كيفية صنع قناع الخيار لتقليل التورم والانتفاح وتهدئة البشرة في فصل الصيف

نظرًا لاحتوائه على حوالي 96٪ من الماء ، يمكن أن يساعد الخيار في ترطيب البشرة الجافة وتقليل التورم والانتفاخ في الأيام الحارة. كما أنه رائع لتهدئة تهيج الجلد وتهدئته الالتهاب الناتج عن حروق الشمس. بالإضافة إلى ذلك ، الخيار غني بفيتامين C وقشره يحتوي على حمض اللاكتيك – وكلاهما من المغذيات القوية المضادة للتجاعيد.

هذه الوصفة المكونة من مكون واحد لقناع الوجه من الخيار بسيطة بما يكفي لصنعها سريعًا في كل مرة تحتاجي فيها بشرتك إلى ترطيب وهي ليست ثقيلة على المحفظة أيضًا.

سكين لوح تقطيع خلاط كهربائي مصفاة شبكية ضيقة أو قماش قطني وعاء خلط متوسط طقم ملاعق قياس كيلو خيار طازج

تحضير المكونات الخاصة بك اشطفي الخيار بالماء البارد لإزالة أي شيء قد يكون على القشرة مثل الأوساخ أو البكتيريا. باستخدام سكين حاد ولوح تقطيع ، اقطعي الخيار بعناية إلى نصفين. إذا لم يكن الخلاط الخاص بك قويًا بشكل خاص ، فقد تحتاج إلى تقطيعه الى قطع أصغر لتسهيل عملية الخلط. خذي نصف حبة من الخيار واتركيها جانبًا. ضعي النصف الآخر إلى الثلاجة لعمل قناع آخر . يمكن أن تحتفظي بالخيار لمدة تصل إلى أسبوع في الثلاجة. باستخدام الخلاط ، اهرسي نصف الخيار لمدة 15 ثانية أو حتى يصبح القوام سميكًا ومائيًا. ضع المصفاة الشبكية الدقيقة فوق وعاء الخلط واسكب يالخيار المخلوط في المصفاة لفصل العصير عن المواد الصلبة. للحصول على علاج أكثر انتعاشًا ، ضع العصير في الفريزر لمدة عشر دقائق ليبرد قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

وضع قناع الخيار على الوجه

تأكد من أن شعرك بعيدًا عن وجهك. باستخدام يديك ، ضعي عصير الخيار على وجهك النظيف بحركة دائرية لتدليك المكونات في بشرتك. اتركي القناع لمدة 15 دقيقة. اغسل وجهك. اغسلي القناع بالماء البارد وجففي وجهك بمنشفة نظيفة دون حك البشرة. تجنبي استخدام الماء الساخن للشطف لأنه قد يجفف بشرتك.

إضافة مكونات طبيعية على ماسك الخيار

مكونات قناع الخيار للوجهطريقة عمل ماسك الخيار للبشرة

نظرًا لبساطته ، يمكن تعديل هذا القناع بسهولة باستخدام مكونات مفيدة أخرى. اعتمادًا على نوع بشرتك أو ما تحاول تحقيقه ، يمكن إضافة العديد من العناصر المتاحة إلى قناع الخيار.

2 ملاعق كبيرة من الزبادي العادي – لتفتيح البشرة. ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي المخفف – لعلاج حب الشباب (خففي قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي مع نصف ملعقة صغيرة من الماء) 2 ملاعق كبيرة جل الصبار – لتقليل الالتهاب 1 ملعقة طعام من دقيق الشوفان و 1 ملعقة كبيرة عسل – للتقشير والترطيب.

إذا كانت بشرتك حساسة أو كنت قد تعاملت مع ماسكات الوجه مؤخرًا ، قومي باختبارعن طريق وضع قطرة أو اثنتين من عصير الخيار على ساعدك وتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة. إذا لم تعانين من أي رد فعل مثل الاحمرار أو الحكة أو الحرقان ، يجب أن يكون قناع الخيار مناسبًا للاستخدام.