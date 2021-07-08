كيكة الليمون اللذيذة الهشة بطريقة جديدة ومقادير مظبوطة وطعم مميز

كيكة الليمون من أنواع الكيك المميزة واللذيذة، لأنها تتمتع بطعم الليمون ومذاقه المفضل لدى الكثير من الناس ولأن أننا فى هذه الأيام فى موسم الليمون، وخلال هذا الوقت يكون سعره معقول لذلك قررنا استغلاله فى عمل الكيكات التى تصنع من الليمون، وذلك للاستفادة من فوائده المتعددة والمفيدة جداً للجسم فهو يحتوى على فيتامين c الذى يحمى الجسم من الإصابة بالأمراض وخاصة أمراض الأنفلونزا، وايضاً يقي من الكثير من الأمراض المستجدة، حيث إنه يحتوى على مواد مضادة للأكسدة و التى تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية، سواء بشرب عصير الليمون أو إدخاله فى الأكلات والحلويات المختلفة للاستفادة منه، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مقادير وطريقة عمل كيكة الليمون بالتفصيل. مقادير كيكة الليمون مقادير كيكة الليمون تحتوى كيكة الليمون من مقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: كوب من الدقيق.

١/٤ كوب من الزبدة.

٣/٤ كوب من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

١/٤ كوب من الزيت.

٤ حبات من البيض.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

١/٤ كوب من عصير الليمون.

٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقادير الصوص ١/٢ كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

١/٢ كوب من الماء. للتزيين كوب من السكر البودرة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كيكة الليمون بسيطة وسهلة جداً ويمكنك تحضيرها فى وقت قصير وطعم مميز وجميل وهى كما يلي: نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به البيض والسكر والفانيليا ونخفقهم جيدا بالمضرب السيلك الكهربائى أو اليدوية حتى يذوب السكر مع البيض تماماً. ثم نضيف عليم الزبدة والزيت وبشر الليمون ونستمر فى الخفق لمدة ٥ دقائق. وفى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف إليه رشة الملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض كويس. وبعد ذلك نضيف الدقيق على الخليط السابق شوية شوية. ثم نضيف عصير الليمون ونخلطهم مع بعض بالراحة. ونقوم بإحضار قالب الكيك وندهنه أو نبطنه بورق الزبدة ومصر خليط الكيك به. وبعد ذلك ندخلها الفرن التى سبق تسخينها على درجة عالية لمدة ١٠ دقائق. وعند إدخال الكيكة الفرن نقلل الحرارة إلى ١٨٠ درجة لمدة ٤٠ دقيقة حتى تستوى. وفى ذلك الوقت نقوم بتجهيز الصوص ونضع السكر والماء فى اناء على نار هادئة ونتركه حتى يغلي. ثم نضيف عصير الليمون ونقلبهم بالراحة خالص ثم نرفعها من على النار. وبعد أن نخرج الكيكة من الفرن نقلبها على شبكة سيلك ونخرمها أهرام صغيرة. ثم نسقى الكيكة بالصوص الساخن تدريجياً وندهن جوانبها ونتركها حتى تبرد. ونحضر التزيين بوضع السكر والفانيليا وعصير الليمون فى طبق عميق ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط تماماً. ثم نضعه فى كيس الحلوانى ونقوم بتزيين الكيكة بها ونرش عليها بشر الليمون وبالف صحة وعافية. الوسوم

كيكة الليمون من أنواع الكيك المميزة واللذيذة، لأنها تتمتع بطعم الليمون ومذاقه المفضل لدى الكثير من الناس ولأن أننا فى هذه الأيام فى موسم الليمون، وخلال هذا الوقت يكون سعره معقول لذلك قررنا استغلاله فى عمل الكيكات التى تصنع من الليمون، وذلك للاستفادة من فوائده المتعددة والمفيدة جداً للجسم فهو يحتوى على فيتامين c الذى يحمى الجسم من الإصابة بالأمراض وخاصة أمراض الأنفلونزا، وايضاً يقي من الكثير من الأمراض المستجدة، حيث إنه يحتوى على مواد مضادة للأكسدة و التى تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية، سواء بشرب عصير الليمون أو إدخاله فى الأكلات والحلويات المختلفة للاستفادة منه، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مقادير وطريقة عمل كيكة الليمون بالتفصيل. مقادير كيكة الليمون مقادير كيكة الليمون تحتوى كيكة الليمون من مقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: كوب من الدقيق.

١/٤ كوب من الزبدة.

٣/٤ كوب من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

١/٤ كوب من الزيت.

٤ حبات من البيض.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

١/٤ كوب من عصير الليمون.

٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقادير الصوص ١/٢ كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

١/٢ كوب من الماء. للتزيين كوب من السكر البودرة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كيكة الليمون بسيطة وسهلة جداً ويمكنك تحضيرها فى وقت قصير وطعم مميز وجميل وهى كما يلي: نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به البيض والسكر والفانيليا ونخفقهم جيدا بالمضرب السيلك الكهربائى أو اليدوية حتى يذوب السكر مع البيض تماماً. ثم نضيف عليم الزبدة والزيت وبشر الليمون ونستمر فى الخفق لمدة ٥ دقائق. وفى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف إليه رشة الملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض كويس. وبعد ذلك نضيف الدقيق على الخليط السابق شوية شوية. ثم نضيف عصير الليمون ونخلطهم مع بعض بالراحة. ونقوم بإحضار قالب الكيك وندهنه أو نبطنه بورق الزبدة ومصر خليط الكيك به. وبعد ذلك ندخلها الفرن التى سبق تسخينها على درجة عالية لمدة ١٠ دقائق. وعند إدخال الكيكة الفرن نقلل الحرارة إلى ١٨٠ درجة لمدة ٤٠ دقيقة حتى تستوى. وفى ذلك الوقت نقوم بتجهيز الصوص ونضع السكر والماء فى اناء على نار هادئة ونتركه حتى يغلي. ثم نضيف عصير الليمون ونقلبهم بالراحة خالص ثم نرفعها من على النار. وبعد أن نخرج الكيكة من الفرن نقلبها على شبكة سيلك ونخرمها أهرام صغيرة. ثم نسقى الكيكة بالصوص الساخن تدريجياً وندهن جوانبها ونتركها حتى تبرد. ونحضر التزيين بوضع السكر والفانيليا وعصير الليمون فى طبق عميق ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط تماماً. ثم نضعه فى كيس الحلوانى ونقوم بتزيين الكيكة بها ونرش عليها بشر الليمون وبالف صحة وعافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الليمون اللذيذة الهشة بطريقة جديدة ومقادير مظبوطة وطعم مميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.