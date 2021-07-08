معجزة التفتيح بكريم النشا والليمون لتبييض الوجه والرقبة وازالة الجلد الميت البقع والتجاعيد من أول أستخدام

الجميع يحلم ببشرة ناعمة وبيضاء مثل بشرة الاطفال الصافية، في ظل ما تمر به البشرة من أتربة وجراثيم وتعرضها لأشعة الشمس ومستحضرات التجميل، كل هذا يجعل البشرة تتأثر لسلب ويعرضها لتلف والاسمرار، لذلك يتساءلون عن وصفة طبيعية بمكونات طبيعية تعمل على تفتيح الوجه بشكل سريع وآمن بمكونات طبيعية 100% بدون أضرار، بل يساعد البشرة ويغذيها ويعطيها حيوية، كما هو مناسب لجميع أنواع البشرة.

خلطة النشا والليمون لتبييض الوجه بسرعة

الخلطة المستخدمة هنا مكونها الأساسي النشا، فوجدنا أن النشا تستخدم في كريمات و مستحضرات التجميل بشكل كبير، لذلك هذه الوصفة وصفة سحرية تعمل على تبيض و تفتيح البشرة بشكل سريع، ومكونات تلك الوصفة هي:

المكونات:

5 معالق كبيرة من النشا.

4 معالق من عصير الليمون.

نقطتين من زيت اللافندر.

قرص فيتامين سي.

علبة محكم الغلق

طريقة تحضير الكريم:

تقومي باحضار وعاء واضيفي النشا وعصير الليمون.

قومي بمزج الخليط جيدًا حتى يمتزجا.

ثم ضيفي زيت اللافندر و امزجي جميع المكونات حتى تصبح عجينة كريمية.

ضعي الكريم في علبة محكمة الغلق.

طريقة استخدام الكريم:

عليكي تنظيف البشرة والوجة جيدًا بالماء الفاتر و القطنة وتحت العين.

قومي بإحضار الكريم ثم ضعي الكريم على بشرتك، وتجنبي ملامسة العينين.

يترك الكريم على البشرة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

ينظف الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر.

يفضل وضع الثلج على الوجة بعد الكريم لكي يغلق مسام البشرة.

يمكنك الاستمرار على استخدام تلك الكريم فهو آمن على البشرة.

عليكي قبل اختبار الكريم على يديك والاطمئنان انه لا يسبب حساسية والتهابات للبشرة.

يستعمل هذا الكريم جميع أنواع البشرة.

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