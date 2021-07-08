فرد الشعر بمكون طبيعي سحري وفعال مثل الكيراتين ومش هتحتاجي تعملي بروتين من النهاردة

الشعر المنسدل الناعم المفرود هو رغبة فئة كبيرة من الفتيات، لهذا تواجدت طرق عديدة لا حصر لها لفرد الشعر وتنعيمه مثل الحرير، ولا يمكننا أن ننكر أن معظم تلك الطرق على الرغم من نجاحها ولكنها ذات تأثير سلبي تمامًا سواء أثناء فرد الشعر أو بعد أن يزول التأثير، ومن أشهر تلك الطرق هي فرد الشعر بالكيراتين والبروتين وهي طرق ضارة بالشعر تمامًا لهذا يمكن فرد الشعر بمكون طبيعي سحري لا يسبب أضرارًا للشعر.

فرد الشعر بمكون طبيعي

هناك أكثر من طريقة لفرد الشعر يجب أن نختار منها الآمنة على الشعر ذات النتائج الإيجابية في نفس الوقت، والمكونات الطبيعية تعطينا كلا الأمرين الأمان والفاعلية حسب طبيعة الشعر.

طرق فرد الشعر طبيعيًا

والآن إليكم بعض هذه الطرق المخصصة لفرد الشعر والحصول على استقامة الشعر طبيعيًا:

زيت الزيتون والبيض لتنعيم الشعر

يجعل زيت الزيتون الشعر رطبًا والبيض يجعله لامعًا مما يساهم في فرد الشعر طبيعيًا، والطريقة هي:

نخفق جيدًا مقدار 2 بيضة مع 4 ملاعق زيت زيتون.

المزيج الناتج يتم تطبيقه على فروة الشعر ونستخدم مشط أسنانه واسعة لتمشيط الشعر بعد وضع الوصفة.

ونستخدم بونيه الشعر لتغطية الشعر كله به.

ويشطف الشعر عندما تمر مدة 45 حتى 60 دقيقة مع الغسل بشامبو جيد.

جل الصبار لفرد الشعر

جل الصبار محتواه من المغذيات الطبيعية والعناصر المغذية للشعر مرتفع ويساعد ذلك في تنعيم الشعر وتعزيز نموه، والطريقة هي:

يخلط مقدار ½ كوب من زيت الزيتون ويكون دافئ مضاف له الألوفيرا أو جل الصبار مع وضع 8 قطرات زيت روز ماري.

وبعد ذلك نأخذ الخليط النهائي ونفرده على فروة الشعر وندلكها جيدًا وبرفق.

يغطى الشعر بكيس من البلاستيك حتى يمتص الوصفة جيدًا وبعد ساعتين يغسل بالماء.

من الجدير ذكره أن هناك الكثير من الفتيات والسيدات يسعوا دائماً إلى التعرف على وصفات فرد الشعر بالمكونات الطبيعية حتى لا يضطروا إلى أن يلجئنوا لفرد شعورهن بالكيراتين والبروتين في مراكز التجميل والتي تضرهم وتضر شعورهن ونموها على المدى البعيد، لذا عليكن أن تقوما بتجربة الوصفة الموجودة أعلاه والاستمرار عليها دائماً.