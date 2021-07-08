خلطة القهوة الساحرة لبشرة افتح 5 درجات واصغر بعشر سنوات كبشرة الاطفال من اول استعمال

خلطة القهوة الساحرة لبشرة افتح 5 درجات ، القهوة تمتلك عدد كبير من الفوائد الصحية والفوائد الخاصة بالبشرة فهي عامل أساسي ورئيسي نقوم باستخدام القهوه وبشكل دوري لتفتيح الاماكن الداكنه فى الجسم، وبالأخص البشرة لأنه سوف يقضي بشكل نهائي على الرؤوس السوداء والالتهابات التي تتواجد في البشرة الناتجه من بعض العوامل الخارجية، هذا الماسك من القهوة يساعد أيضا في القضاء على حب الشباب، كما يترك البشرة نقية وصافية، عند استخدام وبصفة مستمرة نحصل على البياض الناصع مما يؤدي إلى تعزيز كل الكولاجين الطبيعي في البشرة.
خلطة القهوة الساحرة لبشرة افتح 5 درجات فوائد قناع ماسك القهوة للوجه:
- القهوة تعمل على تنعيم البشرة الجافة.
- القهوة تمتلك ايضا العديد من الفوائد المميزة في تفتيح البشرة الداكنة.
- تعمل جيدا على دفع البشرة للتخلص من الرؤوس السوداء التي تتواجد فيها.
- هي من ضمن مضادات الاكسده التي تحافظ على نعومه البشره ونقاؤها.
- القهوة تخلصك أيضا من حبوب الشباب التى تتواجد فى البشرة والالتهابات التي تظهر من الحرارة الزائدة خلال فترة الصيف.
- لديه الدور الرئيسي والأساسي في ترطيب ومرونة البشرة.
- تعمل ايضا على تنشيط الدورة الدموية في الوجه والجسم بشكل كامل.
- 2 ملعقه ونصف من دقيق الأرز.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة من زيت جوز الهند.
- أولا يجب أن نقوم بوضع دقيق الأرز مع القهوة مع السكر الخشن وزيت جوز الهند اخلطيهم جيدا.
- و نبدأ بتدليك البشرة بهذا الماسك ولكن يفضل ايضا ان نقوم بتدليك بحركة دائريه ولكن بلطف لكي لا يتأثر البشرة بشكل سلبي.
- نقوم باستخدام هذا الماسك في جميع الاماكن الحساسة فهو يخلص البشرة من الجلد الميت.
- و يساعد ايضا على تفتيح البشره بشكل مميز
- هذا الماسك نقوم بتركه لمدة نصف ساعة.
- و بعد ذلك غسيل البشره جيدا يكرر هذا الماسك أكثر من مرة لكي نستطيع الحصول على نعومة ولمعان البشره.
- 2 ملعقة من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الصبار.
- ملعقتين من القهوة.
- اولا يجب أن نقوم بإضافة كمية وفيرة من الحليب ثم نقوم باضافة جل الصبار نخلط جميع المكونات جيدا.
- و نضيف بعد ذلك القهوة يتم استخدام هذا الماسك على الوجه ولكن بعد تنظيفه جيدا من جميع الكريمات والأتربة التي تتواجد فيه.
- أتركي عزيزتي هذا الماسك على بشرتك لكي يجف تماما وبعد ذلك تقوم بغسيل البشرة.
- هذا الماسك يتم تكرارها مرتين فقط في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة من تفتيح و التخلص من تصبغات الوجه.
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خلطة القهوة الساحرة لبشرة افتح 5 درجات ، القهوة تمتلك عدد كبير من الفوائد الصحية والفوائد الخاصة بالبشرة فهي عامل أساسي ورئيسي نقوم باستخدام القهوه وبشكل دوري لتفتيح الاماكن الداكنه فى الجسم، وبالأخص البشرة لأنه سوف يقضي بشكل نهائي على الرؤوس السوداء والالتهابات التي تتواجد في البشرة الناتجه من بعض العوامل الخارجية، هذا الماسك من القهوة يساعد أيضا في القضاء على حب الشباب، كما يترك البشرة نقية وصافية، عند استخدام وبصفة مستمرة نحصل على البياض الناصع مما يؤدي إلى تعزيز كل الكولاجين الطبيعي في البشرة.
خلطة القهوة الساحرة لبشرة افتح 5 درجات فوائد قناع ماسك القهوة للوجه:
- القهوة تعمل على تنعيم البشرة الجافة.
- القهوة تمتلك ايضا العديد من الفوائد المميزة في تفتيح البشرة الداكنة.
- تعمل جيدا على دفع البشرة للتخلص من الرؤوس السوداء التي تتواجد فيها.
- هي من ضمن مضادات الاكسده التي تحافظ على نعومه البشره ونقاؤها.
- القهوة تخلصك أيضا من حبوب الشباب التى تتواجد فى البشرة والالتهابات التي تظهر من الحرارة الزائدة خلال فترة الصيف.
- لديه الدور الرئيسي والأساسي في ترطيب ومرونة البشرة.
- تعمل ايضا على تنشيط الدورة الدموية في الوجه والجسم بشكل كامل.
- 2 ملعقه ونصف من دقيق الأرز.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة من زيت جوز الهند.
- أولا يجب أن نقوم بوضع دقيق الأرز مع القهوة مع السكر الخشن وزيت جوز الهند اخلطيهم جيدا.
- و نبدأ بتدليك البشرة بهذا الماسك ولكن يفضل ايضا ان نقوم بتدليك بحركة دائريه ولكن بلطف لكي لا يتأثر البشرة بشكل سلبي.
- نقوم باستخدام هذا الماسك في جميع الاماكن الحساسة فهو يخلص البشرة من الجلد الميت.
- و يساعد ايضا على تفتيح البشره بشكل مميز
- هذا الماسك نقوم بتركه لمدة نصف ساعة.
- و بعد ذلك غسيل البشره جيدا يكرر هذا الماسك أكثر من مرة لكي نستطيع الحصول على نعومة ولمعان البشره.
- 2 ملعقة من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الصبار.
- ملعقتين من القهوة.
- اولا يجب أن نقوم بإضافة كمية وفيرة من الحليب ثم نقوم باضافة جل الصبار نخلط جميع المكونات جيدا.
- و نضيف بعد ذلك القهوة يتم استخدام هذا الماسك على الوجه ولكن بعد تنظيفه جيدا من جميع الكريمات والأتربة التي تتواجد فيه.
- أتركي عزيزتي هذا الماسك على بشرتك لكي يجف تماما وبعد ذلك تقوم بغسيل البشرة.
- هذا الماسك يتم تكرارها مرتين فقط في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة من تفتيح و التخلص من تصبغات الوجه.
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