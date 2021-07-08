طريقة تنظيف الممبار بسهولة في 10 دقائق والتخلص من أي رائحة زفرة عالقة به، يعتبر الممبار من الأحشاء الداخلية للذبيحة فالممبار هو الأمعاء الدقيقة للحيوانت سواء كانت بقر أو جاموس أو خروف أو ماعز، والممبار من الأكلات الشعبية التى يحبها جميع أفراد الشعب المصرى حيث يتم حشوها بالأرز وتقديمها مع بعض السلطات وبالنسبة للممبار الخاص بالخرفان أو الماعز فإنه يتم حشو الممبار باللحم المفروم ونحن في هذا المقال سوف نعرض لحضرتكم طريقة تنظيف الممبار بصفة عامة.طريقة تنظيف الممبار بسهولة
عندما تقومين سيدتي بشراء الممبار من البائع تأكدي من خلوه من الدهون التي تكون ملتصقة به ومع ذلك سوف تقومين بعملية تنظيف أكيدة لتحصلي على ممبار نظيف خالي من الدهون.
- أحضري الممبار واستخدمي السكين بالطرف الغير حاد وقومي بإجراء عملية الكشط للدهون.
- ولكن بطريقة لطيفة لأن الممبار رقيق فقد يكون عرضة للقطع وبالتالي لو تم حشوة سوف تخرج الحشوة منه.
- بعد إجراء عملية التنظيف وإزالة الدهون والمواد الغليظة العالقة به قومي بشطف الممبار جيدا بالماء النظيف وبلطف.
- ثم قومي بملأ الممبار من الداخل بالماء النظيف وإغلاق الطرف الأخر.
- بعد ذلك افتحي الطرف الآخر بعد الملأ للتخلص من أي فضلات تكون عالقة من الداخل.
- يتم تكرار تلك العملية مرات عديدة للتأكد تماما من نظافة الممبار نظافة كاملة.
- بعد عملية التنظيف الكاملة يتم فرك قطع الممبار بالملح والليمون والخل الأبيض.
- ثم تنقل إلى وعاء نظيف ويضاف إليها الملح والخل وتترك لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك يتم شطف الممبار بالماء الدافئ.
- يتم قلب الممبار من الداخل إلى الخارج ويتم استخدام الطرف الغير حاد للسكينة في عملية الكشط ولابد أن تتم هذه العملية بعناية ولطف.
- بعد ذلك يتم قلب الممبار مرة أخرى وإعادته على وضعه الطبيعي.
- بعد الانتهاء من عملية التنظيف وقلب الممبار على وضعه الطبيعي يتم الضغط على الممبار بإصبعين.
- هما السبابة والإبهام حتى يتم التخلص من أي بقايا ويتم من خلال الضغط عليها بالإصبعين خروجها من الطرف العلوى.
- قومى مرة أخرى بشطف الممبار ووضع الماء داخله والقيام بالرجرجة للماء وإخراجه من الطرف الآخر.
- بعد هذه الخطوات يكون الممبار جاهزا لعملية الحشو ثم الطبخ.
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طريقة تنظيف الممبار بسهولة في 10 دقائق والتخلص من أي رائحة زفرة عالقة به، يعتبر الممبار من الأحشاء الداخلية للذبيحة فالممبار هو الأمعاء الدقيقة للحيوانت سواء كانت بقر أو جاموس أو خروف أو ماعز، والممبار من الأكلات الشعبية التى يحبها جميع أفراد الشعب المصرى حيث يتم حشوها بالأرز وتقديمها مع بعض السلطات وبالنسبة للممبار الخاص بالخرفان أو الماعز فإنه يتم حشو الممبار باللحم المفروم ونحن في هذا المقال سوف نعرض لحضرتكم طريقة تنظيف الممبار بصفة عامة.طريقة تنظيف الممبار بسهولة
عندما تقومين سيدتي بشراء الممبار من البائع تأكدي من خلوه من الدهون التي تكون ملتصقة به ومع ذلك سوف تقومين بعملية تنظيف أكيدة لتحصلي على ممبار نظيف خالي من الدهون.
- أحضري الممبار واستخدمي السكين بالطرف الغير حاد وقومي بإجراء عملية الكشط للدهون.
- ولكن بطريقة لطيفة لأن الممبار رقيق فقد يكون عرضة للقطع وبالتالي لو تم حشوة سوف تخرج الحشوة منه.
- بعد إجراء عملية التنظيف وإزالة الدهون والمواد الغليظة العالقة به قومي بشطف الممبار جيدا بالماء النظيف وبلطف.
- ثم قومي بملأ الممبار من الداخل بالماء النظيف وإغلاق الطرف الأخر.
- بعد ذلك افتحي الطرف الآخر بعد الملأ للتخلص من أي فضلات تكون عالقة من الداخل.
- يتم تكرار تلك العملية مرات عديدة للتأكد تماما من نظافة الممبار نظافة كاملة.
- بعد عملية التنظيف الكاملة يتم فرك قطع الممبار بالملح والليمون والخل الأبيض.
- ثم تنقل إلى وعاء نظيف ويضاف إليها الملح والخل وتترك لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك يتم شطف الممبار بالماء الدافئ.
- يتم قلب الممبار من الداخل إلى الخارج ويتم استخدام الطرف الغير حاد للسكينة في عملية الكشط ولابد أن تتم هذه العملية بعناية ولطف.
- بعد ذلك يتم قلب الممبار مرة أخرى وإعادته على وضعه الطبيعي.
- بعد الانتهاء من عملية التنظيف وقلب الممبار على وضعه الطبيعي يتم الضغط على الممبار بإصبعين.
- هما السبابة والإبهام حتى يتم التخلص من أي بقايا ويتم من خلال الضغط عليها بالإصبعين خروجها من الطرف العلوى.
- قومى مرة أخرى بشطف الممبار ووضع الماء داخله والقيام بالرجرجة للماء وإخراجه من الطرف الآخر.
- بعد هذه الخطوات يكون الممبار جاهزا لعملية الحشو ثم الطبخ.
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