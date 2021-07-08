لو شفايفك جافة ومتشققة..اعرفي معانا طرق هتخلصك من المشكلة

الشفايف حساسة جدا وبتتأثر من اقل حاجة ، بالاضافة انها مش بتحتوي على مادة الميلانين وبالتالي هي معرضة لحروق الشمس ، واحنا كمان بعاداتنا الغلط زي لعق الشفايف كل شوية ده بيدمر الغطاء الواقي ليها بسهولة لان الانزيمات الموجودة في اللعاب بتضرها ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك طرق علاج جفاف وتشقق الشفايف عن طريقة نصايح ووصفات هتحافظ عليها ناعمة وشكلها صحي.

طرق علاج جفاف وتشقق الشفايف:

1- اتجنبي الروج المات:

الروج المات من الانواع اللي بتسبب جفاف الشفايف وهتحتاجي علاجات مكثفة ليها عشان تتخلصي من الجفاف اللي بيسببه وترطبيها ، عشان كده الافضل انك تتجنبيه الا لو نوع في نسبة ترطيب بس.

2- استخدمي سكراب للشفايف:

التقشير ضروري لصحة الشفايف ، ولكن المقشرات الحمضية مضرة للشفايف ، عشان كده الافضل الاعتماد على العلاجات الطبيعية ، اللي تقدري تشتريها من السوق ، او تعملي مقشر بمكونات طبييعية بنفسك في البيت ، قاعدة السكراب الطبيعي المفروض تكون عبارة عن زيت (زي زيت الشيا او جوز الهند او زيت الزيتون) ، مع اضافة سكر طبيعي ناعم كمقشر ، وممكن حسب الذوق تضيفي له اي نوع زيت عطري تفضليه.

3- ماسك لترطيب وتنعيم الشفايف:

استخدمي الماسك الليلي ده لنتايج فعالة وسريعة.

المكونات:

عسل نحل.

زبدة كاكاو.

زيت زيتون.

اخلطي كل المكونات مع بعض لحد ما يتكون عندك عجينة رقيقة ، احفظيها في عبوة صغيرة ، وادهني الشفايف من الخليط ده كل يوم قبل النوم.

4- استخدام زيوت ليها قدرة عالية على تكوين الكوميدوجين:

الكوميدوجين هو مقياس ميعرفوش كتير من الناس ، المقياس ده بيوضح قدرة الزيوت على سد المسام ، على سبيل المثال ، زيت جوز الهند بيحتوي على نسبة عالية من الكوميدوجينيك ، عشان كده المفروض ميتحطش على بشرة الوش (لانه هيسد المسام) ولكن هيكون رائع جدا للجسم وللشفايف لانه بيملى التجاعيد الصغيرة وبيرطب بعمق.

5- رطبي من جوه ومن بره:

لو جسمك بيعاني مش نقص ف الماية ، ده هيظهر على شفايفك كمان ، عشان كده لازم تتأكدي من شرب كمية ماية كبيرة يوميا واستخدام المرطبات.

6- استخدام مرطب:

الهوا الجاف في البيت او في الشغل ممكن يبقى سبب رئيسي لجفاف الشفايف ، خصوصا في الشتا ، وفي طرق ممكن تخلي بيها الهوا اكتر رطوبة عن طريق انك تسيبي باب الحمام مفتوح وانتي بتاخدي شاور لو ده متاح بالنسبة لك ، او تحطي نباتات في البيت ، او تسيبي طبق فيه ماية على ترابيزات البيت ، او تستخدمي جهاز لترطيب الهوا.

7- ماسك الخيار:

الخيار مفيد مش بس للعيون ولكن كمان للشفايف ، خدي شريحتين خيار رفيعين او خيار مهروس ، وحطيه على الشفايف لمدة من 5 – 10 دقايق ، خلي الماسك ده جزء من روتين جمالك وهتلاحظي الفرق.

8- استخدمي مرطب شفايف بالسيراميد:

الشفايف بتحتوي على طبقة خارجية طبيعية لحمايتها ، لكن الاكل, العلاجات المختلفة, المكياج, والطقس كل ده ممكن يضرها ويدمرها ، عشان كده افضل حاجة تستخدمي مرطب شفايف بالسيراميد لانه بيساعد على استعادة الطبقة الخارجية اللي بتحمي الشفايف.

9- اتجنبي الاطعمة شديدة الحموضة والمتبلة بشكل قوي:

الاطعمة الحمضية والتوابل بتعطل وظيفة الطبقة الخارجية اللي بتحمي الشفايف و “وبتفتحها” لحد ما تتلف ، عشان كده لو عايزة تتفادي مشكلة تشقق وتهيج الشفايف ، اتجنبي الاطعمة دي.

10- استخدمي واقي من الشمس:

الشفايف حساسة جدا من اشعة الشمس زي بشرة الوش والجسم بالظبط ، وعشان تحميهم استخدمي واقي من الشمس مع عامل حماية من الشمس 15 على الاقل.

افضل 10 انواع زبدة كاكاو للشفايف الغامقة