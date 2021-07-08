خلطات سريعة المفعول لبشرة نضرة و بيضاء، البشرة الصافية و البيضاء من أم سمات الجمال ، حيث نجد جميع النساء تسعى إلى الحصول على بشرة بيضاء خالية من الحبوب و الصبغات ، فالنساء دائما تتعرض للشمس و وضع مستحضرات التجميل ، و هذا يؤثر بحد كبير على البشرة في ظهور الحبوب ، و اسمرار البشرة ، لذلك تبحث باستمرار عن كل ما هو جديد في عالم التجميل من وصفات و ماسكات طبيعية للوصول إلى بشرة صافية ، تجذب الجميع لها ، و هناك سر في كل وصفة لتبيض الوجه ، لذلك نعمل على تقديم العديد من الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة.

خلطات سريعة المفعول

نجد هناك الكثير من الطرق السحرية في تفتيح البشرة ، وصفات سهلة و بسيطة للعناية بالبشرة للحصول على بشرة صافية حيث تعمل النساء على وضع الكثير من الخلطات التي تعمل على. تفتيح البشرة بصورة أمنه دون تعرض البشرة لمشاكل أخرى، و من بين هذه الوصفات هي:

وصفة الليمون و الماء الفاتر

يتميز الليمون بالعديد من العناصر التي تساعد البشرة على التفتيح و التخلص من الحبوب بصورة آمنة.

طريقة الاستخدام

عليك إحضار عصير الليمون و القليل من الماء الفاتر ، و إحضار قطن و يتم وضعه في عصير الليمون وضعه على البشرة لعدة دقائق ، و يتم غسل الوجه بالماء الفاتر بعد ذلك ، و يفضل تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع للوصول إلى أفضل النتائج ، و يصبح الوجه في أحلى صورة ممكنة.

وصفة الكركم و زيت الزيتون

يحتوى الكركم على عناصر هامة لتفتيح البشرة ، كما يحتوي زيت الزيتون على عناصر ترطيب عالية ، لذلك نعمل دائما على توفير وصفة للحصول على بشرة نضرة خالية من الحبوب.

طريقة الاستخدام

عليك احضار معلقة من الكركم ، و القليل من زيت الزيتون ، ووضعه على البشرة لمدة 15 أو 20 دقيقة ، مع الاستمرار بحركات دائرية على الوجه للتخلص من الجلد الميت و التآلف. و يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ، للحصول على أفضل النتائج عليك تكراره ثلاث مرات في الاسبوع ، فهذه الوصفة تساعد على تفتيح البشرة من أول مرة ، للحصول على بشرة بيضاء و خالية من الحبوب.