طريقة عمل الدونتس الهشة بالشكولاتة في البيت بالطريقة الأصلية زي المحلات

سوف نتعرف علي طريقة عمل الدونتس في البيت زي أشهر محلات الحلويات بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة، يعتبر الدونات من الحلويات الغربية التي أنتشرت مؤخرا في الوطن العربي بشكل كبير، كما أن الكبار والصغار يحبونها لأنها خفيفة في تناولها بالإضافة إلى طعمها اللذيذ الحلو، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عملها هي وبودنج الشكولاتة اللذيذ.

طريقة عمل الدونتس

يحب الصغار والكبار تناول الدونتس وخاصة الأطفال يحب شرائه من الخارج بكثره، لذلك سوف نتعلم علي طريقة سهلة لعمل الدونتس في البيت بطريقة صحية وسوف يحبها الجميع.

مكونات الدونتس

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض

اربعه ملاعق كبيرة من السكر

نصف كوب من الزيت

علبة واحدة من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر

كوب من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من الخميرة

بيضة واحدة

كوب من الشكولاته السايحة

نصف ملعقة من البيكنج بودر

طريقة تحضير الدونتس

لقد تعرفنا علي المكونات اللازمة لعمل الدونتس، والآن سوف نستكمل ونتعرف علي كيفية عمله بالخطوات فيما يلي:

نحضر وعاء ونضع فيه البيكنج بودر والدقيق والخميرة ونضع أيضا الحليب البودر، ثم نقوم بتقليب المكونات ببعضها.

نقوم بإضافة الزبادي والسكر والحليب إلى المكونات السابقة مع أضافه الماء بالتدريج.

نخلط المكونات جيدا مع بعضها حتي تصبح لدينا عجينة متماسكة القوام، ثم نقوم بتركها لمدة ثلث ساعة حتي تتخمر.

نقوم بعد ذلك بأخذ العجينة ونقوم بتقطيع إلى قطع متوسطة ونقوم بفردها، ثم نتركها مرة أخري تتخمر لمدة ساعة.

نضع العجين في صينية ونضعها في الفرن ونتركها حتي تنضج ثم نضع الشكولاته عليها وتقدم.

طريقة عمل بودينج الشكولاتة

المكونات

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

كوبين من كريمة الخفق السائلة

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر

ربع كيلو من الشكولاتة القطع

طريقة التحضير