.

نصف كوب من الماء النظيف.

3 ملاعق من جل نبات الصبار.

2 ملعقة من زيت بذور نبات الكتان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كريم الحلبة والكركم في المنزل من خلال الخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضعه على النار، ثم نضع به ملعقة من مسحوق الكركم، وملعقة من مسحوق الحلبة، ونصف كوب ماء، ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً. نصفي الخليط جيداً، ثم نأخذ منه 3 ملاعق ونضعهم في برطمان فارغ، ونضيف إليهم جل الصبار وزيت بذور الكتان ونقلب جميع المكونات جيداً حتى يصبح شكل الخليط كريمي. نضع الكريم في الثلاجة، ونقوم باستخدامه كل يوم، حتى نحصل على بشرة جميلة ومشرقة وناصعة البياض وجذابة وخدود منتفخة رائعة.

فوائد كريم الكركم والحلبة

توجد فوائد عديدة يحتوي عليها هذا النوع من الكريمات وهى كما يأتي:-