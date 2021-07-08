طريقة تنظيف الممبار بسهولة في 10 دقائق والتخلص من أي رائحة زفرة عالقة به، يعتبر الممبار من الأحشاء الداخلية للذبيحة فالممبار هو الأمعاء الدقيقة للحيوانت سواء كانت بقر أو جاموس أو خروف أو ماعز، والممبار من الأكلات الشعبية التى يحبها جميع أفراد الشعب المصرى حيث يتم حشوها بالأرز وتقديمها مع بعض السلطات وبالنسبة للممبار الخاص بالخرفان أو الماعز فإنه يتم حشو الممبار باللحم المفروم ونحن في هذا المقال سوف نعرض لحضرتكم طريقة تنظيف الممبار بصفة عامة.

طريقة تنظيف الممبار بسهولة

عندما تقومين سيدتي بشراء الممبار من البائع تأكدي من خلوه من الدهون التي تكون ملتصقة به ومع ذلك سوف تقومين بعملية تنظيف أكيدة لتحصلي على ممبار نظيف خالي من الدهون.