طريقة عمل كريم النشا والكركديه السحري لتفتيح الوجه بطريقة رهيبة

ماسك النشا والكركديه، الكثير من النساء تسعى دائما الى تفتيح البشرة خاصة في فصل الصيف الذي مع وجود الشمس تتعرض بشرتهم الى تصبغات وعدم توحيد لون البشرة فيقوموا باستخدام الكريمات الكيماوية والتي يكون مفعولها وقتي اي لا تستمر لفترات طويلة والتي تسبب مشاكل في البشرة مع الزمن والذي ينصح بعدم استخدامها واستخدام المنتجات الطبيعية وسوف نتناول من خلال السطور القادمة سنتعرف على ماسك النشا والكركديه الطبيعي بدون اي كيماويات والذي سوف يقوم بتفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة تصبغات البشرة. كريم النشا والكركديه السحري: كريم النشا والكركديه السحري: المكونات 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه البودرة المطحون.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر. طريقة تحضير الماسك: نحضر وعاء ونضع به الماء والنشا والدقيق والكركدية البودر ونقوم بالتقليب الجيد حتى تختلط جميع المكونات معا.

نقوم بوضع جميع المكونات معا نار هادئة ونقوم بالتقليب الجيد حتى يكون لدينا قوام ثميك

ثم نقوم بازالة الوعاء من على النار ونتركه جانبا جتى يبرد.

ثم نقوم بأضافة زيت اللوز المر على الخليط ونقوم بتقليبهم حتى يمتزجوا معا.

ثم نقوم بتغطية الخليط ونتركه في الثلاجه او يمكن تطبيقه على البشرة، وحفظ الباقي في الثلاجة.

ومن الافضل استخدام كريم النشا والكركدية صباحا ومساءا حتى نحصل على النتيجة المرجوة. ماسك الكركديه لتنظيف البشرة: ماسك الكركديه لتنظيف البشرة: المكونات : 2 باكيت كركديه

ملعقة شوفان مطحون

ملعقة عسل

ملعقة من ماء ورد طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا ثم نقوم بوضع هذا الماسك على البشرة لمدة ربع ساعةثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر. فوائد كريم النشا والكركديه: يمنحك النعومة والترطيب التي طالما تحلمين بها

يجدد خلايا البشرة ويعيد لها حيويتها وشبابها.

يعمل على اخفاء عيوب البشرة.

علاج جفاف البشرة والذي يتواجد مع مرور الزمن.

اخفاء علامات وخطوط البشرة.

يعمل على علاج البثور في الوجه.

يخفي البقع الداكنه وتصبغات البشرة والتي تكون موجوده بسبب التعرض للشمس.

يحتوي على مضادات الأكسدة فوائد كريم النشا والكركديه: الوسوم

ماسك النشا والكركديه، الكثير من النساء تسعى دائما الى تفتيح البشرة خاصة في فصل الصيف الذي مع وجود الشمس تتعرض بشرتهم الى تصبغات وعدم توحيد لون البشرة فيقوموا باستخدام الكريمات الكيماوية والتي يكون مفعولها وقتي اي لا تستمر لفترات طويلة والتي تسبب مشاكل في البشرة مع الزمن والذي ينصح بعدم استخدامها واستخدام المنتجات الطبيعية وسوف نتناول من خلال السطور القادمة سنتعرف على ماسك النشا والكركديه الطبيعي بدون اي كيماويات والذي سوف يقوم بتفتيح البشرة وتوحيد لونها وإزالة تصبغات البشرة. كريم النشا والكركديه السحري: كريم النشا والكركديه السحري: المكونات 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه البودرة المطحون.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر. طريقة تحضير الماسك: نحضر وعاء ونضع به الماء والنشا والدقيق والكركدية البودر ونقوم بالتقليب الجيد حتى تختلط جميع المكونات معا.

نقوم بوضع جميع المكونات معا نار هادئة ونقوم بالتقليب الجيد حتى يكون لدينا قوام ثميك

ثم نقوم بازالة الوعاء من على النار ونتركه جانبا جتى يبرد.

ثم نقوم بأضافة زيت اللوز المر على الخليط ونقوم بتقليبهم حتى يمتزجوا معا.

ثم نقوم بتغطية الخليط ونتركه في الثلاجه او يمكن تطبيقه على البشرة، وحفظ الباقي في الثلاجة.

ومن الافضل استخدام كريم النشا والكركدية صباحا ومساءا حتى نحصل على النتيجة المرجوة. ماسك الكركديه لتنظيف البشرة: ماسك الكركديه لتنظيف البشرة: المكونات : 2 باكيت كركديه

ملعقة شوفان مطحون

ملعقة عسل

ملعقة من ماء ورد طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا ثم نقوم بوضع هذا الماسك على البشرة لمدة ربع ساعةثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر. فوائد كريم النشا والكركديه: يمنحك النعومة والترطيب التي طالما تحلمين بها

يجدد خلايا البشرة ويعيد لها حيويتها وشبابها.

يعمل على اخفاء عيوب البشرة.

علاج جفاف البشرة والذي يتواجد مع مرور الزمن.

اخفاء علامات وخطوط البشرة.

يعمل على علاج البثور في الوجه.

يخفي البقع الداكنه وتصبغات البشرة والتي تكون موجوده بسبب التعرض للشمس.

يحتوي على مضادات الأكسدة فوائد كريم النشا والكركديه:

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