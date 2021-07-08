ألذ تتبيلة طاجن فراخ بالبصل ممكن تدوقيه طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بطعم لذيذ وشهي

تعتبر الفراخ من الوجبات اللذيذة والتي تتميز بطعمها الرائع ولذلك يحبها الكبار والأطفال ويوجد لعملها طرق كثيرة ومنها المشوية والمحمرة والطواجن وغيرها، وتتميز الفراخ بقيمتها الغذائية العالية فهي مفيدة وهامة جدا لصحة الجسم لأنها تمده بالعناصر الغذائية الذي يحتاجها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل فتابعونا. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل المكونات : فرخة كاملة.

2 حبة بصل كبيرة مقطع حلقات.

3 ثمرات بطاطس.

3 فصوص ثوم مفروم.

بصلة مفرومة ناعم.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة دبس رمان.

4 ملاعق عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة بشر ليمون.

بهارات وبابريكا.

رشة جوزة الطيب. طريقة التحضير : نحضر وعاء كبير ونضع به البصل المفروم مع الثوم ثم نضيف عصير الليمون مع دبس الرمان ونضيف جميع البهارات السابقة ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم نقوم بتتبيل الفرخة من الداخل والخارج بهذه الخلطة الرائعة ثم نحضر صينية ونضع بها حلقات البطاطس مع البصل ثم نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ونقلب.

بعد ذلك نضع الفرخة فوق البطاطس والبصل مع باقي التتبيلة ثم تغطي بورق ألومنيوم ونضعها في فرن ساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

ثم نرفع الغطاء من عليها ونضعها حتى الشواية حتى تأخذ اللون المناسب ثم تقدم بجانب أرز بالشعرية ومخلل وبالهنا والشفا. طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل والفلفل طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل والفلفل المكونات : فرخة كاملة.

4 حبات من البصل مقطع شرائح.

5 فصوص ثوم.

ملح وفلفل أسود.

كمون وكركم.

بابريكا وزعفران.

5 ملاعق كبيرة زيت.

2 ليمونة.

كوب وربع زيتون أخضر.

ثلث كوب كزبرة مفرومة.

كوب من الماء. طريقة التحضير : في البداية نقوم بوضع الدجاج في وعاء ثم نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود ونضيف القليل من البابريكا والثوم والكركم.

ثم نضع الزيت ونقوم بتتبيل الدجاجة من الداخل والخارج بهذا المزيج ثم توضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات وبعد ذلك نضع وعاء على النار.

ثم نضع الزيت ونقوم بتتبيل الدجاجة من الداخل والخارج بهذا المزيج ثم توضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات وبعد ذلك نضع وعاء على النار. ثم نقوم بتشويح الفرخة من جميع الجوانب به نرفع الفرخة ونقوم بوضع البصل والزعفران ونقلب حتى ينضج ثم نضع الفرخة مرة أخرى مع البصل.

وبعد ذلك نقوم بوضع شرائح الليمون مع الماء ونترك المكونات على النار حتى الغليان ثم نحضر طاجن ونضع به جميع المكونات ونضيف الزيتون الأخضر.

ونترك الدجاجة في الفرن حتى تنضج تماما وتأخذ اللون الذهبي ثم تقدم مع الأرز ومخلل وشيبسي وبالهنا والشفا. الوسوم

تعتبر الفراخ من الوجبات اللذيذة والتي تتميز بطعمها الرائع ولذلك يحبها الكبار والأطفال ويوجد لعملها طرق كثيرة ومنها المشوية والمحمرة والطواجن وغيرها، وتتميز الفراخ بقيمتها الغذائية العالية فهي مفيدة وهامة جدا لصحة الجسم لأنها تمده بالعناصر الغذائية الذي يحتاجها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل فتابعونا. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل المكونات : فرخة كاملة.

2 حبة بصل كبيرة مقطع حلقات.

3 ثمرات بطاطس.

3 فصوص ثوم مفروم.

بصلة مفرومة ناعم.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة دبس رمان.

4 ملاعق عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة بشر ليمون.

بهارات وبابريكا.

رشة جوزة الطيب. طريقة التحضير : نحضر وعاء كبير ونضع به البصل المفروم مع الثوم ثم نضيف عصير الليمون مع دبس الرمان ونضيف جميع البهارات السابقة ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم نقوم بتتبيل الفرخة من الداخل والخارج بهذه الخلطة الرائعة ثم نحضر صينية ونضع بها حلقات البطاطس مع البصل ثم نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ونقلب.

بعد ذلك نضع الفرخة فوق البطاطس والبصل مع باقي التتبيلة ثم تغطي بورق ألومنيوم ونضعها في فرن ساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

ثم نرفع الغطاء من عليها ونضعها حتى الشواية حتى تأخذ اللون المناسب ثم تقدم بجانب أرز بالشعرية ومخلل وبالهنا والشفا. طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل والفلفل طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل والفلفل المكونات : فرخة كاملة.

4 حبات من البصل مقطع شرائح.

5 فصوص ثوم.

ملح وفلفل أسود.

كمون وكركم.

بابريكا وزعفران.

5 ملاعق كبيرة زيت.

2 ليمونة.

كوب وربع زيتون أخضر.

ثلث كوب كزبرة مفرومة.

كوب من الماء. طريقة التحضير : في البداية نقوم بوضع الدجاج في وعاء ثم نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود ونضيف القليل من البابريكا والثوم والكركم.

ثم نضع الزيت ونقوم بتتبيل الدجاجة من الداخل والخارج بهذا المزيج ثم توضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات وبعد ذلك نضع وعاء على النار.

ثم نضع الزيت ونقوم بتتبيل الدجاجة من الداخل والخارج بهذا المزيج ثم توضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات وبعد ذلك نضع وعاء على النار. ثم نقوم بتشويح الفرخة من جميع الجوانب به نرفع الفرخة ونقوم بوضع البصل والزعفران ونقلب حتى ينضج ثم نضع الفرخة مرة أخرى مع البصل.

وبعد ذلك نقوم بوضع شرائح الليمون مع الماء ونترك المكونات على النار حتى الغليان ثم نحضر طاجن ونضع به جميع المكونات ونضيف الزيتون الأخضر.

ونترك الدجاجة في الفرن حتى تنضج تماما وتأخذ اللون الذهبي ثم تقدم مع الأرز ومخلل وشيبسي وبالهنا والشفا.

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