تحمير البطاطس المقرمشة جدا بدون زيت او دهون او مجهود صحية بطريقة المطاعم الاحترافية

تحمير البطاطس المقرمشة جدا بدون زيت او دهون ، اصابع البطاطس المقلية من الماكولات الرائعة، والمميزة جدا والتي يتم تناولها عدد كبير من الأطفال والكبار يتذوقون الطعام الخاص في جميع المطاعم وتعتبر ايضا مكون اساسى نقوم بتناولها بجانب بعض المأكولات المميزة والسريعة التحضير أصبح يشعر بالقلق من هذه اغلب الاشخاص بسبب كميات الزيت التي تتواجد فيها، ولكن اليوم دائما نحضر طريقة سهلة وبسيطة ، من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفنى نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المقرمشه بدون أي نوع من الزيت.
تحمير البطاطس المقرمشة جدا بدون زيت او دهون المكونات :-
- كمية من البطاطس مقطعة أصابع.
- ثلاث ملاعق من الخل.
- ملعقتين من البيكنج باودر
- يجب أن نقوم الأختيار نوع بطاطس مميز من ضمن انواع البطاطس المميزة التي لا يوجد بها اي خدش.
- يجب أن تقوم بتقطيع البطاطس على شكل شرائح ثم قومى بتقطيعها على شكل أصابع.
- ويجب ان تكون هذه الأصابع متساوية، او اذا كانت لديك قطاعة البطاطس يمكنك ايضا ان تقومي باستخدامها.
- يجب ان تضعي هذه البطاطس في وعاء واسع، وأثناء تقطيع أصابع لا تكون سميكة بالمره.
- قومي بوضع كمية البطاطس في كمية من المياه المضاف إليها ملعقتان من الخل اتركيه في المياه لمدة ساعة ويفضل أن يكون ماء دافئ.
- قومي بتجفيف البطاطس جيدا من كمية المياه التي تتواجد فيها، ثم تقومي بوضع فى مصفه أو استخدام مناديل المطبخ وتعتبر هذه الخطوة الأفضل، قبل أن نقوم بقلي البطاطس مباشره.
- ابدأى الآن بوضع البطاطس في كمية قليلة جدا من الزيت او يمكننا ايضا أن نقوم بوضع تتبيلة البطاطس ثم نبدأ بإدخال الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية.
- واتركيه لمدة عشر دقائق وبعد ذلك ضعي في أطباق التقديم.
- اولا يجب أن نقوم بتحضير كميات وفيرة من البطاطس ونبدأ بتقطيعها بشكل مميز ولكن يفضل ايضا نقوم بوضع كميات البطاطس داخل كمية من المياه الدافئ لكي تجعل البطاطس مقرمشة.
- ثم نقوم بنقلها مرة ثانية إلى الماء البارد هذه الخطوات الأساسية التي يجب أن نأخذها في الاعتبار.
- اولا يجب ايضا ان نقوم بتحضير كمية من النشا او نضعها في ماء البطاطس هي تعطيها نكهه مقرمشة.
- يتم إضافة ملعقة من الخل والملح و تعتبر هذه من الاساسيات.
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تحمير البطاطس المقرمشة جدا بدون زيت او دهون ، اصابع البطاطس المقلية من الماكولات الرائعة، والمميزة جدا والتي يتم تناولها عدد كبير من الأطفال والكبار يتذوقون الطعام الخاص في جميع المطاعم وتعتبر ايضا مكون اساسى نقوم بتناولها بجانب بعض المأكولات المميزة والسريعة التحضير أصبح يشعر بالقلق من هذه اغلب الاشخاص بسبب كميات الزيت التي تتواجد فيها، ولكن اليوم دائما نحضر طريقة سهلة وبسيطة ، من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفنى نقدم لكم طريقة عمل البطاطس المقرمشه بدون أي نوع من الزيت.
تحمير البطاطس المقرمشة جدا بدون زيت او دهون المكونات :-
- كمية من البطاطس مقطعة أصابع.
- ثلاث ملاعق من الخل.
- ملعقتين من البيكنج باودر
- يجب أن نقوم الأختيار نوع بطاطس مميز من ضمن انواع البطاطس المميزة التي لا يوجد بها اي خدش.
- يجب أن تقوم بتقطيع البطاطس على شكل شرائح ثم قومى بتقطيعها على شكل أصابع.
- ويجب ان تكون هذه الأصابع متساوية، او اذا كانت لديك قطاعة البطاطس يمكنك ايضا ان تقومي باستخدامها.
- يجب ان تضعي هذه البطاطس في وعاء واسع، وأثناء تقطيع أصابع لا تكون سميكة بالمره.
- قومي بوضع كمية البطاطس في كمية من المياه المضاف إليها ملعقتان من الخل اتركيه في المياه لمدة ساعة ويفضل أن يكون ماء دافئ.
- قومي بتجفيف البطاطس جيدا من كمية المياه التي تتواجد فيها، ثم تقومي بوضع فى مصفه أو استخدام مناديل المطبخ وتعتبر هذه الخطوة الأفضل، قبل أن نقوم بقلي البطاطس مباشره.
- ابدأى الآن بوضع البطاطس في كمية قليلة جدا من الزيت او يمكننا ايضا أن نقوم بوضع تتبيلة البطاطس ثم نبدأ بإدخال الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية.
- واتركيه لمدة عشر دقائق وبعد ذلك ضعي في أطباق التقديم.
- اولا يجب أن نقوم بتحضير كميات وفيرة من البطاطس ونبدأ بتقطيعها بشكل مميز ولكن يفضل ايضا نقوم بوضع كميات البطاطس داخل كمية من المياه الدافئ لكي تجعل البطاطس مقرمشة.
- ثم نقوم بنقلها مرة ثانية إلى الماء البارد هذه الخطوات الأساسية التي يجب أن نأخذها في الاعتبار.
- اولا يجب ايضا ان نقوم بتحضير كمية من النشا او نضعها في ماء البطاطس هي تعطيها نكهه مقرمشة.
- يتم إضافة ملعقة من الخل والملح و تعتبر هذه من الاساسيات.
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