طريقة عمل سلطة الطحينة المصرية بطرق مغرية بطعم المطاعم الشعبية

طريقة عمل سلطة الطحينة لا تخلو أي من الوجبات الثلاثة من السلطات وتحديداً سلطة الطحينة هي ملك السلطات التي لا يستغني عنها أي منزل الجميع يعشق تناولها ولا أحد يختلف عليها وخاصاً بجانب جميع المشويات والسندوتشات السريعة هي من أسهل وأسرع السلطات في التحضير، تتميز كل سلطة بمذاقها الخاص الذي يختلف عن الأخري.

طريقة عمل سلطة الطحينة المصرية

تحتوي سلطة الطحينة على توابل عديده أهمها الكمون الذي يحتوي على فوائد كثيرة منها ينظم مستوي ضغط الدم، أمدام الجسم بالطاقة اللأزمة، تقوي جهاز المناعة، يساعد الجسم في التخلص من الوزن الزائد، يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، يعمل على أضرار الحليب لدي المرضعات، تحتوي بذور الكمون على زيوت طبيعية تساعد الجسم من التخلص من الغازات والأنتفاخات داخل البطن ويزيل المغص، يقلل من تشنجات الأمعاء، يقلل من أحتباس السوائل في الجسم، يقلل من نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

طريقة عمل سلطة الطحينة العادية

المكونات

نص كيلو طحينة خام.

ربع كوب خل أبيض.

ليمونه.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

بقدونس مفروم للتزين.

طريقة التحضير

نحضر طبق عميق.

نضع الطحينة بأكملها في الطبق.

نضيف الخل، ونقلب جيداً.

ستصبح الطحينة سميكة بعض الشئ.

نضع التوابل والثوم المفروم على السلطة.

نقلبهم جيداً، نعصير الليمونة.

نقلبهم مرة أخري، نصب بالتدرج الماء الدافئ.

ونقلب حتي نحصل على القوام المطلوب لسلطة الطحينة.

تصب في أطباق صغيرة للتقديم وتزين بالبقدونس المفروم.

طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادي

المكونات

نص كيلو طحينة خام.

كوبان زبادي كبيرة.

ملعقة ثوم صغيرة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطة.

ربع كوب خل أبيض.

حبتان ليمون.

ملح حسب الرغبة.

ماء دافئ.

بقدونس للتزين.

طريقة التحضير

نحضر وعاء كبير عميق.

نضع الطحينة والثوم المفروم.

نضيف علبتان الزبادي نقلبهم جيداً.

نضع التوابل والخل، نعصر حبتان الليمون.

ونعيد التقليب، حتي يثقل الطحينة

نضيف الماء بالتدريج حتي نحصل على قوام مناسب.

نقلبهم جيداً، نصبهم في أطباق التقديم.

تزين بالبقدونس وتقدم بجانب الوجبات.

طريقة عمل سلطة الطحينة الكدابة

المكونات

رغفان فينو، أو رغفان عيش أبيض.

ربع كيلو طحينة خام.

ربع كوب خل.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة شطة.

عصير ليمونة.

ماء دافئ.

طريقة التحضير