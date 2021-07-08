أسرع خلطة لتطويل الشعر وتنعيمه بدون تكلفة نهائياً والقضاء علي مشاكله

أسرع خلطة لتطويل الشعر وتنعيمه بدون تكلفة نهائياً، فهذا ما نقدمه لكم خلال المقال بمكونات طبيعية متوفرة وموجودة في كل بيت عربي، فتابعي المقال لتتعرفي علي متطرفات موضوعنا، وكيفية استغلال المكونات الطبيعية في حل مشاكل الشعر التي نمر بها جميعنا. وصفة المرمرية لإعادة لون الشعر الطبيعي وصفة المرمرية لإعادة لون الشعر الطبيعي مكونات الوصفة: 5 ملاعق كبيرة من المرمرية كوب كبير من الماء طريقة تحضير الوصفة: قومي بغلي المرمرية في الماء، ثم اتركيه ليبرد تماماً.

سكب المرمية المغلية علي الرأس، ثم تغطيته وتركه لمدة ساعتين,

غسل الشعر بشامبو طبيعي خالي من المواد الكيميائية. وصفة أوراق الكاري للحفاظ علي لون الشعر وصفة أوراق الكاري للحفاظ علي لون الشعر مكونات الوصفة: حفنة من أوراق الكاري ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي طريقة تحضير الوصفة: قومي بتسخين أوراق الكاري مع زيت جوز الهند حتي تتفحم.

صفي الزيت جيداً، ثم اتركيه ليبرد تماماً.

خذي الزيت المصفي وادلكي به فروة الرأس ثم الشعر حتي الجذور.

اتركيه 3 ساعات أو طوال الليل وغسله في الصباح.

تكرار العملية مرة كل أسبوع حتي تتمتعي بلون شعر اسود داكن. وصفة طبيعية لحفظ صبغة الشعر وصفة طبيعية لحفظ صبغة الشعر مكونات الوصفة: ملعقة من عصير الليمون ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي المكونين مع بعضهما البعض جيداً، ثم تدليك الشعر بهما بدية من فروة الرأس حتي الأطراف.

ترك الخليط علي الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء الفاتر.

تستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع إذا كان الشعر مصبوغ، ومرة واحدة إذا كان غير مصبوغ من قبل. وصفة طبيعية لمنع الشيب المبكر وتطويل الشعر المكونات: كوب من عصير البصل طريقة تحضير الوصفة: دلك الرأس بعصير البصل جيداً، وتركه لمدة نصف ساعة علي القل علي الرأس.

غسل الشعر بالماء الدافئ وشامبو خالي من الكماويات، ثم غسله بالماء البارد.

استخدام الوصفة مرة كل أسبوع. وصفة طبيعية لتكثيف الشعر وتطويله المكونات: ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا طريقة تحضير الوصفة: غسل الشعر جيداً، ثم تركه ليجف.

تسخين زيت الجوجوبا وتركه ليدفئ، ثم تدليك فروة الرأس به جيداً.

ترك الزيت علي الشعر ليلة كاملة وغسله في الصباح.

تكرار الوصفة 3 مرات في السبوع للحصول علي أفضل النتائج. الوسوم

أسرع خلطة لتطويل الشعر وتنعيمه بدون تكلفة نهائياً، فهذا ما نقدمه لكم خلال المقال بمكونات طبيعية متوفرة وموجودة في كل بيت عربي، فتابعي المقال لتتعرفي علي متطرفات موضوعنا، وكيفية استغلال المكونات الطبيعية في حل مشاكل الشعر التي نمر بها جميعنا. وصفة المرمرية لإعادة لون الشعر الطبيعي وصفة المرمرية لإعادة لون الشعر الطبيعي مكونات الوصفة: 5 ملاعق كبيرة من المرمرية كوب كبير من الماء طريقة تحضير الوصفة: قومي بغلي المرمرية في الماء، ثم اتركيه ليبرد تماماً.

سكب المرمية المغلية علي الرأس، ثم تغطيته وتركه لمدة ساعتين,

غسل الشعر بشامبو طبيعي خالي من المواد الكيميائية. وصفة أوراق الكاري للحفاظ علي لون الشعر وصفة أوراق الكاري للحفاظ علي لون الشعر مكونات الوصفة: حفنة من أوراق الكاري ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي طريقة تحضير الوصفة: قومي بتسخين أوراق الكاري مع زيت جوز الهند حتي تتفحم.

صفي الزيت جيداً، ثم اتركيه ليبرد تماماً.

خذي الزيت المصفي وادلكي به فروة الرأس ثم الشعر حتي الجذور.

اتركيه 3 ساعات أو طوال الليل وغسله في الصباح.

تكرار العملية مرة كل أسبوع حتي تتمتعي بلون شعر اسود داكن. وصفة طبيعية لحفظ صبغة الشعر وصفة طبيعية لحفظ صبغة الشعر مكونات الوصفة: ملعقة من عصير الليمون ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي المكونين مع بعضهما البعض جيداً، ثم تدليك الشعر بهما بدية من فروة الرأس حتي الأطراف.

ترك الخليط علي الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء الفاتر.

تستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع إذا كان الشعر مصبوغ، ومرة واحدة إذا كان غير مصبوغ من قبل. وصفة طبيعية لمنع الشيب المبكر وتطويل الشعر المكونات: كوب من عصير البصل طريقة تحضير الوصفة: دلك الرأس بعصير البصل جيداً، وتركه لمدة نصف ساعة علي القل علي الرأس.

غسل الشعر بالماء الدافئ وشامبو خالي من الكماويات، ثم غسله بالماء البارد.

استخدام الوصفة مرة كل أسبوع. وصفة طبيعية لتكثيف الشعر وتطويله المكونات: ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا طريقة تحضير الوصفة: غسل الشعر جيداً، ثم تركه ليجف.

تسخين زيت الجوجوبا وتركه ليدفئ، ثم تدليك فروة الرأس به جيداً.

ترك الزيت علي الشعر ليلة كاملة وغسله في الصباح.

تكرار الوصفة 3 مرات في السبوع للحصول علي أفضل النتائج.

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