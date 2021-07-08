كنز كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر وتطويلة اقوى من البروتين لعلاج الهيشان النتيجة فعالة

كنز كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر وتطويلة ، كريم البانثينول من الكريمات التي تتواجد داخل كل منزل والتي لديها عدد كبير من الفيتامينات فهي تستخدم لعلاج الكثير من مشاكل الشعر والبشره بل تساعد أيضا على ترطيب الجلد والشعر، ولكن وجدنا مؤخرة أن كريم البانثينول لديه عدد كبير من الفوائد الصحية والجمالية للبشرة ،ولأننا عندما نقوم باستخدامها للشعر سوف نحصل على شعر ناعم كالحرير ولهذا السبب جئنا بتحضير الكريم الأمن جدا والتي ليس لدي أي أضرار مع اضافة بعض المواد الطبيعية فهي تعمل أيضا على فرد الشعر بطريقة افضل واسهل بالاضافة إلى المميزات التى نحصل عليها من الوصفات الطبيعية.
كنز كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر وتطويلة فوائد البانثينول للشعر
- كريم البانثينول يعمل على تنعيم الشعر.
- كريم البانثينول يزيد من الرطوبة التي يحتاجها الشعر.
- هذا كريم يعمل ايضا على التخلص من الخشونة والتجاعيد التي تتواجد في الشعر.
- عند استخدامه مع بعض الزيوت الطبيعيه مثل زيت الخروع وزيت الزيتون يساعد في تطويل الشعر وتنعيمه.
- هذا الماسك عند استخدامه بشكل دائم سوف نقضي ايضا على التقصف والهيشان التي يؤثر على بصيلات الشعر.
- ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.
- 2 من الموز الطازج المهروس.
- زيت الزيتون ثلاث ملاعق.
- ملعقتين زيت جوز الهند.
- قبعة الاستحمام.
- اولا نقوم باضافة كريم البانثينول مع زيت الزيتون.
- ثم نقوم باضافة الموز المهروس وزيت جوز الهند.
- اخلطي يا عزيزتي المكونات بالخلاط الكهربائي لكي تحصلي على مزيج ناعم كريمي.
- ابدئي بتطبيق هذا المزيج على بصيلات الشعر النظيفة.
- انتظري لمدة خمس ساعات، ثم قومي بارتداء قبعة الاستحمام.
- بعد انتهاء المدة قومي بغسيل بصيلات الشعر جيدا.
- هذا الماسك يتم تكرار ثلاث مرات في الأسبوع.
المايونيز المعروف عن أنه يساعد على فرد الشعر المجعد.المكونات :-
- خمس ملاعق من كريم البانثينول.
- خمس ملاعق مايونيز.
- ملعقة كبيرة من أي نوع من الزيوت الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر مثل زيت اللوز أو زيت الزيتون وزيت الخروع.
- شامبو.
- أولا يجب أن تقومى بغسل بصيلات الشعر جيدا لتتخلصي من بقايا الأتربة التي تتواجد فيها والذى تكون عالقة أثناء خروجك من المنزل.
- ثم بعد ذلك قومي بوضع كريم البانثينول مع المايونيز ثم اضيفي زيت الزيتون او أي نوع الزيت من ترغبي فيه.
- ابدا ياعزيزتي بتطبيق هذا الماسك على الشعر مع تمشيط الشعر جيدا اثناء وضع ذلك الزيوت الطبيعية.
- ثم قومي بترك الماسك على شعرك لمدة ثلاث ساعات ولكن يفضل ارتداء البروكاب بعد الاستعمال فهو يساعد بشكل كبير على تنعيم وفرد الشعر المجعد.
- هذا الماسك يتم استخدام ثلاث مرات في الاسبوع ومن اول استخدام هذا الماسك سوف تلاحظين نعومة والتخلص من الشعر المجعد والخشن والقضاء على التقصف.
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كنز كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر وتطويلة ، كريم البانثينول من الكريمات التي تتواجد داخل كل منزل والتي لديها عدد كبير من الفيتامينات فهي تستخدم لعلاج الكثير من مشاكل الشعر والبشره بل تساعد أيضا على ترطيب الجلد والشعر، ولكن وجدنا مؤخرة أن كريم البانثينول لديه عدد كبير من الفوائد الصحية والجمالية للبشرة ،ولأننا عندما نقوم باستخدامها للشعر سوف نحصل على شعر ناعم كالحرير ولهذا السبب جئنا بتحضير الكريم الأمن جدا والتي ليس لدي أي أضرار مع اضافة بعض المواد الطبيعية فهي تعمل أيضا على فرد الشعر بطريقة افضل واسهل بالاضافة إلى المميزات التى نحصل عليها من الوصفات الطبيعية.
كنز كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر وتطويلة فوائد البانثينول للشعر
- كريم البانثينول يعمل على تنعيم الشعر.
- كريم البانثينول يزيد من الرطوبة التي يحتاجها الشعر.
- هذا كريم يعمل ايضا على التخلص من الخشونة والتجاعيد التي تتواجد في الشعر.
- عند استخدامه مع بعض الزيوت الطبيعيه مثل زيت الخروع وزيت الزيتون يساعد في تطويل الشعر وتنعيمه.
- هذا الماسك عند استخدامه بشكل دائم سوف نقضي ايضا على التقصف والهيشان التي يؤثر على بصيلات الشعر.
- ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.
- 2 من الموز الطازج المهروس.
- زيت الزيتون ثلاث ملاعق.
- ملعقتين زيت جوز الهند.
- قبعة الاستحمام.
- اولا نقوم باضافة كريم البانثينول مع زيت الزيتون.
- ثم نقوم باضافة الموز المهروس وزيت جوز الهند.
- اخلطي يا عزيزتي المكونات بالخلاط الكهربائي لكي تحصلي على مزيج ناعم كريمي.
- ابدئي بتطبيق هذا المزيج على بصيلات الشعر النظيفة.
- انتظري لمدة خمس ساعات، ثم قومي بارتداء قبعة الاستحمام.
- بعد انتهاء المدة قومي بغسيل بصيلات الشعر جيدا.
- هذا الماسك يتم تكرار ثلاث مرات في الأسبوع.
المايونيز المعروف عن أنه يساعد على فرد الشعر المجعد.المكونات :-
- خمس ملاعق من كريم البانثينول.
- خمس ملاعق مايونيز.
- ملعقة كبيرة من أي نوع من الزيوت الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر مثل زيت اللوز أو زيت الزيتون وزيت الخروع.
- شامبو.
- أولا يجب أن تقومى بغسل بصيلات الشعر جيدا لتتخلصي من بقايا الأتربة التي تتواجد فيها والذى تكون عالقة أثناء خروجك من المنزل.
- ثم بعد ذلك قومي بوضع كريم البانثينول مع المايونيز ثم اضيفي زيت الزيتون او أي نوع الزيت من ترغبي فيه.
- ابدا ياعزيزتي بتطبيق هذا الماسك على الشعر مع تمشيط الشعر جيدا اثناء وضع ذلك الزيوت الطبيعية.
- ثم قومي بترك الماسك على شعرك لمدة ثلاث ساعات ولكن يفضل ارتداء البروكاب بعد الاستعمال فهو يساعد بشكل كبير على تنعيم وفرد الشعر المجعد.
- هذا الماسك يتم استخدام ثلاث مرات في الاسبوع ومن اول استخدام هذا الماسك سوف تلاحظين نعومة والتخلص من الشعر المجعد والخشن والقضاء على التقصف.
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