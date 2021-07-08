لو شفايفك جافة ومتشققة..اعرفي معانا طرق هتخلصك من المشكلة

الشفايف حساسة جدا وبتتأثر من اقل حاجة ، بالاضافة انها مش بتحتوي على مادة الميلانين وبالتالي هي معرضة لحروق الشمس ، واحنا كمان بعاداتنا الغلط زي لعق الشفايف كل شوية ده بيدمر الغطاء الواقي ليها بسهولة لان الانزيمات الموجودة في اللعاب بتضرها ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك طرق علاج جفاف وتشقق الشفايف عن طريقة نصايح ووصفات هتحافظ عليها ناعمة وشكلها صحي.
طرق علاج جفاف وتشقق الشفايف:
1- اتجنبي الروج المات:
الروج المات من الانواع اللي بتسبب جفاف الشفايف وهتحتاجي علاجات مكثفة ليها عشان تتخلصي من الجفاف اللي بيسببه وترطبيها ، عشان كده الافضل انك تتجنبيه الا لو نوع في نسبة ترطيب بس.
2- استخدمي سكراب للشفايف:
التقشير ضروري لصحة الشفايف ، ولكن المقشرات الحمضية مضرة للشفايف ، عشان كده الافضل الاعتماد على العلاجات الطبيعية ، اللي تقدري تشتريها من السوق ، او تعملي مقشر بمكونات طبييعية بنفسك في البيت ، قاعدة السكراب الطبيعي المفروض تكون عبارة عن زيت (زي زيت الشيا او جوز الهند او زيت الزيتون) ، مع اضافة سكر طبيعي ناعم كمقشر ، وممكن حسب الذوق تضيفي له اي نوع زيت عطري تفضليه.
3- ماسك لترطيب وتنعيم الشفايف:
استخدمي الماسك الليلي ده لنتايج فعالة وسريعة.
المكونات:
عسل نحل.
زبدة كاكاو.
زيت زيتون.
اخلطي كل المكونات مع بعض لحد ما يتكون عندك عجينة رقيقة ، احفظيها في عبوة صغيرة ، وادهني الشفايف من الخليط ده كل يوم قبل النوم.
4- استخدام زيوت ليها قدرة عالية على تكوين الكوميدوجين:
الكوميدوجين هو مقياس ميعرفوش كتير من الناس ، المقياس ده بيوضح قدرة الزيوت على سد المسام ، على سبيل المثال ، زيت جوز الهند بيحتوي على نسبة عالية من الكوميدوجينيك ، عشان كده المفروض ميتحطش على بشرة الوش (لانه هيسد المسام) ولكن هيكون رائع جدا للجسم وللشفايف لانه بيملى التجاعيد الصغيرة وبيرطب بعمق.
5- رطبي من جوه ومن بره:
لو جسمك بيعاني مش نقص ف الماية ، ده هيظهر على شفايفك كمان ، عشان كده لازم تتأكدي من شرب كمية ماية كبيرة يوميا واستخدام المرطبات.
6- استخدام مرطب:
الهوا الجاف في البيت او في الشغل ممكن يبقى سبب رئيسي لجفاف الشفايف ، خصوصا في الشتا ، وفي طرق ممكن تخلي بيها الهوا اكتر رطوبة عن طريق انك تسيبي باب الحمام مفتوح وانتي بتاخدي شاور لو ده متاح بالنسبة لك ، او تحطي نباتات في البيت ، او تسيبي طبق فيه ماية على ترابيزات البيت ، او تستخدمي جهاز لترطيب الهوا.
7- ماسك الخيار:
الخيار مفيد مش بس للعيون ولكن كمان للشفايف ، خدي شريحتين خيار رفيعين او خيار مهروس ، وحطيه على الشفايف لمدة من 5 – 10 دقايق ، خلي الماسك ده جزء من روتين جمالك وهتلاحظي الفرق.
8- استخدمي مرطب شفايف بالسيراميد:
الشفايف بتحتوي على طبقة خارجية طبيعية لحمايتها ، لكن الاكل, العلاجات المختلفة, المكياج, والطقس كل ده ممكن يضرها ويدمرها ، عشان كده افضل حاجة تستخدمي مرطب شفايف بالسيراميد لانه بيساعد على استعادة الطبقة الخارجية اللي بتحمي الشفايف.
9- اتجنبي الاطعمة شديدة الحموضة والمتبلة بشكل قوي:
الاطعمة الحمضية والتوابل بتعطل وظيفة الطبقة الخارجية اللي بتحمي الشفايف و “وبتفتحها” لحد ما تتلف ، عشان كده لو عايزة تتفادي مشكلة تشقق وتهيج الشفايف ، اتجنبي الاطعمة دي.
10- استخدمي واقي من الشمس:
الشفايف حساسة جدا من اشعة الشمس زي بشرة الوش والجسم بالظبط ، وعشان تحميهم استخدمي واقي من الشمس مع عامل حماية من الشمس 15 على الاقل.
افضل 10 انواع زبدة كاكاو للشفايف الغامقة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو شفايفك جافة ومتشققة..اعرفي معانا طرق هتخلصك من المشكلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.