اصنعي كيراتين طبيعي لشعر ناعم ولامع بنفسك وبأقل التكاليف

اصنعي كيراتين طبيعي لشعر أنيق وجذاب بلمعانه ونعومته في بيتك وبنفسك، فبالتأكيد ترغبين دوما الحفاظ على جمال شعرك، وهو مطلب للرجال والنساء، لكن النساء بالطبع أكثر رغبة في الحفاظ على جمالهن وأناقة مظهرهن، حيث لا مناص ولا مهرب من الاعتراف بتلك الحقيقة، والتي نراها في صالونات العناية بشعر المرأة، فأنتي تقضين وقتاً طويلا في أماكن العناية بالشعر لكي يكون دوما شعرك جذاب وأنيق، لكن في كثير من الأوقات تلجأ السيدات لطلب علاج شعورهن بمادة الكيراتين وهو علاج تم تصنيعه بطريقة كيميائية تستخدمه صالونات الشعر، وفي كثير من الأحيان قد يحتوي على مواد ضارة بالشعر تؤدي في الأخير إلى تساقطه وتجعده إذا ما تم التوقف عن الذهاب إلى الصالون بشكل منتظم.

وبطبيعة الحال فهذا أكثر كلفة من الناحية المادية، لكن لا يأس إطلاقاً، فهناك طريقة آمنة وسهلة وبمواد طبيعية. وفي المنزل أيضاً لتصنيع الكيراتين الآمن والغير مكلف ماديا، وجربتها العديد من السيدات أيضا، وهذا هو موضوع مقالنا. ففيما يلي سنتعرف على الطرق المثلى لتصنيع الكيراتين ومن مواد بسيطة وفي متناول الجميع.

ماهية الكيراتين الطبيعي لشعر ناعم ولامع

الكيراتين الطبيعي هو نوع من البروتين يتكون منه شعر الإنسان وأظافره وجلده ومينا الأسنان أيضا. كما أن العثور عليه يكون من خلال بعض الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان وكذلك بعض الغدد. والكيراتين مادة صلبة عديمة الذوبان، ومن الغدد التي تنتجه في جسم الإنسان الغدد الدهنية، وهو بروتين وقائي، حيث يتميز بأنه أقل عرضة للتمزق والقطع بعكس أنواع أخرى من الخلايا التي ينتجها الجسم.

ويتم استخلاص الكيراتين من صوف وريش الحيوانات وقرونها، ليستخدم بعد ذلك في علاج الشعر وتجميله وتحسينه. ومنحه لمعاناً ونعومة عالية.

اصنعي كيراتين طبيعي لشعر قوي ولامع بنفسك

تعتبر صناعة الكيراتين الطبيعي أحد أفضل الخيارات للتخلص من الشعر المجعد والباهت، وأيضا الأقل في التكلفة المادية وبجودة أعلى وطريقة سهلة، وفيما يلي يقدم لكم موقع ” ثقفني” تلك الوصفة الطبيعية الفعالة بإذن الله لصناعة كيراتين طبيعي 100%.

طريقة كيراتين صفار البيض وزيت اللوز الحلو والعسل

لقد ثبت في العديد من الأبحاث العلمية أن صفار البيض يحتوي على مركب كيميائي يحتاجه الجسم، وهو معروف منذ القدم باستخداماته للبشرة والشعر كأقنعة علاجية. حيث يعمل صفار البيض على زيادة كثافة الشعر وسماكته في وقت قصي لأنه يحتوي على الكبريت. ويعطيه لمعاناً جذاباً، ولأنه يحتوي على فيتامين B12، فإنه يمنح الشعر نموا وكثافة ويقلل من تساقطه.

بينما يعمل زيت اللوز الحلو على تحسين قوة الشعر ولمعانه، فهو من أكثر الزيوت الطبيعية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 و9 الدهنية. ولذلك فهو يعمل على علاج فروة الرأس ويزيد تدفق الدم إليها ويدخل مضادات الأكسدة إلى جلد الفروة.

وأما العسل فيحتوي على مرطبات طبيعية للشعر، وهو ملين فعال ومعالج للقشرة والحكة في فروة الرأس وكذلك يمنع العدوى والإصابة بمرض الصدفية، ويساهم في إعادة الشعر التالف إلى حالته الطبيعية.

المقادير والمكونات

صفار بيضة واحدة فقط. ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة واحدة كبيرة من العسل الطبيعي.

خطوات التحضير والاستعمال