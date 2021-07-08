طريقة عمل الكبسة السعودية الشهية بوصفات عديدة

يُمكن إعداد الكبسة السعودية باللحم أو بالدجاج بطرق شهية للغاية، ولتحضيرها يجب إتباع طريقة عمل الكبسة السعودية بالتفصيل؛ للوصول إلى المذاق الشهي التي تتميز به الكبسة، بحيث يحصل الأرز على نكهة لذيذة من بهارات الكبسة المميزة التي توضع عليه، وكذلك المذاق المميز الذي يضفيه اللحم أم الدجاج إلى الكبسة، وبالإضافة إلى مذاقها الشهي وكونها من أشهر الأكلات في المملكة العربية السعودية، فإن لها عدة فوائد من أهمها غناها بمضادات الأكسدة.

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم

تحتوي الكبسة أو ما تُعرف بإسم برياني، مندي، منسف، مقلوبة، على البروتين، حيث أن اللحم أو الدجاج هو أحد مكوناتها الأساسية، ولمعرفة طريقة عمل الكبسة باللحم وتحضيرها بأبسط الطرق يتوجب عليكم إتباع الخطوات التالية.

المقادير

القليل من ورق اللورا

حبة واحدة من الفلفل الحار والفلفل الرومي

4 حبات من الحبهان

4 حبات من القرنفل

حبة واحدة من اللومي (الليمون المجفف)

2 ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة

كيلو من لحم الضأن بالعظم

3 أكواب من الأرز طويل الحبة

2 حبة من البصل كبيرة الحجم

3 فصوص من الثوم

3 حبات من الطماطم

عود من القرفة

القليل من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

ملعقة صغيرة من الملح

2 ملعقة كبيرة من الزيت والنوع حسب الرغبة

مكسرات محمرة فالزيت لتزيين الكبسة

يُغسل الأرز بالماء بعد وضعه في وعاء، ويُترك فى الماء لمدة 30 دقيقة.

يُهرس الثوم جيدًا، وبالنسبة للبصل فيجب أن تُقطع حبة واحدة إلى مكعبات، والأخرى يتم بشرها جيدًا وكذلك الأمر بالنسبة للطماطم.

يوضع إناء على نار عالية، وبه اللحم الضأن مع البهارات التي ذكرناها في مقادير الكبسة السعودية، مع كمية كافية من الماء بحيث تغطي الماء اللحم.

يتم إضافة الثوم المهروس مع الطماطم والبصل المقطعين مكعبات بعد أن يغلي الماء مع اللحم.

يجب تهدئة النار تمامًا حتى ينضج اللحم، ومن ثم نأخذ اللحم بدون الشوربة في وعاء أخر.

يوضع اللحم في صينية ممسوحة بالزيت بالنوع الذي تفضلونه، من ثم توضع الصينية فى الفرن تحت الشوايه حتى يتحمر اللحم قليلًا.

يُقلب البصل المبشور مع الفلفل الحار والرومي، صلصة الطماطم، بهارات الكبسة، الملح، الفلفل الأسود، الزيت في وعاء أخر على النار.

يُصفى الأرز من الماء ويوضع في الوعاء مع المكونات الأخرى، مع مراعاة تقليب جميع المكونات جيدًا؛ حتى يكتسب الأرز نكهة البهارات الشهية.

تُضاف شوربة الحجم إلى الأرز، ويترك على النار حتى يغلى، ثم تهدأ النار حتى تمام النضج.

تُقدم الكبسة السعودية في وعاء من خلال وضع الأرز وعليه قطع اللحم، ويزين بالمسكرات التي تم تحميرها في الزيت.

طريقة تحضير الكبسة السعوديةالكبسة بالدجاج

تحضير الكبسة السعودية بالدجاج بدلًا من اللحم المعتاد استخدامه يمنح الكبسة مذاق فريد من نوعه، وفيما يلي نقدم طريقة عمل الكبسة بخطوات سهلة وبسيطة.

نصف دجاجة

كوب من الأرز البسمتي

حبة واحدة من الطماطم

حبة واحدة من البصل

حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحار أو عادي حسب الرغبة

مكعب مرق دجاج

حبة واحدة من اللومي

2 ورقة لورا

2 ملعقة صغيرة من السمن أو الزيت

1/2 ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة

القليل من الملح

عود من القرفة

3 حبات من القرنفل

3 حبات من الهيل

طريقة التحضير