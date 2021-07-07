اهم اسرار تتبيلة الكفتة المشوية الخطيرة مثل اشهر شيفات العالم طرية بدون ماتكش ولا تفك

اهم اسرار تتبيلة الكفتة المشوية الخطيرة ، الكفته من ضمن المأكولات المميزة جدا التي نبادر دائما في تحضيرها من داخل المنزل لديها طعم رائع نقوم بتناولها ايضا في الحفلات والاجتماعات والافراح كما ان الكفتة المشوية، دائما لدينا الرغبة في تناولها في المطاعم الكبرى ومحلات ولهذا السبب اليوم نقوم بطريقة وصفة، سهلة جدا تجعلك تقومين بتحضير اصابع الكفتة، داخل المنزل دون عناء أو تكاليف بطريقه لا يوجد عليها أي اختلاف تجعل ابنائك تقوم بطلبها بصفة مستمرة. اهم اسرار تتبيلة الكفتة المشوية الخطيرة:- المكونات:- 500 جرام من اللحمة المفرومة.

ربع كيلو من البصل المفروم.

ويجب أن نقوم بالتخلص من كمية المياه التي تتواجد فيها.

ملعقة كبيرة من البقسماط.

2 ملعقة من البيكنج بودر.

بقدونس مفروم حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود. الطريقة:- اولا قومي بأضافة وعاء عميق ثم قومي بدمج جميع الكميات من البيكنج بودر واللحمة المفرومة والباقي والبقسماط والفلفل الاسود والملح والبقدونس المفروم والبصل.

اخلطيهم جيدا ثم قومي بوضع هذا المزيج في الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي تمتزج جميع المكونات.

ثم ابدأ اخراجها من الثلاجة بعد انتهاء هذه المدة وقومي بعمل أصابع من الكفتة .

ثم قومي بوضعها على الشواية الخاصة في الشوي بالفحم.

ثم قومي بتركها لمدة خمس دقائق ونبدأ بتقليب الى الجانب الاخر.

قومي بوضع هذا المزيج على النار ونبدا بتقديمها على كميه وفيره من البقدونس في اطباق التقديم.

و يقدم معها طحينة وسلطة خضراء. طريقة عمل الكفتة في الفرن:- المكونات:- 2 بصلة كبيرة مفرومة.

كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة.

ملعقة الا ربع من الملح.

ملعقة وربع من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من جوزة الطيب.

ملعقة بيكنج بودر: الطريقة :- اولا نقوم بتحضير جميع المكونات واخلطيهم معا ثم قومي بوضع هذا المزيج.

ونبدأ بعمل أصابع من الكفتة على اسياخ الشوي الخشبية.

ثم نقوم بوضعها على صينية عميقة.

ونبدأ بادخالها الثلاجة لكي تتماسك جيدا ونبدأ بوضعها في الفرن لمدة 25 دقيقة.

ثم نقوم بإزالتها ويتم تقديمها على الفور وهى ساخنة فهي تعطي مذاق مختلف وطعم رائع. اهم اسرار تتبيلة الكفتة المشوية الخطيرة:-:-:-:-:- نتمنى أن نكون قد افدناكم في التحدث عن جميع الطرق التي تخص تحضير الكفتة داخل المنزل والتي تعطيك طعم ونكهة رائعة. الوسوم

اهم اسرار تتبيلة الكفتة المشوية الخطيرة ، الكفته من ضمن المأكولات المميزة جدا التي نبادر دائما في تحضيرها من داخل المنزل لديها طعم رائع نقوم بتناولها ايضا في الحفلات والاجتماعات والافراح كما ان الكفتة المشوية، دائما لدينا الرغبة في تناولها في المطاعم الكبرى ومحلات ولهذا السبب اليوم نقوم بطريقة وصفة، سهلة جدا تجعلك تقومين بتحضير اصابع الكفتة، داخل المنزل دون عناء أو تكاليف بطريقه لا يوجد عليها أي اختلاف تجعل ابنائك تقوم بطلبها بصفة مستمرة. اهم اسرار تتبيلة الكفتة المشوية الخطيرة:- المكونات:- 500 جرام من اللحمة المفرومة.

ربع كيلو من البصل المفروم.

ويجب أن نقوم بالتخلص من كمية المياه التي تتواجد فيها.

ملعقة كبيرة من البقسماط.

2 ملعقة من البيكنج بودر.

بقدونس مفروم حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود. الطريقة:- اولا قومي بأضافة وعاء عميق ثم قومي بدمج جميع الكميات من البيكنج بودر واللحمة المفرومة والباقي والبقسماط والفلفل الاسود والملح والبقدونس المفروم والبصل.

اخلطيهم جيدا ثم قومي بوضع هذا المزيج في الثلاجة لمدة نصف ساعة لكي تمتزج جميع المكونات.

ثم ابدأ اخراجها من الثلاجة بعد انتهاء هذه المدة وقومي بعمل أصابع من الكفتة .

ثم قومي بوضعها على الشواية الخاصة في الشوي بالفحم.

ثم قومي بتركها لمدة خمس دقائق ونبدأ بتقليب الى الجانب الاخر.

قومي بوضع هذا المزيج على النار ونبدا بتقديمها على كميه وفيره من البقدونس في اطباق التقديم.

و يقدم معها طحينة وسلطة خضراء. طريقة عمل الكفتة في الفرن:- المكونات:- 2 بصلة كبيرة مفرومة.

كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة.

ملعقة الا ربع من الملح.

ملعقة وربع من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من جوزة الطيب.

ملعقة بيكنج بودر: الطريقة :- اولا نقوم بتحضير جميع المكونات واخلطيهم معا ثم قومي بوضع هذا المزيج.

ونبدأ بعمل أصابع من الكفتة على اسياخ الشوي الخشبية.

ثم نقوم بوضعها على صينية عميقة.

ونبدأ بادخالها الثلاجة لكي تتماسك جيدا ونبدأ بوضعها في الفرن لمدة 25 دقيقة.

ثم نقوم بإزالتها ويتم تقديمها على الفور وهى ساخنة فهي تعطي مذاق مختلف وطعم رائع. اهم اسرار تتبيلة الكفتة المشوية الخطيرة:-:-:-:-:- نتمنى أن نكون قد افدناكم في التحدث عن جميع الطرق التي تخص تحضير الكفتة داخل المنزل والتي تعطيك طعم ونكهة رائعة.

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